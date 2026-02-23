/Поглед.инфо/ Женевските преговори за Украйна се превърнаха в арена на геополитически сблъсък без изгледи за мир. В анализ за канала Deep Dive, бившият служител на ЦРУ Лари Джонсън и авторът Аля Самитова разкриват защо Москва няма да направи отстъпки и какъв е истинският план на Кремъл за Одеса, Харков и Днепропетровск.

Илюзията за дипломация и задънената улица в Женева

Женевските преговори остават в центъра на световното внимание, но зад официалните усмивки и дипломатическия етикет се крие една много по-сурова реалност. Докато медиите тиражират заглавия за „интензивни“ и „смислени“ разговори, анализаторите са категорични: пробив няма. Бившият служител на ЦРУ Лари Джонсън, в разговор с подполковник Даниел Дейвис, разсича възела на илюзиите, като посочва, че страните не са „почти на споразумение“, а са по-далеч от всякога.

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински определи срещите като „трудни, но делови“, докато украинският представител Рустем Умеров използва клишето за „интензивност“. В същото време Владимир Зеленски продължава своята риторична игра, обвинявайки Москва в умишлено забавяне на процеса, който според него наближавал „финалната си фаза“. Въпросът, който Поглед.инфо поставя, е: за какъв финал говори Киев, когато реалността на фронта диктува съвсем други условия? Изтичането на информация, въпреки предварителните уговорки за секретност, показва дълбоко разделение дори вътре в самата украинска делегация. Обсъжданите въпроси – териториални, политически и военни – остават без отговор, защото позициите са диаметрално противоположни.

Желязната логика на Москва: Без отстъпки извън бойното поле

Лари Джонсън е безпощаден в своята оценка: в Женева всъщност няма какво да се обсъжда. Според него руската страна е заела твърда позиция, от която няма да отстъпи нито на йота. Идеята, че фигури като Стив Уиткоф могат да „изтъргуват“ мир, е наивна. Руснаците ясно заявиха, че времето на компромисите е приключило. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Москва вече не гледа на преговорите като на инструмент за постигане на мир, а като на трибуна, от която да напомни на Киев, че всяко протакане ще струва още територии.

Следващата голяма цел, според Джонсън, е цяла Новорусия. Това не е просто политически лозунг, а военна стратегия. Одеса, Николаев, Днепропетровск и Харков са в списъка. Тези региони са жизненоважни не само от военна гледна точка, но и като икономически и исторически фундамент на руското присъствие в Черноморския регион. Анализаторът не се съмнява, че ако се стигне до гласуване, жителите на тези области ще предпочетат руската юрисдикция пред несигурността на разпадащата се украинска държава.

Стратегическата цел: Пълният контрол над черноморското крайбрежие

Генералният щаб на Русия работи по план, който не зависи от дипломатическите совалки. Джонсън предвижда, че до края на годината Николаев и Одеса ще преминат под руски контрол. Това би означавало пълно откъсване на Украйна от морето, превръщайки я в „държава-остров“ без стратегическо значение. Нещо повече, бившият служител на ЦРУ не изключва възможността руските войски да се окажат на прага на Киев в много по-кратки срокове, отколкото Западът предполага.

Защо Русия все още участва в преговорите? Отговорът е прост: за да даде шанс на здравия разум в Киев, макар надеждата за това да изтънява с всеки изминал ден. Москва иска да покаже на света, че е готова за диалог, но не на цената на своите национални интереси. Украйна няма как да надделее над Русия – това е военна и математическа аксиома, която западните анализатори започват да признават с половин уста. Няма оръжие или финансова помощ, която да накара руснаците да се оттеглят от териториите, които вече считат за свои.

Факторът Тръмп: Приказки срещу реални действия

Голямата въпросителна остава Доналд Тръмп. Може ли Москва да се довери на неговото „просто ми се доверете“? Лари Джонсън е скептичен. Той припомня, че въпреки „приятелската“ риторика по време на първия си мандат, Тръмп всъщност засили санкциите срещу Русия, конфискува руско имущество и изгони дипломати. Руснаците не са идиоти и гледат какво правят САЩ, а не какво казват техните лидери.

Към днешна дата отношенията между Вашингтон и Москва са в задънена улица. Американците не са направили нито един реален жест за нормализиране на връзките – нито отмяна на санкции, нито размразяване на активи. Напротив, натискът продължава. В този контекст, Тръмп изглежда като политик, който говори много, но не изпълнява обещанията си, особено когато те се сблъскат с интересите на „дълбоката държава“ в САЩ. Руснаците чакат резултати, а не думи, и докато не видят реална промяна в американската политика, руските танкове ще продължат напред.

Западният разлом и съдбата на „украинската плячка“

Докато Русия следва своята военна логика, на Запад се оформя сериозен разлом. Политическият наблюдател Валентин Филипов отбелязва, че основните играчи – САЩ, Великобритания, Франция и Германия – гледат на Украйна не като на съюзник, а като на актив или награда. Франция и Германия носят основната финансова тежест на войната, но парадоксално дори не са поканени като наблюдатели на ключовите преговори.

В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че Западът няма интерес от мир, който зачита руските интереси. Тяхната цел остава една и съща: отслабена, разпокъсана Русия, раздирана от вътрешни противоречия. Русия обаче има своите козове – от предложението за икономическо сътрудничество, което би откъснало САЩ от ресурсната зависимост от Китай, до крайната мярка: ядреното възпиране и нова вълна на мобилизация. Битката за Украйна е само върхът на айсберга в пренареждането на световния ред, където дипломацията в Женева е само шум в системата, а истинската история се пише с желязо и кръв в степите на Новорусия.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4