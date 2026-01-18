/Поглед.инфо/ Второто бойно използване на хиперзвуковата ракета „Орешник“ разкри сериозни пробойни в системите за ранно предупреждение на НАТО и предизвика паника във Вашингтон. Докато Киев се опитва да омаловажи удара, американски военни анализатори признават: Русия за първи път получава реален инструмент за възпиране на САЩ с неядрено оръжие.



Поглед.инфо винаги разглежда стратегическите последици от новите оръжейни системи и променящия се глобален баланс на силите.

Второто бойно използване на руската хиперзвукова ракета „Орешник“ предизвика диаметрално противоположни реакции на Запад. Докато украински коментатори в CNN се опитаха да омаловажат находките от мястото на удара, наричайки ги „стари съветски детайли“, американското издание Military Watch Magazine предупреди, че тази ракета за първи път дава на Русия реална възможност за възпиране на Съединените щати с неядрено оръжие.

Светът все още не може да се успокои след второто използване на „Орешник“ на 9 януари 2026 г. срещу цели в Украйна. Както често се случва, реакцията в Киев бе най-абсурдна. В интервю за CNN украинският експерт Андрей Кулчицки, размахвайки овъглени отломки, уверяваше зрителите, че това били „стари неща“ – „крушки от съветско време, жироскоп като от епохата на Гагарин“. Той обаче не обясни как тези „остарели части“ са прелетели от полигон в Астраханска област до Лвовска област със скорост около 10 Маха и са поразили прецизно цехове на завод за ремонт на F-16.

Още по-тревожен е пълният провал при ранното откриване на пуска. Нито украинската противовъздушна отбрана, нито най-новата германска система за ранно предупреждение Arrow 3, разположена в базата Холцдорф, успяха да засекат ракетата навреме. Системата би трябвало да регистрира подобни пускове още над руска територия, но на 9 януари това не се случи. Германската страна се оправда с „начална оперативна готовност“, но фактът остава: ударът изненада цялата отбранителна архитектура на НАТО, въпреки предварителното предупреждение от Москва с цел избягване на ескалация.

От другата страна на Атлантика реакцията беше далеч по-сериозна. На 12 януари Military Watch Magazine публикува анализ със заглавие: „Русия разполага с първата наземна ракета, способна да нанесе хиперзвуков удар по континенталната част на САЩ“. Според изданието обсегът на „Орешник“ не е около 4000 км, както се смяташе досега, а достига 5500 км – параметър, който променя стратегическата картина. Така в зоната на потенциален удар попадат Вашингтон с Белия дом и Пентагон, базата на стратегическите бомбардировачи B-2 в Мисури и заводът за F-35 в Тексас, ако пусковете се извършват от райони като Чукотка или Камчатка.

Досега подобна пряка заплаха за САЩ се свързваше единствено със стратегическите ядрени сили – инструмент, чието използване означава глобална катастрофа. „Орешник“ обаче принадлежи към друга категория. Хипотетичен удар с конвенционални бойни глави не би довел автоматично до незабавна ядрена война. Историята показа, че дори сериозни удари и провокации не водят непременно до натискане на „червения бутон“.

Според Military Watch Magazine Русия вече разполага с инструмент, който рязко увеличава взаимната уязвимост. Парадоксът е, че именно Съединените щати години наред разработваха концепцията за „бърз глобален удар“ с конвенционални балистични ракети, но така и не я реализираха. Междувременно „Орешник“ вече лети и изпълнява бойни задачи. Москва изпревари Вашингтон в тази надпревара – факт, който може би ще накара някои отвъд океана да забавят темпото на собствената си ескалация. В името на самосъхранението.

Превод: ПИ