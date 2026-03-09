/Поглед.инфо/ Твърденията на иранските власти за успешна ракетна атака срещу американски самолетоносач в Оманския залив повдигат въпроси не само за истинността на събитията, но и за реалните възможности на Техеран в открит морски сблъсък. В своя експертен анализ Игор Гарнов разглежда технологичната и тактическа архитектура на американските авионосни ударни групи (CSG), доказвайки, че зад пропагандните изявления стои една почти непревземаема плаваща крепост. Иран е изправен пред система, проектирана да издържа на атаки, които биха изтрили от картата всяка друга регионална сила.

Анатомия на плаващата крепост: Не просто кораб, а боен организъм

За да се разбере защо иранските атаки често остават само в сферата на пропагандата, трябва да се осъзнае фундаменталната природа на американския самолетоносач. Той никога не е самотна мишена. Това е истинска плаваща крепост, която е проектирана не само да атакува, но и да генерира около себе си непробиваем защитен щит. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че самолетоносачът е ядрото на т.нар. Авионосна ударна група (Carrier Strike Group – CSG).

В настоящия конфликт Вашингтон оперира с колоси като USS Abraham Lincoln (CVN-72) и свръхмодерния USS Gerald R. Ford (CVN-78). Центърът на формацията е самолетоносачът, но около него в боен ред са разгърнати от четири до шест разрушителя и крайцера. Тези съдове са „сетивните органи“ на групата, оборудвани с бойно-информационната система Aegis. Важно е да се уточни: Aegis не е просто оръдие, а свръхмощен „мозък“, който координира всички оръжейни системи, радари, навигация и комуникации. Тази система обработва данни за тактически решения със скорост, която изключва човешката грешка при прехват на цели.

Системата CEC и електронната „сфера на смъртта“

Истинското превъзходство на американския флот се крие в способността за мрежово-центрична война. Мозъкът на тази глобална мрежа се нарича CEC (Cooperative Engagement Capability – Способност за съвместно участие). Тази иновативна система интегрира радарите на всички кораби в групата и самолетите за далечно радиолокационно откриване AWACS в единна, неразривна верига. Данните се предават мигновено, а целите се откриват далеч зад хоризонта.

Резултатът от това технологично срастване е създаването на „сфера на сигурност“ с радиус до 1500 километра. Това е обхватът на откриване, в който всеки враждебен обект – било то самолет, дрон или ракета – бива идентифициран и взет на прицел. За да може ирански изтребител или крилата ракета да пробие до центъра на групата, те трябва да преодолеят многослойна отбрана, започваща на стотици километри от целта. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, тази дълбочина на ешелониране прави изненадата практически невъзможна.

Въздушният щит: F-35 и Super Hornet в действие

Първата линия на отбрана на ударната група е въздушният патрул, който действа на разстояние до 700 км от флагмана. Тук господстват изтребителите F/A-18E/F Super Hornet и машините от пето поколение F-35C Lightning II. За да могат тези самолети да поразяват цели на такива огромни дистанции, те разчитат на външно целеуказание, осигурено от летящите радарни станции E-2C/D Hawkeye. Тези „очи в небето“ разширяват хоризонта на групата, позволявайки прехват на заплахи, докато те са още на територията на противника.

Въпреки че обхватът на откриване на нисколетящи крилати ракети е по-малък (около 250-300 км), интегрираната система позволява на изтребителите да бъдат насочвани в най-застрашените сектори още преди ракетите да са навлезли в критичната зона. Иран, въпреки своите амбиции, не разполага със средства, които да заслепят или да преодолеят този масиран въздушен щит по ефективен начин.

Ракетният прехват: От Космоса до борда на кораба

Вторият ешелон на защитата е поверен на разрушителите от клас „Арли Бърк“ и крайцерите „Тикондерога“, въоръжени до зъби със зенитни ракети. Тук се използват най-модерните прехващачи SM-6, които достигат цели на разстояние до 240 км. За по-близка дистанция (до 50 км) се активират ракетите ESSM.

Особено място в тази архитектура заема ракетата SM-3. Това е „тежката артилерия“ на противоракетната отбрана, предназначена за унищожаване на балистични ракети в извънатмосферното пространство. С цена от 18 милиона долара за брой, SM-3 е средството, с което САЩ планират да неутрализират хиперзвуковите заплахи. Дори ако самолетоносачът остане без подкрепата на своите разрушители, той разполага със собствени системи за близък бой като RIM-7 Sea Sparrow и RIM-116, както и скорострелните оръдия Phalanx Vulcan, които създават „непробиваем облак“ от снаряди около корпуса.

