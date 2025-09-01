/Поглед.инфо/ На 31 август в Тиендзин Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, даде интервю за Китайска медийна група. Той заяви, че участието на Владимир Путин в срещата на върха на ШОС в Тиендзин и във възпоменателните дейности по повод 80-годишнината от победата на китайския народ във войната срещу японската агресия и световната антифашистка война, не само ще съдейства за задълбочаване на сътрудничество между двете страни в различни области, но и показва, че като две страни, дали решителен принос за победата срещу фашизма, Русия и Китай заедно защитават историческата памет.

„Нашите държави са дали решителни приноси за победата срещу фашизма. Ние помним история и се надяваме да я предадем на потомците си. Русия високо цени китайските си колеги, които пазят историята“, допълни Дмитрий Песков.