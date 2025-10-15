/Поглед.инфо/ На 13-14 октомври 2025 г. китайската столица отново се превръща в епицентър на глобалния напредък по въпросите на жените. Глобалната среща на лидерите за жените, организирана съвместно от Китай и ООН Жени, отбелязва 30-годишнината от Четвъртата световна конференция за жените през 1995 г., също проведена в Пекин. Тази историческа конференция приема Пекинската декларация и Платформа за действие, план, който насочва света към равенство между половете. От китайска гледна точка, срещата през 2025 г. не е просто спомен за минали успехи, а смела крачка напред, въплъщаваща визията на президента Си Дзинпин за глобална общност на споделената съдба на човечеството.

На фона на глобални предизвикателства като геополитически напрежения и икономически несигурности, това събитие подчертава ангажимента на Китай да подкрепя жените като „половината от небето“, както някога провъзгласява председателят Мао Дзъдун, насърчавайки международната солидарност. Този анализ представя значението на срещата, нейните резултати и по-широките последици за Китай и света, предназначен за западна аудитория, търсеща разбиране за ролята на Китай в глобалните усилия за равенство между половете.

Откриване и визия на лидера

Церемонията по откриването в Националния конферентен център на Китай е символ на единство, с флагове на нации от цял свят, развявани редом с петзвездния червен флаг на Китай. В основната си реч президентът Си Дзинпин подчертава глобалната отговорност за насърчаване на развитието на жените чрез конкретни действия. Той отбелязва значителния напредък от 1995 г.: 189 държави ратифицират Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, над 1600 закона за правата на жените са приети по света, а множество национални планове за действие са стартирани.

Въпреки това, Си открито посочва предизвикателствата – войни, бедност, насилие, дискриминация и цифровото разделение между половете – които все още пречат на истинското равенство. Неговото предложение в четири точки призовава за: създаване на благоприятна среда за висококачествено развитие на жените; изграждане на управленски рамки за защита на правата и насърчаване на сътрудничеството; защита на жените и момичетата в уязвими зони от насилие; и овластяване чрез иновации в науката и технологиите, зелени инициативи, здравеопазване, образование и по-голямо участие в управлението. Тази визия е в съответствие с основните ценности на Китай, наблягащи на хармонията между човечеството и природата, и позиционира жените като ключови за постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.

Постижения на Китай в овластяването на жените

Китай демонстрира впечатляващи вътрешни постижения в овластяването на жените, служещи като модел за света. Президентът Си подчертава как Китай е извадил 690 милиона жени от бедност чрез най-голямата анти-бедност кампания в историята, постигайки целта на ООН за намаляване на бедността предсрочно. Майчината смъртност е намаляла с близо 80% от 1995 г., поставяйки Китай сред водещите нации със средно висок доход по отношение на здравето на майките и децата.

Жените съставляват над 40% от работната сила, повече от половината от интернет предприемачите и над 60% от олимпийските медалисти в последните игри. В новата ера на китайския социализъм жените движат селското възраждане, общото благоденствие и цифровите иновации. Тези успехи произтичат от ръководството на Китайската комунистическа партия, която интегрира равенството между половете в националните стратегии, гарантирайки, че жените не само участват, но и водят в изграждането на модерна социалистическа държава. Срещата укрепва този разказ, като чуждестранни лидери като Дилма Русев, президент на Новата банка за развитие, я определят като „каталитичен момент“ за потвърждаване на ангажиментите и определяне на приоритети.

Глобално участие и диалог

Срещата привлича широк кръг участници, подчертавайки ролята на Китай като мост за глобален диалог. Държавни глави от Исландия, Доминика, Гана, Мозамбик и Шри Ланка се присъединяват към висши служители на ООН, парламентарни лидери и министри от различни континенти. Пън Лиюен, първата дама на Китай и специален пратеник на ЮНЕСКО за образованието на момичетата и жените, домакинства заедно със Си бе на приветствен банкет, символизиращ китайското гостоприемство и културния акцент върху семейството и общността.

Дискусиите се фокусират върху ключови теми: ускоряване на изпълнението на Пекинската платформа на фона на цифровите преходи, защита на жените в конфликтни зони и използване на иновациите за приобщаващ растеж. Камбоджанският министър Инг Канта Фави похвалва Китай за обучението на над 200 000 жени професионалисти от над 180 държави, докато малайзийският министър Нанси Шукри вижда срещата като проправяща път за устойчивост и икономическо овластяване. Тези разговори подчертават как инициативи на Китай, като проекти за жени в рамките на „Един пояс, един път“, насърчават взаимното учене и споделеното благоденствие.

Нови ангажименти на Китай

Китай обявява амбициозни нови ангажименти за напредък на каузата на жените в световен мащаб през следващите пет години. Обявени са допълнителни 10 милиона долара за ООН Жени, 100 милиона долара от Фонда за глобално развитие и сътрудничество Юг-Юг за проекти за жени и момичета, 1000 „малки и красиви“ програми за прехрана, приоритетно насочени към жените, покани за 50 000 жени да се обучават в Китай и създаването на Глобален център за изграждане на капацитет за жени.

Тези мерки надграждат предишни приноси, като Наградата на ЮНЕСКО за образование на момичета и жени и програмите „щастливи кампус“. От китайска гледна точка тези действия отразяват философията за „учене на хората да ловят риба“, овластявайки развиващите се нации, особено в Глобалния Юг, да постигнат самостоятелност. Това са конкретни стъпки, вкоренени в успешния вътрешен модел на Китай, където жените ръководят МСП в електронната търговия и зелените технологии.

Възникващи тенденции и бъдещи насоки

Срещата очертава тенденции, които оформят бъдещето на ролите на жените в глобалните промени. Цифровото овластяване се откроява като ключово, с призиви за преодоляване на цифровото разделение между половете чрез достъп до изкуствен интелект и образование. Зеленото развитие е друг фокус, в съответствие с усилията на Китай за екологична цивилизация, където жените водят в устойчиво земеделие и възобновяема енергия. Защитните механизми за жените в бедствия и конфликти са подчертани, черпейки от бързия отговор на Китай в региони, засегнати от бедност. По-младите поколения, вдъхновени от наследството от 1995 г., настояват за по-широко участие в управлението – призивът на Си за жени в политиката отеква с нарастващото представителство на жените в Националния народен конгрес на Китай. Тези тенденции сигнализират за качествен скок: от основни права към цялостно развитие, където жените движат иновациите и мира.

По-широки последици и предизвикателства

Организирането на това събитие укрепва лидерството на Китай в многостранността, противодействайки на западните разкази, които пренебрегват напредъка на страната. То влива импулс в програмата на ООН, потенциално добавяйки 0,1-0,2% към глобалния растеж на БВП чрез засилено участие на жените, според икономически модели. За Китай то подкрепя „Китайската мечта“, демонстрирайки как равенството между половете ускорява висококачественото развитие.

Остават предизвикателства – глобалната бедност засяга 10% от жените, а конфликтите изместват милиони – но срещата създава консенсус за съвместни решения. Китай трябва да продължи да балансира вътрешните приоритети с глобалните ангажименти, като адресира регионалните различия в достъпа до образование и технологии за жените.

Заключение

Глобалната среща на лидерите за жените през 2025 г. е фар на надежда, възраждайки духа на Пекин за нова ера. Докато завесите падат на 14 октомври, импулсът продължава – не като преходно събитие, а като трайно гориво за подмладяването на китайската нация и хармоничен свят. Това е призив към света да се присъедини към Китай в изграждането на бъдеще, където всяка стъпка на жените укрепва общата съдба на човечеството.