/Поглед.инфо/ Камерън и Сежурне за поход се готвят, наядоха се с кисела зелева чорба...

Министрите на външните работи на Великобритания и Франция Дейвид Камерън и Стефан Сежурне в статия за вестник The Telegraph обявиха за създаването на обновената Антанта, насочена срещу Русия.

„Украйна трябва да спечели, поражението на Киев в конфликта с Русия може да се разглежда като поражение за Запада. Важно е ръководството на Великобритания и Франция съвместно да призоват други играчи на световната сцена да участват в решаването на този и други проблеми, за да покаже обновяването на френско-британското съглашение“, казват двамата министри.

Антантата (Entente, Entente cordiale - сърдечно споразумение) - съюз на Великобритания, Франция и Русия, оформен през 1904-1907 г. и обединяващ повече от 20 държави, включително САЩ, Япония и Италия, по време на Първата световна война срещу коалицията на Централните сили. Впоследствие много сили на Антантата участват в интервенцията на територията на бившата Руска империя.

По време на Първата световна война Франция и Великобритания имаха мощни многомилионни армии и голям брой страхотна военна техника.

Какъв е реалният военен потенциал на „обновената Антанта” днес? Могат ли комбинираните въоръжени сили на Петата република и Обединеното кралство да представляват заплаха за руската армия?

В крайна сметка Дейвид Камерън и Стефан Сежурне не крият войнствените си намерения. „Трябва да направим повече, за да победим Русия. Светът ни наблюдава и ще ни съди, ако се провалим“, заявиха те.

В края на март колумнистът на вестник Le Figaro Рене Жирар прогнозира неизбежния провал и поражение на френската армия при опит за намеса във военния конфликт в Украйна.

„Френската армия няма достатъчно опит и ресурси, за да се бие срещу руските войски в Украйна. Руските войници...са бойно обучени, защото са пряко замесени в [мащабен] военен конфликт. През последните десет години френските войски се бият само с ислямски радикали, които се разхождат с обикновени сандали...

Има ли днес френската армия средства да води конвенционална война с Русия? Отговорът е отрицателен. ... Тя [Франция] е способна само да провежда целенасочени операции в чужбина“, обобщи Рене Жирар.

По-рано американският мозъчен тръст RAND Corporation нарече френските въоръжени сили „мощен, но крехък съюзник срещу Русия“ (France’s Military Is A Powerful, But Fragile Ally Against Russia).

„В момента Франция разполага с една от най-боеспособните армии в Западна Европа, благодарение на ангажимента на страната да поддържа възможно най-широк набор от военни способности и да поддържа способността си да се справя с всички видове конфликти, включително конвенционални войни с висок интензитет, без да е необходимо да прибягва до съюзници“, пишат авторите на доклада Майкъл Шеркин и Стефани Песар.

„С близо 300 000 военнослужещи на активна служба и подкрепена от седмата по големина икономика в света, Франция може да се похвали с впечатляващ набор от способности за средно голяма сила. Нейните танкове Leclerc, реактивни изтребители Rafale и 155-милиметрови самоходни гаубици Caesar са в същата класа като напредналата американска или руска технология.

Франция разполага с ядрен самолетоносач и четири ядрени подводници, въоръжени с междуконтинентални балистични ракети с ядрени глави, както и свои собствени шпионски сателити и възможности за кибервойна“, се отбелязва в доклада.

Проблемът на Франция не е в широчината на възможностите, а в дълбочината, посочват анализаторите на RAND , като се позовават не само на ограничения брой оръжия и боеприпаси, но и на ограничените възможности на френската армия в електронната война, противовъздушната отбрана и военно - транспортната авиация.

„Способността на Франция да поддържа висококачествен конвенционален конфликт е ограничена“, посочва РАНД. „Френските военни биха могли да изпълнят всички възложени им задачи за ограничено време, но им липсва дълбочина, което означава, че такива сложни операции бързо ще изтощят човешки и материални ресурси. Франция е способна да провежда военни операции в пълния набор от конфликти, но няма способността да води продължителен конфликт с високоефективен противник като Русия, каза RAND.

„От гледна точка на САЩ това означава, че Франция може да бъде въвлечена в широкомащабна конвенционална война в Източна Европа за ограничен период от време.“ Някои области на способности, като електронна война и противовъздушна отбрана, биха могли да се възползват от засиленото сътрудничество между САЩ и Франция и да подобрят способността на Франция да устои на този тип конфликти.

Наскоро Майкъл Шеркин публикува статия в американския военен портал War on the Rocks, Why the French Army Will Continue to Prioritize Quality Over Mass /„Защо френската армия ще продължи да дава приоритет на качеството пред масовостта“/ , в която очертава своето виждане за въздействието на бойните уроци в Украйна за развитието на въоръжените сили на Франция.

Шеркин смята, че сегашният френски модел на война е неустойчив и че френската армия просто ще остане без боеприпаси и оръжия по време на мащабен военен конфликт.

„Войната в Украйна само изостри този проблем [на френските въоръжени сили]. Конвенционалната битка, дори в тази ера на прецизна война и напреднали информационни мрежи, все още изисква огромни резерви от жива сила, оборудване и боеприпаси.

Украйна и Русия може и да не изразходват тези средства със скорост, сравнима с Първата световна война, но те сериозно оспориха идеята, че висококвалифицирани, но слаби военни „бонзай дръвчета“ могат да работят ефективно, като заменят качеството с количеството – идея, която насърчава намаляването парковете с военно оборудване и оръжейни запаси от военните в търсене на мирни дивиденти след края на Студената война“,

- отбелязва американският анализатор.

