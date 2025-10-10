/Поглед.инфо/ Ким Чен Ун лично присъства на концерт на руски изпълнители в Пхенян. Шаман получи прегръдка от лидера.

Ден преди това севернокорейският лидер Ким Чен Ун присъства на концерт на руски артисти в Пхенян. Събитието се проведе в художествения театър „Мансуде“ в чест на 80-годишнината от основаването на Корейската работническа партия.

Пред публиката се изявиха известни руски изпълнители, сред които певецът „Шаман“, Държавният академичен руски народен хор „Пятницки“, танцьори от балетната трупа „Тодес“ на Алла Духова и Ансамбълът за песни и танци на руските Въздушно-космически сили.

Концертът беше похвален от министъра на външните работи на Северна Корея Чой Сон Хуей, заместник-директора на отдела на Централния комитет на ТПК Ким Йо Чен, културни дейци на Народната република и жители на столицата. Ким Чен Ун също се наслади на изпълнението.

„На руските артисти беше поднесена кошница с цветя от името на другаря Ким Чен Ун. Другарят Ким Чен Ун лично се качи на сцената и изрази благодарността си за прекрасния концерт“, съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

Снимки, публикувани от агенцията, показват как севернокорейският лидер прегръща Шаман, който в този момент е навел глава с усмивка.

Между другото, КНДР е уверена, че събитието ще допринесе за развитието на отношенията между нашите страни, отбелязвайки, че те се укрепват всеки ден.

Както вече беше съобщено, руският Шаман вече е посетил КНДР . На 15 август в Спортния дворец в Пхенян се проведе голям концерт, посветен на 80-годишнината от освобождението на Корея. Съвместни изпълнения от Северна Корея и Русия бяха част от честванията. Изпълнението на Шаман привлече особено внимание. Неговите патриотични песни, които местните медии нарекоха „шедьоври, изпълнени с национален дух“, оставиха трайно впечатление у публиката, сред която беше и самият Ким Чен Ун.

Както по-късно отбелязва продуцентът и музикален критик Павел Рудченко, творчеството на руския артист Шаман получава признание в Корейската народнодемократична република благодарение на патриотичния си дух и енергия.

Превод: ПИ