/Поглед.инфо/ Политологът Константин Бондаренко в разговор с Владимир Трифонов анализира защо Доналд Тръмп се реши на война с Иран, кой реално печели от този конфликт и какви могат да бъдат глобалните последици. Според него САЩ поемат огромни рискове – от икономически сътресения и политически трусове вътре в Америка до радикална промяна в баланса на силите в света. Войната може да доведе до ново разместване на геополитическите пластове, да засили ролята на Русия като посредник и да нанесе тежки щети на китайските икономически интереси.
Във втората част на разговора си с Владимир Трифонов политологът и историк Константин Бондаренко прави задълбочен анализ на войната между САЩ и Иран и нейните глобални последици.
Според него решението на Доналд Тръмп е комбинация от политически авантюризъм, натиск от произраелското лоби и стремеж към демонстрация на сила. Но тази война може да има непредвидими последици – от икономически шокове и скок на цените на петрола до радикална промяна в геополитическите съюзи.
В разговора се обсъждат още:
– рисковете за вътрешната политика на САЩ
– ролята на Русия като потенциален посредник
– китайските икономически интереси в региона
– позицията на Турция и арабските държави
– бъдещето на БРИКС и глобалния юг
Ще се превърне ли войната с Иран в нов глобален конфликт и как това ще промени света?
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=YKK9wKqDmmw&t=2s
