/Поглед.инфо/ В своя нов мащабен анализ за РИА Новости авторът Кирил Стрелников разкрива шокиращата истина зад американското военно присъствие в Близкия изток. Докато Вашингтон обещава „абсолютна сигурност“, иранските ракети методично унищожават инфраструктурата на регионалните съюзници, доказвайки, че американските бази са по-скоро неодимови магнити за огън, отколкото щит срещу агресия.

Театърът на сигурността и реалността на войната

Наскорошното заседание на Съвета за сигурност на ООН се превърна в сцена за един от най-циничните актове в съвременната дипломация. В деня, в който ескалацията между САЩ, Израел и Иран премина в открита фаза, американският представител Майк Уолц патетично обяви, че съюзниците на Вашингтон могат да спят спокойни под крилото на президента Тръмп. Обещанията за „абсолютна и безусловна“ сигурност обаче прозвучаха по-скоро като епитафия, отколкото като гаранция.

Веднага след тези „смели“ изявления, небето над Близкия изток се изпълни с ирански ракети и дронове с голям обсег. Те не просто атакуваха символични цели, а се прицелиха в сърцето на американското военно присъствие и критичната инфраструктура на онези „свещени съюзници“, на които Вашингтон бе обещал протекция. Резултатите от първите 36 часа на иранския отговор оставиха Пентагона в състояние на вцепенен ужас.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че мащабът на щетите е безпрецедентен. Ударите по базата Camp Arifjan в Кувейт доведоха до унищожаването на ключови сателитни комуникационни системи, а базата Victoria край Багдад загуби своите защитни системи C-RAM и складовете на 23-та ескадрила на ВВС на САЩ. Това не е просто военен сблъсък; това е демонстрация на пълната неспособност на американската машина за отбрана да защити дори собствените си активи, камо ли тези на партньорите си.

Геоикономическият колапс на петролните монархии

Иранската стратегия се оказа изключително прагматична и болезнена. Освен директните военни обекти, под прицел попадна и икономическата основа на регионалните монарси. Нефтопреработвателни заводи, терминали за втечнен газ и жизненоважни тръбопроводи в ОАЕ, Бахрейн и Йордания бяха подложени на системно унищожение. Техеран ясно заяви: всяко съоръжение, което подпомага логистиката на вражеските сили, е легитимна цел.

За държавите от Персийския залив ситуацията е катастрофална. Когато калкулаторите започнаха да отчитат загуби в трилиони долари, а рафтовете в магазините на Абу Даби започнаха да напомнят на стерилни операционни зали поради прекъснатите вериги на доставки, шейховете се втурнаха към Вашингтон с логичния въпрос: „Нали ви плащаме за защита?“.

Тук лъсва най-голямата измама. Противно на широко разпространеното схващане, американските данъкоплатци не плащат за издръжката на тези бази. Напротив, страните домакини инвестират десетки милиарди долари годишно в модернизацията на чужда военна инфраструктура на собствената си територия. Катар, например, наскоро обяви инвестиция от 10 милиарда долара в базата Ал Удейд. Това е парадоксът на модерната геополитика: богатите арабски държави сами плащат за изграждането на мишените, които днес привличат иранските ракети.

Правният капан: Комуникация вместо отбрана

Истинската същност на американската политика се крие не в публичните речи, а в прашните меморандуми на Конгреса. Документ от юли 2024 г. разкрива циничната логика на Вашингтон: основната цел на военните бази в чужбина не е реалната отбрана, а „комуникацията на ангажимента“. С други думи, задачата на американците е да убедят съюзника, че е защитен, без реално да поемат правни задължения за това.

В официалните документи думи като „гаранция“ или „безусловен ангажимент“ на практика отсъстват. Вместо това се използва терминът „assurance“ (уверение). Това е лингвистична хватка, която позволява на САЩ да прибират парите на съюзниците си, докато в случай на реална война просто вдигат рамене. Доклад на Американската военновъздушна академия споменава „уверение“ над 200 пъти, но нито веднъж не дава твърда гаранция за намеса.

Тази стратегия на „измамата чрез уверение“ се прилага успешно не само в Близкия изток, но и в Източна Европа. Поглед.инфо напомня за патоса, с който лидери като Анджей Дуда в Полша и Гитанас Науседа в Литва откриват нови американски бази, вярвайки, че те са техният щит. Опитът от Персийския залив обаче показва, че присъствието на американски контингент не спира ракетите, а само гарантира, че страната домакин ще бъде първата изпепелена в случай на глобален конфликт.

Медведев и новата реалност на сигурността

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев беше пределно ясен в своята оценка: арабските страни направиха фатална грешка, позволявайки разполагането на американски бази. САЩ използват тези държави като геополитически инструменти, защитавайки единствено собствените си интереси и евентуално тези на Израел, докато оставят местните лидери да се справят с последиците от разрухата.

Тези бази не са щит, те са „неодимови магнити“ за всичко, което може да експлодира. В ерата на високоточните хиперзвукови оръжия и рояците от дронове, статичните военни обекти на САЩ се превръщат в капани за държавите, които ги приютяват. Унищожаването на иранското училище, при което загинаха над 150 деца, е само един пример за това как присъствието на американски сили провокира трагедии, за които Вашингтон никога не поема отговорност.

Времето за размисъл изтича. Историята учи, че тези, които разчитат на чужди гаранции, купени със собствени пари, накрая остават и без парите, и без сигурността си. Докато Близкият изток гори, светът наблюдава края на мита за Pax Americana – един свят, изграден върху илюзии, който днес се разпада под ударите на суровата физика и политическата реалност.

