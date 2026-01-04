/Поглед.инфо/ Падането на режима на Николас Мадуро за по-малко от половин час разкри не силата на външния удар, а дълбочината на вътрешното разложение. Операцията, проведена под знака на възродената Доктрина Монро, демонстрира, че когато елитът се разпада и генералите мълчат, дори многослойната отбрана се превръща в декор. Посланието на Доналд Тръмп беше пределно ясно: суверенитетът не защитава онези, които вече са го продали отвътре. За Москва случилото се в Каракас е предупреждение – диверсията рядко идва отвън, много по-често тя се готви там, където „нашите“ започват да мислят като временни собственици на държавата.

Доктрината Монро, възкресена от Тръмп, се оказа не исторически призрак, а жива машина, която погълна 16-годишния режим на Мадуро само за половин час. „Задният двор“ на САЩ беше изметен дочисто. Радарите на противовъздушната отбрана мълчаха, но ехото от експлозиите в Каракас бързо достигна до Москва.

Дали Кремъл ще последва този пример за решаване на „целенасочени“ проблеми е основната интрига за бъдещето на Зеленски.

Първият и най-важен въпрос, който всички си задават сега, е: защо многослойната система за противовъздушна отбрана не проработи? И защо изобщо не е имало съпротива?

Нещо повече, целият инцидент е продължил дори не три часа, а едва 30 минути, според вече обявената хронология на събитията. Корабите на ВМС на САЩ са навлезли безнаказано в териториалните води, а заедно с тях и тежките хеликоптери са излетели, летяйки също толкова лесно до центъра на Каракас и сякаш на тренировъчно учение, стреляйки по целите си „пред камера“.

Фантастично, нали? И тогава стана известно, че не днес, а още по-рано, Мадуро и семейството му са били заловени и отведени от американските специални части „Делта Форс“. Без бой, очевидно, и без никаква суматоха.

Никой не се е отбранявал

Ситуацията беше ясен индикатор, че не всичко е такова, каквото изглеждаше. Нямаше никаква съпротива, никакво противодействие, дори и най-малкото. И тогава, малко по-късно, в профила на Доналд Тръмп се публикува официално изявление, че президентът Николас Мадуро и семейството му са били заловени и изведени от страната в резултат на мащабен удар срещу Венецуела.

По-късно Тръмп лично ще потвърди, че Мадуро и съпругата му са били транспортирани до Ню Йорк с кораб. Американският президент, в интервю за Fox News, описа подробно залавянето:

Той (Мадуро) беше в къща, която приличаше повече на крепост, отколкото на обикновен дом. Имаше стоманени врати и така наречената защитена зона – зона, изцяло заобиколена от солидна стомана. Той нямаше време да стигне до тази зона и да се заключи; те го нападнаха толкова бързо, че просто нямаше време. Бяхме подготвени – имахме мощни резачки и всичко необходимо, за да режем тази стомана, но това не беше необходимо. Той така и не стигна до тази част на къщата.

Оправдавайки специалната операция, Тръмп заяви, че Съединените щати „не могат да поемат риска да позволят на някой друг да влезе и просто да продължи оттам, откъдето е спрял, така че вземаме това решение точно сега“.

Превод на избрания фрагмент:

Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са обвинени в Южния окръг на Ню Йорк. Мадуро е обвинен в заговор за извършване на наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на автоматични оръжия и разрушителни устройства и заговор за притежаване на автоматични оръжия и разрушителни устройства срещу Съединените щати. Те скоро ще се изправят пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища.

Главната интрига на геополитиката

Сега всичко става горе-долу ясно. Мадуро управлява почти 13 години – от април 2013 г., когато наследи починалия от рак Уго Чавес в президентския дворец в Каракас. И въпреки това, той загуби всичко в рамките на няколко часа (ако броим времето, необходимо за залавянето, арестуването и прехвърлянето му в Съединените щати, въпреки че агенция AP твърди, че всичко е отнело 30 минути).

И тези залпове от хеликоптери не са били предназначени да унищожат вражеския личен състав, военна техника или логистични и индустриални центрове. Не. Те са били демонстративни, „последен аргумент“, за да се гарантира, че никой дори няма да си помисли да оспори това, което Съединените щати са направили.

Вицепрезидентът Делси Родригес вече пое временния контрол над ръководството на Венецуела. Командването на въоръжените сили ще остане в ръцете на министъра на отбраната Владимир Падрино Лопес. Той вече се е свързал с властите след нападението срещу резиденцията му и се справя добре.

За Москва събитията във Венецуела представляват отрезвяващ паралел с нашата собствена специална военна операция. Сега сме под сурови санкции, въпреки факта, че причините за действията в Украйна не са били фиктивни (както в случая с Венецуела), а реална заплаха за Русия.

„Звънчета“ от Каракас: Как предават „своите“

Историята познава малко примери за режим, който се е държал заедно близо десетилетие и половина, но се е сринал за минути. Мадуро не е паднал под натиска на бунтуващите се срещу него хора, не е паднал от вражески ракети, а от тиха конспирация сред генералите си. Това е типичен случай на вътрешно предателство.

