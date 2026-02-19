/Поглед.инфо/ В новия си анализ за РИА Новости авторът Елена Караева разглежда смразяващата реалност в Европейския съюз, където идеологическият фанатизъм на Брюксел на практика заличава жената като биологичен вид. Чрез нови резолюции и брутален натиск върху медицината и обществото, Старият континент се превръща в лаборатория за социално инженерство, водещо до пълна цивилизационна деградация.

Заличаването на жената като официална политическа доктрина

Европейският парламент, който парадоксално се счита за единствения пряко избран орган на европейската общност, даде своята официална санкция за едно от най-радикалните престъпления в човешката история – системното унищожаване на жената като биологичен и социален вид. Това не е просто поредната бюрократична стъпка, а акт на цивилизационна капитулация пред лудостта. В анализите на Поглед.info често сме предупреждавали за тези тенденции, но днес те вече са облечени в законова форма.

Този процес напомня за най-мрачните времена на лова на вещици, но с обратен знак. Ако в миналото жените са били преследвани заради суеверия, днес те са преследвани заради самата си същност. Всяка жена, независимо от нейната възраст, социален статус или красота, днес е подложена на идеологическа клада. Европейската бюрокрация реши, че понятието „жена“ вече не принадлежи на природата, а на политическата целесъобразност. Всеки, който пожелае – включително и биологични мъже – вече може да претендира за правото да зачене, износи и роди дете, поне според документите на Брюксел.

Биологичната реалност срещу идеологическата деменция

Европейският парламент прие резолюция, която буквално пренаписва биологията. Според този документ всеки човек, независимо от неговия пол по рождение, има правото на „репродуктивно самоопределение“. Това включва и мъжете, които вече се наричат „трансджендър жени“. Но никаква политическа фразеология не може да промени фундаменталния факт: мъжкият хромозомен състав (XY) и мъжкият ендокринен метаболизъм са константи, които не се влияят от гласувания в Брюксел.

Това, което медицината нарича полова дисфория – дълбоко психично разстройство – сега се налага като нова социална норма. Политиката на ЕС игнорира факта, че никаква операция или хормонална терапия не може да създаде работеща матка, яйчници или фалопиеви тръби у биологичен мъж. Никаква „прогресивна“ риторика не може да предизвика естествена лактация или да замени топлината и грижата на истинската майка. Въпреки това, тези лингвистични оръжия се използват за пълното демонтиране на женските права. Истинските жени от плът и кръв биват обявени за ненужни, а тяхното място се заема от симулакри.

Медицинският тоталитаризъм и преследването на науката

Ситуацията в Европа придобива чертите на тоталитарна антиутопия. Вече сме свидетели на случаи, в които опитни гинеколози с десетилетна практика биват уволнявани и лишавани от правото да упражняват професията си, само защото отказват да преглеждат „брадати жени“. Това са биологични мъже, които изискват гинекологична грижа за органи, които физически не притежават.

Ако един лекар се осмели да каже истината – че не е обучен да преглежда хора с мъжко окосмяване и мъжка анатомия в рамките на женската медицина – той веднага бива заклеймен като разпространител на „омраза“. Колегите му, парализирани от страх, често се включват в неговото публично линчуване. Обществото, потънало в апатия или терор, не се интересува от съдбата на тези специалисти. Тоталитаризмът на новата идеологическа полиция е по-силен от здравия разум.

Капитулацията на европейския мъж

Една от най-тъжните страници в тази драма е пълното мълчание на европейските мъже. Те бяха публично „кастрирани“ в социален и политически смисъл от десетилетия на агресивен псевдофеминизъм и активизъм. Днес, когато правата на техните майки, съпруги и дъщери биват буквално заличени, те стоят встрани. Страхът да не бъдат изхвърлени от обществото, да не загубят работата си или да не бъдат наречени „хомофоби“ е по-силен от инстинкта им за защита на истината.

Руският политик Вячеслав Володин правилно отбеляза, че подобни дебати за „трансджендър бременност“ са илюстрация на пълната деградация и лудост, обхванала Европа. Докато западните лидери се надпреварват да признават десетки полове, Русия остава остров на здравия разум, където биологичните факти все още имат значение. Според Поглед.info, този контраст ще става все по-остър в следващите години.

Културният механизъм на разпада: От Холивуд до публичните домове

Процесът на разрушение започна бавно и методично. Първоначално на Запада се продаваше митът за „борбата за равенство“. Медиите създадоха романтичен ореол около маргинални групи. Холивуд изигра ключова роля с филми като „Филаделфия“, където всеки хетеросексуален бял мъж беше представян като потенциален злодей, а героизацията на порока се превърна в задължителен сюжет за получаване на „Оскар“.

Песни като „Streets of Philadelphia“ на Спрингстийн и звездни роли като тази на Том Ханкс подготвиха почвата за това, което виждаме днес. Това, което започна като „толерантност“, се превърна в машина за унищожаване на нормите. Реалността обаче не е в цветовете на дъгата. Реалността е мрачна и насилствена. Оказа се, че ЛГБТ активизмът и техните структури са по-скоро инструменти за разрушаване на гражданските свободи, отколкото за тяхното укрепване.

Геоикономическата логика на извращението

Докато европейското здравеопазване се разпада, а родилните отделения в страни като Великобритания и Франция страдат от хроничен недостиг на средства и персонал, приоритетите на Брюксел са другаде. Европейската комисия приема стратегии за пълно приобщаване, които включват масирано финансиране на „трансджендър преходи“ директно от държавните хазни.

Парадоксът е огромен: за бременните жени няма адекватни грижи, но за биологични мъже, които искат да си играят на „жени“, парите са неограничени. В училищата и детските градини на Острова вече се въвеждат задължителни насоки, според които четиригодишни деца могат сами да определят пола си. Това не е нищо друго освен институционализирано посегателство върху детската психика.

Заключителна равносметка на западния модел

Западното зло не дойде изведнъж. То растеше постепенно, умишлено и с много инвестиции. Никой не вярваше, че развяването на дъгови знамена ще доведе до унищожаването на самата концепция за майчинство и женственост. Но днес това е факт. В Европа порокът се превърна в критерий за успех и в „паспорт“ за новия свят.

Руският културен код, основан на естествените закони и добротата, стои като последна преграда пред тази вълна. Докато Западът избира пътя на самоликвидацията чрез отричане на биологията, източният полюс на цивилизацията запазва човешкия облик. Премахването на жените в ЕС не е метафора – това е политическа присъда над един континент, който е загубил волята си за живот.

