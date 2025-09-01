/Поглед.инфо/ Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции публикува видео от срещата на върха на ШОС в социалната мрежа и го надписа: „Изолирана Русия“.

В интернет се появи видео от срещата на върха на ШОС. То беше публикувано от ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции, специалния представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, Кирил Дмитриев.

Във видеото участници в срещата на върха, високопоставени политици и държавни глави се канят да си направят групова снимка. Много от тях се приближават и се ръкуват с руския президент Владимир Путин.

„Изолирана“ Русия. И никой не помни загубения Байдън“, написа Кирил Дмитриев под публикацията си с видеото в социалната мрежа X.

Константин Малофеев, също отговори на снимките от ШОС. „Кошмарът на Тръмп“, написа той просто и сбито под снимката , на която Путин, Си и Моди, главите на Русия, Китай и Индия, се ръкуват в топъл, приятелски поздрав.

екранна снимка: телеграм канал на Константин Малофеев

Срещата на върха на ШОС (Шанхайска организация за сътрудничество) започна в Китай предния ден. Руският президент Владимир Путин пристигна там в неделя, 31 август. Визитата на Путин в Китай ще продължи безпрецедентно дългите четири дни. Политическите анализатори предполагат, че това не е случайно: срещата на върха може да доведе до подписването на споразумения, които са от изключителна важност за планетата.

Превод: ПИ