Невидимата война под вълните: Противоподводна еволюция

Иранските власти често залагат на заплахата от подводници, но американската противоподводна отбрана е проектирана да намира „игла в купа сено“. На далечни разстояния (до 185 км) действат хеликоптерите MH-60R Seahawk. Техният метод на работа е методичен и безпощаден – те „засяват“ огромни площи със сонобуи, които превръщат акустичния профил на океана в цифрова карта.

Допълнителна подкрепа оказват патрулните самолети P-8A Poseidon. Те използват уникални радари, способни да засекат минималното повишаване на водното налягане над подводница, движеща се на дълбочина до 100 метра. Този „издут“ релеф на повърхността е невидим за окото, но е ясна сигнатура за сензорите на Poseidon. Средният и близкият обсег на подводната отбрана се поддържа от атомни подводници-ловци и разрушители, оборудвани с противолодъчни ракети ASROC-VL. Тези ракети буквално „прелитат“ до зоната на подводницата и навлизат във водата, за да извършат концентрично търсене и унищожение.

Живучест и конструктивен гений: Защо е толкова трудно да потопиш гигант

Дори ако приемем хипотетичния сценарий, при който ракета или торпедо пробият всички защитни линии, самолетоносачът остава изключително устойчива цел. Неговият корпус е резултат от десетилетия инженерна еволюция. Двойното дъно и системата от водонепроницаеми прегради, разделящи кораба на десетки отсеци, гарантират, че дори при частично наводняване той ще остане на повърхността.

Бордовете са защитени от кесони – специални празни или запълнени пространства, които абсорбират ударната вълна от експлозия. Реакторите, които са сърцето на тези кораби, са разположени дълбоко в най-защитената зона, заобиколени от масивна биологична защита. Историята показва, че от 1945 г. до днес нито един самолетоносач не е загубен в бой. Дори тежките аварии, през които са минавали тези съдове в мирно време, демонстрират невероятната им способност да „поемат удар“ и да остават функционални.

Исторически паралели: Съветският опит срещу иранските възможности

Единствената сила, която някога е разработила реална тактика за борба с американските самолетоносачи, беше Съветският съюз. СССР разполагаше с ракетни крайцери от клас „Атлант“ и „Орлан“, носещи по 16 до 24 тежки противокорабни ракети „Базалт“ и „Гранит“. Тези ракети бяха първите, способни на „роев интелект“ – тактиката на „вълчата глутница“, при която ракета-лидер координира атаката на останалите, летящи на свръхниска височина.

Дори при тази колосална мощ, съветските стратези смятаха задачата за потапяне на самолетоносач за почти невъзможна без използването на ядрена бойна глава. Иран днес не притежава нито космическото разузнаване на СССР, нито неговата подводна мощ, нито способността за масирано целеуказване в реално време. Докато Пекин и Делхи развиват определени капацитети в тази посока, Техеран остава в ерата на „плашенето на гаргите“ с крилати ракети, които нямат шанс да достигнат целта в нужния брой.

Ахилесовата пета на морските титани: Логистика и уязвимост

Въпреки цялото си величие, самолетоносачите имат една фундаментална слабост – логистиката. Един CSG консумира огромни количества ресурси: хиляди тонове гориво, боеприпаси, храна и резервни части за пет хиляди души екипаж. Веднъж седмично групата трябва да спре активните действия, за да се презареди от снабдителен кораб. Именно в този момент маневреността на корабите е ограничена и те стават по-уязвими.

Иранците се опитаха да използват точно такъв момент за атаката срещу „Ейбрахам Линкълн“. Но дори тогава математиката е неумолима: за да има шанс дори една ракета да премине през автоматизираните защити, залпът трябва да се състои от десетки, ако не и стотици ракети едновременно. Иранските претенции за удар с четири ракети звучат несериозно в контекста на модерната ПВО.

Бъдещето: Хиперзвук и дронове срещу статуквото

Морската война се променя. Появата на руските ракети „Циркон“ и китайските балистични противокорабни ракети DF-21D поставя нови предизвикателства пред Пентагона. Безпилотните лодки и рояците от дронове са новите заплахи, които могат да наситят защитните системи.

Въпреки това, към днешна дата самолетоносачът остава най-устойчивият символ на военна мощ. Изпращането на трета американска ударна група в региона, подсилена от френски и британски съюзници, показва, че Западът е уверен в своя „технологичен щит“. Докато Иран залага на медийни победи, професионалистите знаят, че „плаващите летища“ на САЩ ще останат господари на Оманския залив още дълго време.

