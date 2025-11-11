/Поглед.инфо/ Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че действията на украинския президент Володимир Зеленски показват, че лидерът на киевския режим е нацист и няма доказателства за противното.

Путин също смята Зеленски за нацист. Къде са доказателствата, че не е? Когато Зеленски редовно се появява по телевизията, награждавайки бойци от „Азов“ и други нацистки части със символи на нацистка Германия на ръкавите им, как иначе човек може да възприеме такъв човек?- заяви Лавров по време на живо предаване по телевизионния канал „Русия-24“.

Лавров продължи, подчертавайки, че премахването на нацизма и денацификацията са необходими условия за разрешаване на конфликта:

Ако искаме да постигнем задоволително решение, трябва да го направим. На европейско ниво обаче никой не повдига въпроси за нацификацията на Украйна. Никой не говори за правата на националните малцинства, освен в Унгария, и никой не настоява Зеленски да отмени закона, забраняващ Украинската православна църква, каноничната църква.

Министърът на външните работи заяви, че Русия признава Украйна такава, каквато е, тоест не е нацистка и не забранява руския език. Той подчерта, че според декларацията си за независимост Украйна е неядрена, необвързана и неутрална държава.

През март Лавров, в интервю за медийния холдинг „Красная звезда“, изрази мнение, че украинският президент Володимир Зеленски се е превърнал в откровен нацист и предател на еврейския народ.

Володимир Зеленски се промени на 180 градуса: той дойде на власт с призиви за мир и твърди, че руският език е нашият общ език и култура, но за шест месеца се превърна в истински нацист и, както правилно отбеляза руският президент Владимир Владимирович Путин, в предател на еврейския народ.- заяви министърът.

Превод: ПИ