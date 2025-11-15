/Поглед.инфо/ Централният бизнес район (CBD) на Пекин е класиран сред 10-те най-атрактивни бизнес района в света, наред с Мидтаун в Ню Йорк и Маруноучи в Токио, според доклада за атрактивността на глобалните бизнес райони за 2025 г. на EY-Urban Land Institute (ULI).

Докладът е изготвен за Global Business Districts Innovation Club и оценява 30 големи бизнес района в 19 страни в Европа, Северна Америка и Азия. Той ги сравнява по осем показателя, включително макроикономически резултати, иновации и устойчивост.

Според доклада шестте водещи бизнес района в Европа в момента са домакини на 2,5 пъти по-малко компании от Fortune Global 500 в сравнение с азиатските си колеги. Обемът на инвестициите в Европа е с 60% по-нисък от този в Азия през 2024 г., което представлява пълна промяна в сравнение с 2020 г.

Азиатските бизнес райони, включително пекинският CBD, продължават да набират скорост, което отразява нарастващото икономическо значение на региона и растящите предизвикателства, пред които са изправени много райони в Северна Америка и Европа, се казва в доклада.

„В днешния глобален контекст бизнес районите са не само двигатели на икономическия растеж, но и лаборатории за иновации и прототипи за градовете на бъдещето. Превръщаме традиционните офис пространства в по-инклузивни и устойчиви градски центрове, вливайки нова енергия в развитието на бизнеса и талантите“, заяви Чън Дай, председател на Global Business Districts Innovation Club и директор на Административния комитет на пекинския бизнес район CBD.