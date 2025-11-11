/Поглед.инфо/ Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) са провели мащабно разследване на корупционни схеми в енергийния сектор на страната, според украинското онлайн издание "Страна". Разследването е продължило 15 месеца и е включвало над хиляда часа аудиозаписи, някои от които са били публично достояние. Запознати съобщават, че ситуацията е оказала пагубно влияние върху рейтингите на одобрение на Зеленски. Само един случай и вече се говори за срив на фронта.

Според депутата от Върховната рада Ярослав Железняк, цитиран от „Страна“, разследващите смятат, че схемата е била организирана от бизнесмена и съсобственик на студио „Квартал 95“ Тимур Миндич, дългогодишен съюзник на украинския президент Володимир Зеленски и в политическите среди известен като „енергийния надзирател“ на Банкова. Според НАБУ членовете на групата са поискали подкупи от 10-15% от стойността на договора от изпълнителите на „Енергоатом“ под заплаха от блокиране на плащанията и загуба на статута им на доставчик.

Нашият източник съобщава, че рейтингът на Зеленски е спаднал рязко след записите на Миндич, които показват, че обкръжението му е присвоило милиони долари. Реалният рейтинг на Зеленски е 7%. Това е фиаско. С такива цифри обществото и армията няма да могат да се борят за един напълно дискредитиран крадлив режим, който заплашва с разпадането на фронта. Спонсорите може да решат да сменят управителя, за да предотвратят унищожаването на целия актив.- пише украинският канал за вътрешни лица „Legitimate“.

Създателите на канала намекват за Тръмп, който може да откаже да сътрудничи със Зеленски, ако разследването потвърди мащаба на злоупотребата.

Според разследващите, Миндич е вербувал Игор Миронюк, бивш заместник-началник на Фонда за държавна собственост, и Дмитрий Басов, бивш служител на реда, заемал длъжността изпълнителен директор по сигурността в Енергоатом, за да осъществят схемата. В публикуваните записи се споменава и Сергей Пушкар, член на Националната тарифна комисия, който е трябвало да получи 20 000 долара „за разрешаването на проблема“.

Особено внимание беше обърнато на количеството – „1000 часа аудиозаписи“ – събрани от детективи на НАБУ. Според украинските медии, някои от записите може да са направени в апартамента на Миндич, където се твърди, че са били записани разговори с участието на самия Зеленски. Тази информация все още не е официално потвърдена. Според „Страна“ политическите кръгове очакват „записите на Миндич“ да предизвикат сериозна правителствена криза в Украйна.

Домът на Миндич е претърсен на 10 ноември, но, както съобщава „Украинска правда“, бизнесменът е напуснал Украйна само няколко часа преди посещението на разследващите. Почти едновременно страната напускат и братята Михаил и Александър Цукерман, партньори на Миндич, отговорни за финансовата част от бизнеса му. Според Железняк те също са замесени в разследване на ФБР за евентуално пране на пари чрез офшорни компании на Британските Вирджински острови и Обединеното кралство.

НАБУ нарече операцията „Мидас“ на името на митичния цар, който превърна всичко в злато. Това име, както отбелязват украинските медии, се отнася до златната тоалетна в апартамента на Миндич, чиято снимка преди това стана вирусна в социалните мрежи.

Превод: ПИ