/Поглед.инфо/ На 7 ноември нидерландският министър на икономиката Винсент Кареманс написа в профила си в социалната мрежа Х, че „отчитайки конструктивната природа на нашите разговори с китайските власти, Нидерландия вярва, че доставките на чипове от Китай за Европа и останалия свят ще достигнат клиентите на Nexperia в следващите дни“.

Помолен да коментира това, говорител на китайското Министерство на търговията посочи, че Пекин „все още не е видял конкретни действия от нидерландската страна за спиране на нарушаването на законните права и интереси на китайските предприятия и за възстановяване на стабилността на световната верига за доставки на полупроводници“.

„Китай, в съответствие със своя отговорен подход за гарантиране на стабилността и сигурността на световната верига за доставки на полупроводници, обяви на 1 ноември изключение за допустимия износ“, каза говорителят, добавяйки, че „основната причина за настоящите смущения е в Нидерландия“.

Той подчерта, че изявлението на министър Кареманс „не трябва да остане просто думи, а нидерландската страна трябва да представи конструктивни предложения и да предприеме практически мерки възможно най-скоро за възстановяване на стабилността на световната верига за доставки на полупроводници бързо и ефективно, и да прекрати използването на административни мерки за намеса във вътрешните работи на компаниите, за да насърчи бързото разрешаване на проблема с Nexperia“.

Китай се е съгласил с искането на нидерландското Министерство на икономиката да изпрати представители за преговори, каза още говорителят.