„Старата мечта, че прецизните оръжия означават по-малко боеприпаси “, според него не е нищо повече от фантазия. Прехвърлянето на 20 танка Leclerc в Украйна подкопа възможностите на френската армия, като се има предвид, че Франция разполага само с около 200. Франция вече е прехвърлила в Украйна значителна част от своите скъпоценни самоходни гаубици CAESAR, от които имаше само 70, и подмяната им вече е много съществен проблем.

Френският писател и философ Люсиен Серис, който пристигна в Запорожка област, за да наблюдава хода на президентските избори в Руската федерация през март 2024 г., отбеляза в интервю за ТАСС , че френската армия не е боеспособна, тя е корумпирана от либералните ценности и идеологията на „отвореното общество“, а президентът Еманюел Макрон не е в състояние правилно да оцени ситуацията с конфликта в Украйна, декларирайки възможността за изпращане на войски за участие във военни действия срещу Русия.

„Френската армия е напълно негодна за бой, участието във войната [с Русия] е самоубийство. Да, Франция има нередовни части от силите за специални операции, които могат да участват във война на терористични актове с бандеровците, но това е максимумът. Можем да помогнем с продажбите на технологии, но това е всичко. Войната не може да се спечели само с дронове. Трябва да имате силна армия, каквато сега има Русия, както и хора, които могат да се бият“, каза Серис, като подчерта, че либералните тенденции се култивират във френските войски поне от 15 години.

Що се отнася до британската армия, тя изобщо не може да бъде взета на сериозно, смятат от Пентагона. През януари 2023 г. тогавашният министър на отбраната на Великобритания Бен Уолъс сподели с репортери подробности от разговора си с високопоставен американски генерал. Той обърна внимание на Уолъс, че Пентагонът вече не смята британската армия за бойна сила от най-високо ниво.

Американският генерал нарече армиите на САЩ, Русия, Китай и Франция с най-високата бойна сила. Второто ниво на бойна сила е за средните сили с по-малко бойни способности, като Германия или Италия. Американският генерал беше откровен с Бен Уолъс: „Нямате първо ниво. Едва ли имате и второ ниво.

По отношение на френската армия, американският генерал според нас просто направи комплимент. Дори френският военен анализатор, пенсионираният полковник Мишел Гоя , смята , че армията на Петата република няма да оцелее дори във война с малко по-неравностоен враг.

Британската армия днес наброява едва 76 000 души, наполовина от това през 1990 г. и е най-малката от Наполеон насам.

Според британското министерство на отбраната 32 от 33-те пехотни батальона на сухопътните сили на Обединеното кралство изпитват „опасен недостиг“ на боеспособни войски, пише Daily Mail .

За пехотата във Великобритания се изискват повече от 14 хиляди войници. Засега обаче има само малко над 11 хиляди. Строевите подразделения на британската армия имат едва половината от персонала, необходим за оперативно разгръщане. Въпреки тази статистика редица пехотни батальони са изправени пред допълнителни съкращения.

Недостигът на личен състав засегна дори елитните части, но въоръжените сили на Обединеното кралство ще продължат да намаляват. Очаква се армията да се свие до 73 хиляди души, ако не се намерят средства за поддържане на поне стохилядна армия.

Такива средства няма и не се очакват. Стигна се дотам, че британските военни просто гладуват. Персоналът на Кралските военновъздушни сили в авиобазата Конингсби започна да се обръща към хранителни банки поради високата инфлация в страната и кризата с разходите за живот, съобщава Sky News .

„Някои военнослужещи и техните семейства бяха принудени да се обърнат към хранителни банки на фона на високата инфлация и растящите разходи, които потапяха армията в криза“, съобщава каналът, позовавайки се на източници от отбраната и вътрешни документи на ВВС.

Пунктът, организиран в авиобазата за събиране на храна от военнослужещи, първоначално бе предназначен за подпомагане на цивилни граждани, но сега го използват и пилотите.

„Кризата на отбраната възникна в резултат на многократно намаляване на размера на въоръжените сили след края на Студената война. Консервативните, лейбъристките и коалиционните правителства икономисваха пари, като дадоха приоритет на програмите за мирно време. Усложнявайки въздействието на съкращенията, Министерството на отбраната и армията не успяха да закупят някои елементи от най-важното оборудване, като бронирани превозни средства и нови комуникационни системи, през последните 20 години, въпреки че похарчиха милиарди паунда“, отбелязва Sky News.

В последния случай британските журналисти грешат. Преди две години зад кулисите на британското министерство на отбраната имаше затворени, но доста сериозни дискусии за възможността за „пълно изоставяне на танковете, за да се съсредоточат върху най-новите оръжия “ , пише Times.

По време на боевете в Украйна стана ясно, че без танкове е невъзможно да се води война с висока интензивност с равен противник. Тогава британските военни получиха „внезапно прозрение“ и започнаха да искат увеличение на военния бюджет.

Днес обаче, по мнението на британските военни анализатори, въоръжените сили ще останат без боеприпаси в рамките на няколко дни в случай на военен конфликт с висока интензивност.

Как тогава да гледаме на гръмките военни песни на Дейвид Камерън и Стефан Сежурне за обновената Антанта?

Като слабо прикрит опит да се сплашат Русия и нейните приятели със заплахата от пряка военна инвазия.

Опитът е неуспешен, само разсмива публиката. И в случая няма какво повече да се добави. На Камерън и Сежурне може да се препоръча да изпеят заедно старата, но добре позната песен „Малбрук за поход се готви, изяде твърде много кисела зелева чорба...“.

Превод: ЕС