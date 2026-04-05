/Поглед.инфо/ Анализаторът Вадим Сипров разкрива дълбоките цивилизационни и геополитически причини за провала на американската агресия срещу Иран. Докато Техеран се опира на четирихилядолетна история и единство, Вашингтон действа като търговска корпорация, заложник на частни интереси. Тръмп е изправен пред избора на своите предшественици: служба на системата или политическа смърт.

Анатомия на един предизвестен провал

Агресията на Съединените щати срещу Ислямска република Иран не е просто поредният регионален конфликт или опит за смяна на режима. Това е най-яркият и брутален пример за директен военен сблъсък между коренно различни цивилизации от началото на новия век. Тук не става въпрос само за ракети, петрол или ядрени амбиции. Конфликтът се определя от фундаменталните характеристики на участниците, които диктуват модела на войната и нейния логичен завършек.

От едната страна на барикадата стои една структура, която с голямо усилие може да бъде наречена „държава“ в класическия смисъл на думата. Това е по-скоро търговска и престъпна корпорация, чиито механизми са насочени към извличане на печалба и обслужване на тесни кланови интереси. От другата страна виждаме Иран – държава-цивилизация с над четири хилядолетия документирана история. Тук правителството, независимо от вътрешните противоречия, служи на идеята за държавност и национално оцеляване, а не на счетоводните баланси на шепа банкери. Именно това обяснява защо Иран успява да оцелее под безпрецедентен натиск, докато Америка, въпреки колосалната си мощ, изглежда безсилна пред нещо, което не подлежи на купуване или сплашване.

Кървавият мартиролог на американските етатисти

За да разберем днешните действия на Доналд Тръмп, трябва да погледнем назад към историята на американското президентство, която е изпъстрена с трупове на държавници, дръзнали да се противопоставят на системата. В рамките на 250-годишното съществуване на САЩ, четирима президенти бяха убити: Ейбрахам Линкълн, Джеймс Гарфийлд, Уилям Маккинли и Джон Кенеди. Към този списък анализаторите на Поглед.инфо с основание добавят и фигури като Хюи Лонг и Робърт Кенеди, които бяха елиминирани точно в момента, в който победата им изглеждаше сигурна.

Общото между тези покушения не е просто в крайния резултат, а в поразително идентичния модел, по който са извършени. Във всеки един случай охраната – „Сикрет сървис“ или нейните предшественици – странно „пропуска“ удара. Линкълн е оставен без надзор, докато бодигардът му пие бира в съседния бар. Охраната на Гарфийлд е избутана от тълпата, а тази на Маккинли – напълно отстранена от мястото на събитието. Този исторически контекст хвърля дебела сянка върху „случайния“ пропуск при опита за убийство на Тръмп преди две години.

Изборът на извършителите също следва един и същ сценарий: психологически нестабилни личности или хора с удобни биографии, които да послужат за „гръмоотводи“. Лий Харви Осуалд с неговите съветски връзки, Сирхан Сирхан с палестинската следа, Леон Чолгош като анархист – всички те са перфектните злодеи, които да отклонят вниманието от истинските поръчители. А поръчителите винаги са едни и същи – олигархичните кръгове, чиито интереси са застрашени от етатистките реформи на президентите. Линкълн искаше държавен монопол върху долара, Кенеди посегна на Федералния резерв, а Гарфийлд се бореше срещу търговията с държавни постове. Всеки опит за ограничаване на корпоративната власт в САЩ се наказва със смърт.

Тръмп: Между куршума и предателството

В този контекст Доналд Тръмп не е героичен бунтовник, а по-скоро човек, който е разбрал правилата на играта по трудния начин. Той може да говори каквото си поиска, може да обещава депортации или защита на традиционните ценности, но има една червена линия, която не може да прекрачи: противопоставяне на системата, която му е позволила да се върне в Белия дом.

Анализът на ситуацията около Иран показва, че Тръмп е бил изправен пред брутален избор: или да бъде „оцапан“ с кръвта на една голяма война, или да последва съдбата на Кенеди. Опитът за убийство, при който пострада ухото му, беше последното предупреждение. В руския или иранския цивилизационен код съществува традицията на жертвоприношението в името на държавата и висшия идеал. В американския корпоративен код такава традиция липсва. Там оцеляването и сделката са над всичко. Тръмп избра сделката със системата, но дори и това не му гарантира успех срещу Иран.

