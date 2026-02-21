/Поглед.инфо/ В ексклузивен анализ за бъдещето на руско-американските икономически отношения Кирил Стрелников разкрива истината зад слуховете за „разпродажба“ на руското национално богатство. Докато западни медии спекулират с проекти за 14 трилиона долара, Москва поставя нови условия за вдигане на санкциите, които биха могли да променят глобалния енергиен и технологичен баланс завинаги.

Митът за „продажбата на родината“ и реалността на големите числа

През последните дни в публичното пространство се завъртяха твърдения, които разбуниха духовете сред консервативните и патриотични среди в Русия. Пророците на апокалипсиса побързаха да обявят, че руските власти тихомълком са капитулирали пред американските интереси, избирайки пътя на икономическото „изкупуване“ вместо твърдата геополитическа конфронтация. Според тези теории, Русия е готова да плати репарации на всеки, който ги поиска, само и само да се върне в лоното на западната финансова система.

Основание за тези спекулации стана изказването на Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, който спомена, че портфолиото от потенциални проекти между САЩ и Русия надхвърля главозамайващите 14 трилиона долара. Веднага след това влиятелното издание „Икономист“ поде темата, внушавайки, че Москва предлага тези активи „в замяна“ на вдигане на санкциите. Тук обаче се крие фундаментално неразбиране на това как функционира съвременната глобална икономика и какъв е реалният залог в тази игра на нерви.

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че икономическият суверенитет не означава изолация, а способност да диктуваш условията, при които чуждият капитал влиза в страната. Цифрата от 14 трилиона долара не е цена на етикет за продажба, а прогнозна стойност на съвместни начинания, включващи капиталови разходи, технологии и оперативна печалба за десетилетия напред. Това не е акт на предателство, а стратегия за привличане на ресурси, която може да умножи руския БВП многократно.

Инвестиционното портфолио: Кой кого изкупува всъщност?

За да разберем мащаба, трябва да уточним какво означават „съвместни проекти“ в контекста на новата геополитическа реалност. Това не е ситуация, в която Русия се покланя на Вашингтон и предава ключовете за петролните си полета. В съвременната практика партньорите споделят отговорности, технологии и лицензи. Русия първо определя националния си интерес – дали изобщо има нужда от външен партньор – и чак тогава започват преговори за дялово участие, което гарантира, че контролът върху ресурсите остава в държавата.

Ако привличането на инвестиции се счита за „продажба на родината“, то най-големите „предатели“ са самите американци и европейци. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Доналд Тръмп, по време на форума в Давос, агресивно канеше чуждестранни фирми да инвестират в САЩ, твърдейки, че няма по-добро място за изграждане на фабрики. Резултатът? До 2025 г. чужденците са налели над 720 милиарда долара само в американски акции. По същия начин Урсула фон дер Лайен рекламира Европа като дестинация за глобални капитали. Истината е проста: мащабът на чуждестранните инвестиции е лакмус за здравето и потенциала на една икономика, а не за нейната слабост.

Литият и енергийният възел: Защо Западът не може без Русия

Един от най-чувствителните въпроси е контролът върху стратегически суровини като лития, без който съвременната електроника и „зеленият преход“ са невъзможни. Скептиците твърдят, че американците ще изсмучат руските недра, оставяйки бъдещите поколения без ресурси. Реалността обаче е по-различна. Русия притежава ресурси, за чието разработване са необходими огромни инвестиции и достъп до специфични пазари. Включването на американски или западни капитали в тези процеси под руски контрол всъщност „закотвя“ западните интереси към руската стабилност.

Нещо повече, дори в условията на санкции, икономическата логика си проправя път. Наскоро се появиха съобщения, че корпоративни инвеститори, близки до Тръмп, вече подписват сделки с големи руски енергийни компании за разработка на природен газ в Аляска и други региони. Това показва, че вътрешният кръг на американския президент осъзнава неизбежността на завръщането на Русия в световната икономическа система. Те разбират, че санкциите са нанесли на американския бизнес загуби за над 300 милиарда долара, и бързат да заемат позиции преди официалното политическо размразяване.

Новият икономически ред и технологичното превъзходство

Западът започва да признава, макар и с половин уста, технологичното превъзходство на Русия в определени сфери – от ядрената енергетика до хиперзвуковите технологии и специфични софтуерни решения. Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (R&D), които биха дошли с едно мащабно икономическо споразумение, само ще ускорят руската модернизация.

Опитът на Азия и Източна Европа показва, че чуждестранните компании носят със себе си повишена производителност и иновации. Локализирането на веригите за доставки в Русия, създаването на нови работни места и увеличаването на бюджетните приходи са директни следствия от този процес. Когато говорим за проекти за 12 или 14 трилиона долара, ние говорим за превръщането на Русия в глобален икономически център, който не просто изнася суровини, а диктува правилата на играта.

Внуците и правнуците на днешните руснаци биха прокълнали предците си не защото са допуснали чужди инвестиции, а ако не успеят да се възползват от историческия шанс да вградят Русия в центъра на новия икономически свят като равноправен и незаобиколим играч. Икономиката не работи чрез бомбардировки над Вашингтон, а чрез принуждаването на Вашингтон да инвестира в твоето бъдеще, за да спаси своето собствено.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

