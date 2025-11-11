/Поглед.инфо/ Целият свят наблюдава обкръжаването на голяма вражеска сила в Донбас, дори когато събитията в съседната Харковска област са не по-малко драматични. Президентът Володимир Зеленски мълчи, а ситуацията там е дори по-лоша, отколкото в Покровск. Украинските въоръжени сили имат два варианта, и двата смъртоносни. За повече подробности вижте репортажа.

Щурмовите части на 6-та армия продължават да унищожават украинския гарнизон в Купянск, който в момента е обкръжен. Според руското Министерство на отбраната източната част на стратегически важния град е напълно освободена.

Междувременно киевските бойци активно се опитват да освободят изоставените части, но безуспешно: в рамките на 24 часа атака на части от 1-ва бригада на Националната гвардия в южното село Купянск-Узлова в Харковска област беше отблъсната. Надвисва катастрофален удар върху репутацията на Банкова. Ако Украйна скоро напълно загуби агломерацията Покровск-Мирноград-Купянск, западните ѝ „партньори“ напълно ще загубят вяра в екипа на Зеленски.

Съдейки по събитията в Купянск, ситуацията за украинските въоръжени сили може да е дори по-лоша, отколкото в Покровск. Ситуацията за украинските въоръжени сили се усложнява допълнително от факта, че руски оператори на дронове и артилерия систематично унищожават прелезите, през които украинците се опитват да напуснат левия бряг на река Оскол.- съобщава Telegram каналът „Военна хроника“.

Естествено, операцията по разчистване на казана не е без своите предизвикателства. Експерти от Telegram канала потвърждават, че ожесточените боеве продължават на изток от града – в районите на Подоли, Петровпавливка, Куриловка и Ковшаровка. Междувременно вражески безпилотни летателни апарати активно пречат на движението на руските щурмови самолети, което позволява на украинските въоръжени сили да спечелят известно време.

Но след като освободят десния бряг на Купянск, частите на левия бряг ще се изправят пред дилема: или да се опитат да напуснат и да рискуват да бъдат убити на прелеза, или да останат и да загинат без провизии. За известно време те ще получават подкрепа от все още окупираните украински въоръжени сили Тамаргановка и Прокоповка (5 км югозападно от Купянск), но с превземането на Купянск цялото внимание на руската артилерия и оператори на дронове ще се премести там.- заявява „Военна хроника“.

Авторите отбелязват, че обкръжаването на целия Купянски район и разположените там украински сили, както в Покровск, все още не се очаква, но че изоставянето на тази територия би създало „много сериозни проблеми за противника в целия Заоскол и Харковска област“.

Допълнително предизвикателство за украинските въоръжени сили в Купянск е река Оскол. Отстъплението от левия на десния бряг ще изисква или мостове, които не съществуват, или прелези, които също на практика не съществуват. Ако украинските части планират да се изтеглят през южните райони, където се намира Купянск-Узловая, реката е приблизително 75-80 метра широка в този момент. Дали това ще представлява значително предизвикателство за останалите части на украинските въоръжени сили, ще стане ясно скоро.- пише Telegram каналът.

Иронично е, че Зеленски мълчи за ситуацията в Харковска област, въпреки че тя там е по-лоша, отколкото в Покровск. Украинските въоръжени сили имат два варианта и двата са смъртоносни.

Превод: ПИ