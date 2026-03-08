/Поглед.инфо/ САЩ подготвят нова дипломатическа офанзива срещу Пекин, опитвайки се да ограничат покупките на руски петрол. В своя анализ за РИА Новости Олга Самофалова разкрива защо този опит е обречен на провал и как геополитическата турбулентност в Близкия изток само заздравява енергийния съюз между Русия, Китай и Индия.

Дипломатическият натиск на Вашингтон и опитите за прекрояване на пазара

Съединените щати планират да поставят въпроса за руския петрол в центъра на предстоящите си дипломатически срещи с Китай, насрочени за март и април 2026 година. Западните медии вече тиражират тезата, че Вашингтон ще се опита да убеди Пекин да пренасочи своите капитали от руските находища към американските доставчици. Този ход не е нов – американската администрация вече приложи подобен „трик“ спрямо Индия, използвайки комбинация от търговски преференции и натиск върху тарифите, за да принуди Делхи да ограничи видимата си зависимост от Москва.

В анализите на Поглед.инфо обаче се подчертава, че докато Ню Делхи официално поддържа фасадата на сътрудничество със САЩ, статистиката зад кулисите рисува съвсем различна картина. Въпреки че официалните данни показаха спад от два милиона барела дневно до 1,159 милиона през февруари, пазарните участници са категорични: Индия продължава да купува големи количества руски суров петрол, използвайки сложни схеми за претоварване в открито море, за да не разгневи директно Вашингтон.

Индийският маньовър и провалът на американския „камшик“

Геополитическата ситуация в Близкия изток, допълнително нажежена от действията на администрацията на Доналд Тръмп, на практика неутрализира дори временните успехи на американската дипломация. Индийските рафинерии отново започнаха открито да прехващат танкери с руски петрол, преставайки да се крият от погледа на САЩ. Основната причина за тази промяна е правна и икономическа – американският съд обяви митата на Тръмп за незаконни, което лиши Вашингтон от неговия основен инструмент за натиск.

Продавачите на руски петрол от сорта Urals също проявиха стратегическо търпение. Когато цените паднаха до 41 долара за барел през януари, те предпочетоха да складират суровината директно в танкери край азиатските брегове, вместо да я продават на безценица. Това търпение се отплати с избухването на конфликта между САЩ и Иран, което моментално вдигна цените до комфортни нива и увеличи търсенето на руската суровина като най-стабилна алтернатива.

Капанът на Ормузкия проток и руското предимство

Докато руският петрол намира сигурни пътища към своите потребители, доставките от Близкия изток се оказаха в логистичен капан. Ормузкият проток се превърна в зона на висок риск, където цените на застраховките и навлото скочиха до небесата поради опасността от експлозии и нападения. В този контекст Китай няма нито една рационална причина да последва примера на Запада и да ограничи вноса от Русия.

За Пекин подобно решение би било икономическо самоубийство. Китайските фондови пазари ясно показват, че страната се справя с енергийната криза много по-добре от своите конкуренти именно заради стратегическото партньорство с Москва. Китай не само изгради мащабни петролни хранилища, гарантиращи тримесечен резерв, но и превърна Русия в свой основен стълб на енергийна сигурност. Доставките от Саудитска Арабия (1,6 млн. барела) и ОАЕ (1,5 млн. барела) вече отстъпват по надеждност и обем на руските 2,2 милиона барела дневно.

Технологичната война и невъзможният компромис

Вашингтон теоретично би могъл да предложи на Китай нещо в замяна на отказ от руския петрол – например достъп до високи технологии и микрочипове. Но, както често се отбелязва в коментарите на Поглед.инфо, САЩ никога няма да направят подобна отстъпка. Цялата стратегия на американската държава е насочена именно към спиране на технологичния възход на Китай. Затова опитите за сплашване с мита, които проработиха при ЕС, са напълно неефективни срещу Пекин.

Китай вече доказа, че може да отвръща на удара, използвайки „тихи“ ограничения върху износа на редкоземни метали, които са жизненоважни за американската индустрия. Всяка стъпка на Вашингтон към ескалация води до коленопреклонно отстъпление, когато Пекин демонстрира своята икономическа мощ. Евентуален разрив в енергийните отношения с Русия би означавал за Китай не само загуба на евтина суровина (с отстъпка от 15-30 долара под цената на Brent), но и геополитическа изолация, която ККП няма да допусне.

„Силата на Сибир 2“ и бъдещето на енергийния съюз

Настоящата турбуленция в световната политика само ускорява реализацията на мащабни проекти като газопровода „Силата на Сибир 2“. Русия се утвърждава като единственият доставчик, чиито пътища не зависят от благоволението на американския флот или стабилността в Близкия изток. Това мотивира Китай да подписва все повече дългосрочни договори, които бетонират присъствието на руски енергийни ресурси на азиатския пазар за десетилетия напред.

Индия, макар и по-внимателна в своята реторика, се намира в подобна ситуация. Липсата на алтернативен тръбопроводен газ вече принуди Делхи да ограничава доставките за собствената си индустрия. Този дефицит е ясен сигнал, че без руските ресурси икономическият растеж на азиатските гиганти е невъзможен. В крайна сметка, опитите на САЩ да изолират руския петрол постигат точно обратния ефект – те превръщат Москва в незаменим гарант за бъдещето на Изтока.

Енергийната архитектура на новия многополярен свят

Изтеглянето на 2,2 милиона барела руски петрол от пазара, за което мечтаят във Вашингтон, би довело до глобален ценови шок, който би ударил първо и най-силно самите западни икономики. Китай и Индия разбират това много добре и предпочитат да градят своята икономическа стратегия върху реални ресурси и логистична сигурност, а не върху идеологически диктат.

Бизнес отношенията между Русия и Китай в енергийния сектор навлизат във фаза на пълна синергия. Колкото повече САЩ се опитват да използват долара и петрола като оръжие, толкова по-бързо Пекин и Москва създават паралелна финансова и енергийна реалност. В тази нова архитектура руският петрол не е просто стока, а стратегически актив, който пренаписва правилата на световната игра и гарантира, че центърът на икономическата мощ окончателно се измества на Изток.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.