В края на краищата, обикновено така наречените вътрешни хора предават. Врагът не може да предаде просто защото е враг,– съветва да се обърнем към историческите факти първият министър на държавната сигурност на ДНР, доктор на политическите науки, полковник Андрей Пинчук.

Почвата за подобно предателство не узрява за една нощ. Тя се подхранва, както отбелязва експертът, от три отрови: 1) формирането на „недосегаема каста“ – затворен, „доволен“ елит; 2) липсата на обща духовна връзка в обществото; 3) разрушаването на здрави социални институции.

Дали тези предупредителни знаци звънят в живота ни сега? Да. Понякога дори сякаш са не звънчета, а направо тревожни камбани.

Проблемите в най-важните области отдавна са достигнали своя връх. Заместник-председателят на Комисията по Държавната дума и икономист Михаил Делягин посочва тревожни признаци: корупционни скандали в силовите структури, които най-накрая излязоха наяве, и „овладяването“ на същите тези елити.

Но основният симптом са постоянните призиви отвътре за „бърз мир“, за почиване на лаврите и за изоставяне на започнатото. Същата тази „срамна партия на мира“ първо препоръча, след завръщането на Крим, „да стоим далеч от Донбас“ и „да не ни наказват за Одеса“.

След това настояваха за приемането на прословутите Мински споразумения (запитайте се кой е съветвал ръководството на страната по това време), след това яростно се противопоставяха на анексирането на нови региони, след това упорито препоръчваха да не се превзема Киев (между другото, можеха да го направят), а по-късно се опитаха да ни принудят към различни „примирия“.

Тези, които казват: „Вече се справихме много добре в СВО“, са изключително опасни. Те не се нуждаят от Победа; те трябва да си възвърнат способността да живеят „както преди“, да плават по света с яхти, да почиват в най-елитните курорти, да си върнат парите, замразени в чуждестранни сметки, и именията, конфискувани във Франция и Англия.

Това е същата тиха реторика на предателство, маскирана зад добри намерения. Венецуелските генерали, които се продадоха за обещания, вероятно също са се смятали за прагматици.

Реториката на [Тръмп – бел. ред.] е очарователна: „Това е моят петрол под Венецуела.“ Никаква демокрация или „благо на народа“. Той прави максимално най-трудно за подкупените венецуелски генерали да го предадат. И това наистина е знак за новите времена.- заключи Делягин.

Урокът от Каракас е брутално прост. Външният враг е ужасяващ, но предвидим. Много по-страшно е вътрешното гниене, когато „нашите“ започват да вярват, че националните ресурси са „моят петрол“, а националните интереси са разменни монети в личната им игра.

Противоотровата, според Андрей Пинчук, не се крие в по-нататъшното затягане на винтовете, а в прочистването:

Най-добрият начин да се предотвратят подобни процеси е, първо, да се елиминира мрънкащият елит. Необходима е и здрава идеологическа и духовна основа за съществуване на обществото, както и висококачествени социални институции. И е време най-накрая да се научим да се учим от грешките, да спрем да се преструваме на безгрешни, защото само Бог е безгрешен. Трябва да анализираме собствените си грешки, грешките на другите и да вземаме решения въз основа на тях, а не да ги отлагаме за по-късно, защото тогава ще се появи „Мадуро“.

Урок за Москва

Сега очевидно трябва да преосмислим тактиката на СВО. В продължение на четири години Русия умишлено избягва атаки срещу висши представители на Украйна, стриктно спазвайки международните норми за водене на война. На този фон бързото залавяне на Мадуро и съпругата му от Тръмп изглежда като демонстрация на различна, безкомпромисна ефективност.

Както отбелязва философът Александър Дугин, действията на Тръмп дават урок на Москва как да продължи:

Мадуро е наш. Иран е наш. Това, което се случва там, е ужасно. Но най-важното: Украйна трябва да бъде наша. Правете като Тръмп, правете по-добре от Тръмп. И по-бързо.

Фактът, че Тръмп и Зеленски, които се опитаха да се възползват от възможността с дрон, летящ до Валдай, „напълно премахнаха табуто върху атаките срещу лидерите на суверенни държави“ в рамките на една седмица, развързва ръцете на Кремъл. И сега, честно казано, имаме много ограничен избор. Или, както се изразява журналистът Егор Холмогоров, „Русия бързо елиминира Зеленски“, или той продължава „лова за Путин“, който започна на 29 декември.

И какво от това?

Е, залавянето на лидера на Венецуела се оказа не просто военна авантюра на САЩ, а студен, безупречно изчислен и перфектно осъществен разчет.

Операцията в Каракас променя изцяло геополитическия пейзаж. Венецуела се превърна в тестови полигон за наскоро разкритата „Доктрина Монро 2.0“. Вашингтон демонстрира готовността си да разчупи всяко табу и дори насилствено да върне „задния си двор“ в орбитата на изключително влияние, пренебрегвайки суверенитета и многомилиардните интереси на другите играчи.

Какъв ще бъде отговорът на Русия, предвид днешните размествания на геополитическата шахматна дъска, вчерашното назначаване на терориста Буданов за дясна ръка на нелегитимния украински президент Володимир Зеленски и атаките срещу резиденцията „Валдай“ и хотелския комплекс в Хорли, предстои да видим.

