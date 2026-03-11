/Поглед.инфо/ Живеем в ера на „публична секретност“, където стратегическите планове се обявяват директно в телевизионния ефир. Анализаторът на РИА Новости Сергей Савчук разкрива как сенатор Линдзи Греъм освети истинската цел на американската агресия срещу Иран и Венецуела – пълно блокиране на енергийните доставки за Китай и установяване на глобален петролен диктат чрез контрол над 31% от световните запаси.

Живеем в изключително странни времена, когато концепцията за държавна тайна се е превърнала от строго регулиран механизъм в задължителен медиен цирк. Докато Русия все още се опитва да спазва определени нива на конфиденциалност в стратегическите си ходове, западната политическа машина буквално изпуска парата на всяка крачка. Американската операция срещу Иран, която се проточва в несигурност, вече започна да дава своите горчиви плодове: страните от Персийския залив намаляват добива, а световните пазари се тресат толкова осезаемо, че лидерите на Г-7 свикват извънредни срещи.

В този момент на сцената излиза сенаторът Линдзи Греъм. Пред Fox News той без никакво притеснение заяви това, което мнозина само предполагаха: отвличането на Николас Мадуро във Венецуела и нападението срещу Иран са части от един и същ стратегически сценарий. Според Греъм, победата над Иран ще донесе на САЩ „огромна печалба“, като същевременно ще лиши Техеран от балистични ракети и ядрена програма. Но голямата награда е друга – контролът над петрола.

Енергийният триъгълник: Вашингтон, Каракас и Техеран

Логиката на американския истъблишмънт е плашещо проста. Венецуела и Иран заедно контролират 31% от доказаните световни запаси от суров петрол. Ако Вашингтон успее да постави тези две държави под свой директен или индиректен контрол, това ще се превърне в истински кошмар за Пекин. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, САЩ отдавна разглеждат Китай като свой основен екзистенциален опонент и след поражението в първата търговска война, сега се подготвят за „втори рунд“, в който енергията ще бъде основното оръжие.

За да разберем мащаба на този петролен гамбит, трябва да погледнем цифрите, които политиците често спестяват. Китайската народна република консумира колосалните 16,4 милиона барела петрол на ден. Това са 16% от цялото световно потребление. Половината от този обем отива за поддържане на транспортната мрежа на „световната фабрика“. Въпреки че собственият добив на Китай расте, той достига едва 5,3 милиона барела дневно, съсредоточени в региони като Дацин и Таримския басейн. Разликата е огромна и тя се покрива изцяло от внос.

Китайската стратегия за диверсификация срещу американския натиск

Пекин обаче не е наивен и отдавна е спрял да „слага всичките си яйца в една кошница“. Русия е техният най-голям и надежден партньор, осигуряващ над 20% от вноса (повече от 100 милиона тона годишно). Саудитска Арабия държи второто място с 14%. Тук обаче започват разминаванията в данните. Докато Международната агенция по енергетика изброява Ирак, Оман и ОАЕ като ключови доставчици, Вашингтон е убеден, че Иран всъщност е третият по големина източник за Китай, маскирайки доставките си през Малайзия.

Интересен факт е, че до 2023 г. американските компании са продавали по 450 000 барела на ден на Китай. Осъзнавайки обаче, че това е инструмент за натиск, Пекин рязко сви покупките от САЩ и Венецуела (която тогава беше под американски санкционен натиск) почти до нула. Китай доброволно се отказа от американския петрол, за да елиминира една от точките си на уязвимост. Но Вашингтон не се отказа – той реши да удари там, където Китай все още е зависим: Ормузкия проток.

Блокадата на Ормузкия проток и стратегическият блъф на САЩ

Пентагонът и Белият дом изглежда умишлено тласкат ситуацията в Персийския залив към пълна блокада, опитвайки се да обвинят Иран за глобалния скок на цените. Планът на САЩ предвижда използването на техния Стратегически петролен резерв (SPR), за да наводнят пазара с до 19 милиона барела на ден и така да компенсират загубите от войната с Иран. На хартия това звучи добре, но реалността е друга.

Благодарение на политиката на администрацията на Байдън, американските стратегически резерви са на 40-годишно дъно. При обявените темпове на освобождаване, те ще стигнат за точно три седмици. След това американската икономика ще изпадне в неконтролируем колапс с цени на бензина, които ще взривят вътрешната стабилност на САЩ. Точно този времеви прозорец притиска американските военни да търсят „светкавична победа“, която обаче изглежда все по-малко вероятна.

Китайският отговор: Енергийна крепост и технологичен скок

Докато Вашингтон играе ва банк, Пекин в продължение на десетилетие изграждаше своята „енергийна крепост“. Китай вече разполага с резерви, способни да покрият 90-дневните нужди на страната. Но по-важното е стратегическото преориентиране. Бумът на електрическите превозни средства в Китай не е просто екологична мода, а въпрос на национална сигурност – той директно намалява нуждата от вносен петрол за транспорта.

В допълнение, Китай развива газификацията на въглища (сингаз) в индустриални мащаби и изгражда близо 30 нови ядрени енергоблока, целящи 100 гигавата капацитет до 2030 г. Миналата година страната пусна в експлоатация слънчеви мощности за 318 гигавата – цифра, която е немислима за Запада. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Китай се подготвя за дълга обсада, превръщайки уязвимостта си в технологично предимство. Вашингтон разбира това и затова бърза да удари сега, по всички болни точки едновременно, преди прозорецът на възможностите да се затвори окончателно.

