/Поглед.инфо/ На 31 август премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф посети Китай за участие в срещата на върха на ШОС в Тиендзин. Той даде интервю за КМГ и заяви, че очаква събитието да поддържа духа на ШОС и да насърчи взаимното обвързване на Евразия.

Шариф допълни, че се надява да се засили регионалното сътрудничество между Централна и Южна Азия, с което да се насърчи взаимното обвързване в евразийския континент. Шариф смята, че с домакинството на председателя Си Дзинпин срещата ще постигне богати резултати. Като една от държавите-членки на ШОС и близък приятел на Китай, Пакистан ще полага всички усилия за успешното провеждане на срещата.