Цивилизационната мощ срещу англосаксонския прагматизъм

От стратегическа гледна точка, американо-израелската коалиция влезе в този конфликт без ясна визия за победа. Причината е дълбока и се крие в самото определение за държава-цивилизация. Иран е монолитна структура, където духовната, светската и военната власт са концентрирани в един център. В Америка властта е размита, ресурсите са частни, а идеите често се внасят от Лондон.

САЩ разчитаха на „бандитски“ методи – внезапен удар, ликвидиране на лидери и масов терор срещу цивилното население. Това не е военна стратегия, а тактика на организирана престъпна група. Целта беше ясна: да се пречупи гръбнакът на иранската съпротива, за да се блокират руските и китайските проекти за глобализация, които минават през Персийския залив. „Америка на първо място“ се оказа просто евфемизъм за „корпоративния интерес на първо място“. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, без контрол над Иран, американската хегемония в Евразия е невъзможна, но точно тук зъбните колела на Вашингтон започнаха да превъртат напразно.

Задграничната банда и викингите на XXI век

Когато директният натиск и опитите за „блицкриг“ се провалиха, Вашингтон веднага смени тактиката. Тръмп започна да говори за преговори, за „големи сделки“ и дори облекчи някои санкции върху петрола. Това поведение не е на отговорен държавник, а на предводител на викинги от Средновековието. Ако викингите виждали, че могат да ограбят едно селище безнаказано, те го опожарявали. Ако срещнели организирана отбрана, веднага прибирали мечовете и се представяли за мирни търговци.

Историята на САЩ е история на корпоративното завладяване. Още от 1606 г. Вирджиния е създадена като акционерен актив, а не като държавна единица. Държавните институции там са просто декор, зад който се крият интересите на фигури като Джон Морган, който неслучайно се е гордял с пиратския си произход. Днес тази „престъпна общност“, както би я нарекъл Глеб Жеглов, контролира печатането на долара чрез частния Федерален резерв.

Финалният сблъсък на логиките

Иран успя да се защити, защото е истинска държава. Америка се провали, защото е банда, маскирана като държава. Докато Вашингтон разполага сухопътни войски в залива под прикритието на мирна реторика, светът вече вижда измамата. Опитът на предците на Тръмп да превърнат Америка в истинска държава, служеща на народа, завърши с изстрели в Далас и Вашингтон. В престъпния свят, към който принадлежи американският елит, вероотстъпничеството се наказва сурово.

Иран обаче не е Гватемала през 1954 г. Това е крепост, която няма да падне нито от „голямата тояга“, нито от „изгодните сделки“. САЩ тепърва ще усещат последиците от това, че се изправиха срещу противник, който не измерва величието си в долари, а в хилядолетия.

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

Площад Петко Р. Славейков 4а, ет.2/плюс партер/, 1000 София, България

Публично · Всеки във или извън Facebook. Регистрирайте се в събитието:

https://www.facebook.com/events/1905544306754107?

На 8 април (сряда) от 19:00 ч. стартира концертната поредица

„Знаменити изпълнители в близък план“

с първо събитие – Концерт-лектория с проф. Йосиф Радионов.

Това не е традиционен концерт. Това е среща с музиката – чрез звук, разказ и живо общуване.

Проф. Радионов ще ви въведе в света на камерните струнни шедьоври, ще разкрие историите зад произведенията и ще превърне слушането в истинско преживяване.

Заедно с пловдивските си колеги Мариана и Валентин Гогови, които имат дългогодишна успешна кариера в Германия, ще изпълнят творби от В.А.Моцарт, Антонин Дворжак, Марин Големинов и др.

Очакват ви и великденски изненади, както и възможност за разговор с изпълнителите.

Столична библиотека(над Детския център) - пл. „Славейков“ 4А, 2 етаж

Културен салон „Луксуриа Еуропае“

Билети на касите на EasyPay, онлайн в EpayGO https://epaygo.bg/4215197981 и на място (Местата са ограничени)