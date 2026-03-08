/Поглед.инфо/ Политологът Константин Бондаренко в разговор с Владимир Трифонов анализира защо Доналд Тръмп се реши на война с Иран, кой реално печели от този конфликт и какви могат да бъдат глобалните последици. Според него САЩ поемат огромни рискове – от икономически сътресения и политически трусове вътре в Америка до радикална промяна в баланса на силите в света. Войната може да доведе до ново разместване на геополитическите пластове, да засили ролята на Русия като посредник и да нанесе тежки щети на китайските икономически интереси.



Поглед.инфо винаги разглежда ключовите геополитически процеси, които променят баланса на силите в света.

Във втората част на разговора си с Владимир Трифонов политологът и историк Константин Бондаренко прави задълбочен анализ на войната между САЩ и Иран и нейните глобални последици.

Според него решението на Доналд Тръмп е комбинация от политически авантюризъм, натиск от произраелското лоби и стремеж към демонстрация на сила. Но тази война може да има непредвидими последици – от икономически шокове и скок на цените на петрола до радикална промяна в геополитическите съюзи.

В разговора се обсъждат още:

– рисковете за вътрешната политика на САЩ

– ролята на Русия като потенциален посредник

– китайските икономически интереси в региона

– позицията на Турция и арабските държави

– бъдещето на БРИКС и глобалния юг

Ще се превърне ли войната с Иран в нов глобален конфликт и как това ще промени света?

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=YKK9wKqDmmw&t=2s

#Иран #Тръмп #БлизкияИзток #Геополитика #САЩ #Русия #Китай #ПогледИнфо