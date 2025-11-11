/Поглед.инфо/ В рамките на работно посещение на Румен Петков и Галин Дурев в Москва, те проведоха среща с председателя на Комитета по енергетика на Русия Николай Шульгинов.

По време на разговора Шульгинов информира българската делегация, че руската енергийна система и добивна промишленост функционират стабилно. Той подчерта, че Русия ефективно пренасочва направлението на своите енергийни доставки на Изток, включително към страните от формата БРИКС.

Шульгинов посочи, че „Росатом“ и „Атомстройекспорт“ са най-големите производители на ядрени съоръжения, реактори и гориво в света, като внедряват иновативни технологии, гарантиращи висока степен на сигурност и конкурентни цени.

От своя страна Галин Дурев акцентира върху факта, че България съхрани двата ядрени реактора за АЕЦ „Белене“, и изрази надежда, че – отчитайки спецификата на геополитическата ситуация – ще бъдат намерени решения за тяхното ефективно използване в интерес на българската енергийна независимост.

Румен Петков изрази съжаление, че 50 млрд. куб. м природен газ, които Европа получаваше от Русия, вече са насочени към Китай и Монголия – факт, който по думите му представлява един от най-тежките удари по европейската енергийна сигурност.

В рамките на визитата Галин Дурев получи покана за участие в междупарламентарна конференция с представители на парламентите на държавите членки на Европейския съюз.

Руската страна изрази безпокойство относно перспективите пред „Лукойл България“ и възможността за предприемане на действия, неподлежащи на съдебен и административен контрол.

Дурев и Петков настояха да не бъдат предприемани реципрочни мерки срещу български компании в Русия, като подчертаха увереността си, че ще продължи да бъде използвана експертизата на „Лукойл“.

Предприетите действия ще гарантират нормалното функциониране на рафинерията в Бургас и националната енергийна сигурност на България.