/Поглед.инфо/ Китай е притежател на най-много патенти за изкуствен интелект, като на него се падат 60% от общия им брой в световен мащаб. Заявките за свързани с 6G технологията патенти представляват приблизително 40,3% от глобалните, което също нарежда страната на първо място в света, според доклад на Китайската академия за изследвания на киберпространството, представен на Световната интернет конференция (WIC) в Уджън.

Към юни 2025 г. общият брой на потребителите на фиксиран широколентов достъп в Китай е достигнал 684 милиона домакинства, изградени са общо 4,55 милиона 5G базови станции, а потребителите на 5G мобилни телефони са 1,118 милиарда. Броят на активните потребители на IPv6 интернет е достигнал 834 милиона, което представлява 75% от общия брой на всички ползватели на мрежата, се посочва в доклада.

В него се прогнозира също, че през 2025 г. мащабът на китайската индустрия за квантови изчисления ще надхвърли 11,56 милиарда юана, с годишен растеж от 30%.

Към декември 2024 г. Китай е имал 974 милиона потребители, пазаруващи онлайн, което представлява 87,9% от всички хора, използващи интернет. Онлайн продажбите на дребно са нараснали със 7,2%, като страната остава най-големия пазар за електронна търговия в света за 12-та поредна години, отбелязва докладът.

Световната интернет конференция в Уджън беше открита на 7 ноември. На тазгодишното ѝ издание присъстват около 1600 души от над 130 страни.