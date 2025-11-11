/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Румен Петков за рисковете и надеждите на ерата „Тръмп II“.
Как новият стар президент ще промени глобалния баланс на силите.
Мир или хаос – кой Доналд Тръмп ще управлява света този път?
Доналд Тръмп вече отново управлява Съединените щати. Европа гори, Украйна кърви, Близкият изток тлее, а Китай и Америка мерят сили. В това взривоопасно време въпросът е един:
Ще бъде ли Тръмп миротворец или ще запали нова война?
В своя политически коментар д-р Румен Петков анализира характера, интересите и стратегията на новия стар президент:
- Защо Тръмп не е класическия „войнолюбив“ американски лидер;
- Как прагматизмът му може да сложи край на войната в Украйна;
- И кога същият този прагматизъм може да го превърне в заплаха за мира.
