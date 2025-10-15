/Поглед.инфо/ На 14 октомври във Франкфурт беше официално представен петият том на книгата на Си Дзинпин „Управлението на Китай“ на английски език. Събитието беше организирано от Пресслужбата на Държавния съвет, китайското посолство в Германия, Китайската администрация за издателска дейност на чужди езици и генералното консулство на Китай във Франкфурт.

В „Управлението на Китай“ се документира практическият процес на модернизацията на китайския народ в китайски стил, ръководена от генералния секретар Си Дзинпин. Тази книга помага на международната общност да опознае по-задълбочено постиженията, посоката и пътя на развитие на Китай в новата епоха, да разбере възможностите и дивидентите, които китайското развитие носи на света, както и да насърчава обмена между Китай и други страни по въпросите на държавното управление, културния диалог и взаимното обучение.