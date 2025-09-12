/Поглед.инфо/ Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор, коментира в предаване с проф. Нако Стефанов политическата обстановка във Франция, в Германия и отношенията между тях. Той прави подробен разбор на конкуренцията между тези две страни, в чиято основа стои наличието или липсата на ядрено оръжие.

Европа: Какво става във Франция и Германия? Кои са причините за политическата криза, в която изпадна Париж? Променя ли се Германия и в каква посока? Ще се сдобие ли Берлин с ядрено оръжие?

Франция е в политическата криза. За две години се смениха пет правителства. Президентът Макрон назначи следващия премиер – бившия министър на отбраната Себастиен Лекорню.

Яков Кедми вижда тази криза като следствие от два фактора. Прекият фактор това несъмнено е икономическата и социална ситуации в страната. Но има и друг важен фактор, който е заложен в самата политическа система на страната още от времето на генерал Шарл Дьо Гол., която практически прави президентът несменяема фигура в рамките на неговия мандат.

Яков Кедми обръща внимание на това, че Германия бърза да се промени, като тези промени определено ще изменят и ЕС.В основата на промените е вечното противопоставяне Франция – Германия. Берлин търси по-тесни връзки със страните, които са били във времето в обсега на въздействието на „Германската култура“.

Уравняването на баланса с Франция и даже Великобритания в Европа зависи от важен фактор – притежаването на ядрено оръжие. Технологически за Берлин такова притежаване не е проблем. Но политически и геополитически има сериозни пречки. Въпросът е доколко са постоянна величина или могат ли да се изменят позициите на САЩ, РФ, както и общата геополитическа обстановка?

Основни акценти от първата част на разговора:

Защо във Франция при политическа криза се сменя премиерът, но не президентът?

Каква е ситуацията в Националното събрание на Франция – какви са неговите правомощия по отношение на правителство и президент?

Различава ли се отношението във Франция и Германия във връзка с мигрантските вълни от Африка и Азия преди и сега, и защо?

Защо се усилват позициите на т.нар. «крайнодесни» и «крайнолеви» във Франция?

Накъде върви Германия в условията на икономическа стагнация?

Вечното съперническо Франция-Германия и неговите съвременни прояви?

Какво е «Ordnung» и “Deutsche Kultur”?

Нужно ли е на Германия ядрено оръжие и за какво?

Кой би бил против Германия да има ядрено оръжие и защо?

/ВИДЕО/

Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=WB_HE1HyVZo&t=145s