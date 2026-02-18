/Поглед.инфо/ В нов задълбочен анализ за РИА Новости авторът Сергей Савчук разкрива мащабната геополитическа стратегия на Вашингтон, целяща пълна доминация над иранския енергиен сектор. Докато медиите поддържат привидно затишие, финансови гиганти и политически стратези подготвят неоколониален удар, който да елиминира Русия от китайския пазар и да постави Пекин в пълна енергийна зависимост от САЩ.

Новата енергийна доктрина на Вашингтон: От военна заплаха към икономическо поглъщане

През последните седмици медийният шум около Иран утихна, но това е само привидно спокойствие. Зад кулисите се води трескава дипломатическа и финансова подготовка, като двете страни сондират позиции за потенциални мащабни сделки. Според източници на „Ройтерс“, Техеран обсъжда със Съединените щати възможности за сътрудничество в енергетиката, минното дело и самолетостроенето. Трябва да отбележим, че същите тези сфери бяха посочени само преди дни от „Блумбърг“ като зони, в които Москва уж била готова на отстъпки в замяна на мирно споразумение за Украйна. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това съвпадение не е случайно – Вашингтон се опитва да приложи един и същ модел на икономическо изнудване към всички свои геополитически опоненти.

Докато политическата класа във Вашингтон все още се бори с официалния си речник, истинските намерения на американската държава се изричат на глас от фигури с огромно финансово влияние. Дан Ивасин, старши директор в инвестиционния гигант PIMCO, управляващ активи за над два трилиона долара, беше пределно ясен. По време на престижен финансов форум той директно заяви, че поемането на контрол над иранската петролна индустрия би върнало Съединените щати в техния „златен век“. Според Ивасин иранският петрол може да бъде добиван по-бързо и в по-големи количества дори от венецуелския, което би избило енергийните козове от ръцете на Кремъл и би нанесло опустошителен удар по руската икономика.

Доктрината на Марко Рубио и краят на Глобалния юг

Очертанията на този нов неоколониален модел бяха представени съвсем наскоро и пред европейските партньори от държавния секретар Марко Рубио по време на Мюнхенската конференция по сигурност. Посланието към Европа е недвусмислено: Старият континент трябва активно да съдейства на САЩ в изграждането на нова глобална империя на господство. Основната цел е смазването на амбициите на Глобалния юг, който повярва, че ерата на западното господство е приключила.

Рубио подчерта, че досегашната политика на офшоринг и „зелена енергия“ е била пагубна, защото е позволила на враговете на Запада да контролират критичните доставки. Вашингтон вече няма намерение да допуска това. Примерът с Венецуела е показателен – там САЩ на практика овладяха петролните потоци, превръщайки местната власт във формалност, докато „Шеврон“ и други гиганти диктуват правилата. Сега същият сценарий се подготвя за Иран, като целта е „задушаване“ чрез преговори и санкционен натиск, докато иранският кран не попадне в американски ръце.

Историческият реванш: От 1953 година до днес

Желанието на Вашингтон да контролира иранските недра има дълбоки исторически корени и е свързано с т.нар. „фантомни болки“ от загубата на влияние след Ислямската революция през 1979 година. Преди това, още от 1953 г., американски консорциуми (включващи Gulf Oil, Exxon и Texaco) на практика притежаваха иранския петрол, реализирайки колосални печалби. Към края на 70-те години Иран произвеждаше шест милиона барела на ден, нареждайки се веднага след САЩ, СССР и Саудитска Арабия.

Днес, в началото на 2026 година, Иран отново е на прага на своя енергиен апогей, произвеждайки между 3,2 и 4,2 милиона барела суров петрол дневно. Това е 40-годишен връх, постигнат въпреки десетилетията санкции. Техеран се оказа изключително изобретателен в заобикалянето на ограниченията, създавайки легендарния „сенчест флот“, който доставя огромни количества гориво към Китай. Според експертни данни, Пекин внася ежедневно около 1,38 милиона барела ирански петрол, което представлява 13% от целия му внос. Именно тук се крие голямата цел на Вашингтон – да прекъсне тази връзка и да се превърне в посредник между иранските кладенци и китайските заводи.

Удар по „Новия път на коприната“ и руските интереси

Геополитическата логика на САЩ е цинична, но ефективна. Ако успеят да овладеят иранското производство, те ще постигнат три цели едновременно. Първо, ще лишат Русия от нейния основен купувач – Китай, като предложат на Пекин ирански петрол (който е директен конкурент на руския сорт Urals). Второ, ще поставят Китай в състояние на пълна зависимост, тъй като Вашингтон ще може да „затваря крана“ по всяко време. И трето, ще унищожат стратегическото партньорство между Пекин и Техеран.

Припомняме, че Китай планираше да инвестира 400 милиарда долара в иранската инфраструктура и енергетика в рамките на 25 години. Проектът за „Новия път на коприната“ вече започна да дава плодове – през май миналата година първият влак от Сиан пристигна в Техеран, което предизвика истински шок в Белия дом. Вашингтон вижда в това сътрудничество смъртна заплаха за своето глобално лидерство. Чрез овладяването на Иран, САЩ се надяват не просто да спечелят милиарди, но и да разрушат окончателно оста Москва-Пекин-Техеран. Както се подчертава в материалите на Поглед.инфо, успехът на този план зависи единствено от това дали Иран ще устои на изкушението на „сделката с дявола“ или ще избере суверенитета пред илюзорното благоденствие под американски надзор.

