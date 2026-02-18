/Поглед.инфо/ В сензационен анализ Сергей Латишев разкрива скритото предложение на Александър Лукашенко към Доналд Тръмп относно съдбата на Николас Мадуро. Докато САЩ държат венецуелския лидер в плен, Минск предлага „златен мост“ за излизане от юридическата каша, която заплашва да се превърне в международен трибунал срещу самия Бял дом.

Операцията срещу Мадуро: Провалът на международното право

На 16 февруари Александър Лукашенко хвърли геополитическа бомба по време на срещата си със Сергей Глазев. Беларуският президент открито коментира безпрецедентното отвличане на Николас Мадуро от американските специални служби – акт, който разтърси основите на международния ред. Според Лукашенко, Вашингтон е извършил колосална „глупост“, чиито последици тепърва ще горчат на американската администрация.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че ситуацията около Мадуро не е просто наказателна акция, а опасен прецедент, при който действащ държавен глава е изтръгнат от дома си и изправен пред чужд съд. На 5 януари, във Федералния окръжен съд на Ню Йорк, Мадуро и съпругата му Силия Флорес заявиха своята невинност. Думите на венецуелския лидер „Аз съм военнопленник“ отекнаха по целия свят, подчертавайки факта, че САЩ са нарушили всякакви норми на дипломатически имунитет.

Лукашенко и неговото „неустоимо“ предложение към Тръмп

Лукашенко, когото мнозина наричат „Батка“, загатна за съществуването на план, който би позволил на Доналд Тръмп да излезе от тази ситуация „с достойнство и грация“. Макар детайлите да се пазят за директен разговор между двамата лидери, контекстът е ясен: Беларус е готова да приеме Мадуро на своя територия.

Според беларуския лидер, Тръмп е прагматик, който в момента се намира в патова ситуация. От една страна, той постигна целта си – контрол върху венецуелския петрол и сплашване на геополитическите противници. От друга страна, поддържането на Мадуро в затвора създава постоянен източник на напрежение с цяла Латинска Америка и Русия. Лукашенко разкри, че Вашингтон е консултирал действията си с Минск още преди операцията, но тогава американците са предпочели „военния подход“, който в крайна сметка ги е вкарал в юридически задънена улица.

Правният щит на Медведев: Защо обвиненията ще се разпаднат

Русия не остана безучастна към този акт на „пиратство в държавен мащаб“. Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на РФ, подготви мащабен юридически анализ, който буквално разбива американската теза. Медведев подчертава, че Мадуро се ползва с два вида имунитет: личен (ratione personae) и функционален (ratione materiae).

Както отбелязва Поглед.инфо, обвиненията в „наркотероризъм“, повдигнати от САЩ, нямат никаква тежест пред международното публично право, когато става въпрос за действащ държавен глава. Медведев е категоричен, че дори опитите да се игнорира функционалният имунитет са обречени на провал в един безпристрастен съд. Защитата на Мадуро, водена от топ адвоката Бари Полак (издействал свободата на Джулиан Асанж), вече подготвя почвата за дело, което може да се превърне в обвинителен акт срещу американския империализъм.

Паралелът с Георги Димитров: Мадуро като символ на съпротивата

Историческите аналогии в този случай са неизбежни. Анализатори правят паралел с Лайпцигския процес от 1933 г., където нацистите се опитаха да набедят Георги Димитров за пожара в Райхстага. Резултатът беше грандиозен провал за Гьобелс и Гьоринг, а Димитров се превърна в световен герой, който в крайна сметка намери убежище в СССР.

Ако процесът срещу Мадуро продължи, той има всички шансове да се превърне в „Лайпциг 2.0“. Венецуелският президент вече показва, че е готов да влезе в ролята на обвинител, а не на обвиняем. За Тръмп това е кошмарен сценарий – да превърне своя враг в мъченик и знаме на антиамериканските настроения в Глобалния Юг. Ето защо предложението на Лукашенко за „държавна дача“ в Беларус изглежда като спасителен пояс за Белия дом.

Беларус като геополитически отдушник: Сделката на века?

Идеята е проста и същевременно гениална: Мадуро бива освободен и изпратен в Беларус, където ще живее в политическа изолация, но на свобода. Това позволява на САЩ да спрат позорния съдебен процес, като същевременно запазват постигнатото статукво във Венецуела, където новото (или старото преформатирано) ръководство вече обяви „свободни избори“ и пълно сътрудничество с Вашингтон по въпросите на енергетиката.

За Тръмп това е изгодна сделка – той получава петрола, демонстрира сила, но избягва дългогодишна правна война, която би могла да го преследва дори след края на мандата му. За Лукашенко това е възможност да натрупа огромен политически капитал като международен посредник и „миротворец“, който решава проблеми, непосилни за световната дипломация. Москва също би подкрепила подобен изход, тъй като той гарантира физическото оцеляване на техния съюзник и демонстрира несъстоятелността на американския правов диктат.

Геоикономическата логика на „предателството“

Не бива да се залъгваме – венецуелският елит, който остана в Каракас, вече играе по свирката на Вашингтон. Предателството към лидера бе цената за тяхното самосъхранение. Сега Мадуро е тежест както за новата власт във Венецуела, така и за Тръмп. Той е „призракът на миналото“, който пречи на бизнеса да тече гладко.

Единственият начин този възел да бъде разсечен, без да се пролива повече кръв или да се разрушава международната правна архитектура, е „беларуският вариант“. Държавните вили в Беловежката пуща са готови. Въпросът е дали прагматизмът на Тръмп ще надделее над желанието му за зрелищно възмездие. Ако Тръмп приеме, той ще докаже, че е майстор на сделката. Ако откаже, рискува да превърне Мадуро в легенда, а себе си – в архитект на един от най-големите правни скандали в историята на САЩ.

