/Поглед.инфо/ Иран извърши немислимото – за първи път в историята напълно блокира Starlink и лиши протестните мрежи от ключов инструмент за координация. Военни технологии, свързвани с Русия и Китай, превърнаха „неуязвимата“ сателитна връзка в безполезна система и промениха глобалните правила на дигиталната война.

Поглед.инфо винаги разглежда как новите технологии, геополитиката и сигурността се преплитат и променят баланса на силите в съвременния свят.

В Иран внезапно прекъснаха всички комуникации – не работеха мобилният интернет, стационарните линии и дори терминалите Starlink. Именно чрез тях отвън се координираха масови безредици, прераснали в погроми и насилие. Как Техеран успя да неутрализира технологията на Илон Мъск – и каква е ролята на Русия и Китай?

В Иран протестите, започнали с икономически искания, бързо прераснаха в организирани безредици. Координацията се осъществяваше чрез криптирани канали, VPN и нелегални терминали Starlink. Сателитната връзка се превърна в ключов инструмент – чрез нея се предаваха инструкции, разпределяха се задачи и се управляваха групи, пише Runews24.ru.

Иранските власти се изправиха пред сериозно предизвикателство: традиционните методи за контрол не даваха резултат. Блокирането на интернет беше заобикаляно чрез VPN, а след ограниченията върху VPN се появиха терминалите Starlink, които изцяло прескачаха националните филтри.

Тогава Иран направи нещо, смятано доскоро за невъзможно: за първи път в историята напълно потисна работата на Starlink – технология, считана за практически неуязвима.

Експертът по дигитални права Амир Рашиди, който от над двайсет години следи интернет цензурата, признава, че не е виждал подобно нещо. Загубата на пакети данни при Starlink достигна 80%, а терминалите се превърнаха в безполезни устройства.

По време на началото на безредиците на територията на Иран са действали между 40 и 50 хиляди нелегални терминала Starlink. Те са били внасяни контрабандно и използвани за координация. След блокирането им нивото на насилие започва рязко да спада – организаторите губят възможността да управляват тълпите.

Според Рашиди в страната са били разположени военни системи за заглушаване, които не атакуват само GPS сигнала, а директно сателитния канал. Това е техника от военен клас, считана досега за твърде скъпа и сложна за масово използване.

Американски експерти допускат, че подобни системи може да са доставени от Русия или Китай. Преди два месеца китайски изследователи публикуваха подробни инструкции за потискане на Starlink над Тайван. В тях се посочва, че за ефективно заглушаване на голяма територия са нужни между 900 и 2000 синхронизирани устройства. По всичко личи, че именно такова оборудване е било предоставено на Иран.

Руски системи за радиоелектронна борба като „Мурманск-БН“ и „Красуха-4“, способни да създават смущения на разстояние до 5000 км, вече са доказали ефективността си в Сирия и в Украйна. Сега те очевидно се използват и в Иран.

Важно е да се подчертае: терминалите Starlink в Иран не са били използвани за обикновена комуникация. Чрез тях са се координирали погроми, атаки срещу силите за сигурност и държавни институции. Днес притежаването на терминал Starlink се приравнява към участие в организирането на безредици. Главният прокурор предупреди, че използването на забранени средства за връзка с цел насилие ще бъде наказвано с цялата строгост на закона.

Постепенно животът в страната се нормализира, но при засилен контрол. Властите въведоха система от „бели списъци“: възстановяват се правителствени Telegram канали и държавни медии, университетските мрежи, банките, таксиметровите услуги и онлайн търговията.

Реакцията на САЩ

На 12 януари, на борда на президентския самолет, Доналд Тръмп беше попитан дали САЩ ще помогнат за възстановяването на интернета в Иран.

„Ще се опитаме да възстановим интернета, ако това е възможно. Ще говоря с Илон. Той е много добър в тези неща“, заяви той.

Изказването прозвуча показателно. Мъск неведнъж е предоставял безплатен достъп до Starlink по време на предишни вълни на протести. Защо тогава президентът на САЩ говори за това като за нещо, което тепърва предстои? Отговорът е прост: Starlink вече не работи. И дори Илон Мъск не е в състояние да го възстанови.

Експертите виждат в случилото се исторически прецедент. Иран се превърна в полигон за технологии на бъдещето – първият случай, в който държава успешно блокира сателитна връзка в национален мащаб. Това променя правилата на играта и показва, че дори най-модерните технологии могат да бъдат неутрализирани, ако разполагаш с правилните инструменти.

Превод: ПИ