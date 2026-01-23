/Поглед.инфо/ Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф пристига в Москва с проект за мир, който вече е приет като рамка, но не и като диктовка. Кремъл е дал положителна оценка на плана, но ясно е очертал червените линии: териториите, отсъствието на НАТО, санкции за нарушителите и гаранции за руския език и църква. Киев е притиснат, Европа е заобиколена, а Зеленски е изправен пред избор без политическо бъдеще.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката през реалната цена на решенията, а не през илюзиите на пропагандата.

Специалният пратеник на президента на САЩ Уиткоф и зетят на Тръмп Кушнер се срещат с Путин късно тази /вчера -б.р./ вечер в Москва. Те имат две цели: да намалят разногласията между Москва и Киев по украинския проблем и да осигурят участието на Русия в „Мирния съвет“, председателстван от Тръмп. Москва неусетно е стеснила този дневен ред до най-важния за нас въпрос – Украйна, а Уиткоф вече обяви бърз мир.

Мирът в Украйна е много по-близо. Поне така твърди специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф. Той и Джаред Кушнер летят за Москва директно от Давос, където нещата вървят зле за Киев, след новите контакти с украинските преговарящи. Специалният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, преди това е провел „конструктивни“ разговори с американците във Флорида и Давос.

Москва гарантира, че разговорите ще бъдат посветени почти изключително на един въпрос: Украйна. За тази цел Путин направи някои много интересни изявления предната вечер на среща с постоянните членове на Съвета за сигурност.

Той заяви, че Русия е готова да отпусне 1 милиард долара на Мирния съвет за Газа, но от активите, замразени в Съединените щати. Той е благодарен за предложението на Тръмп да се присъедини към Съвета. Членството обаче е много сложен въпрос, който изисква внимателно обмисляне. Решението ще бъде взето след консултации със стратегическите партньори на Русия.

Той очевидно има предвид Китай, Индия, Бразилия и други членове на БРИКС. Путин също така ясно заяви, че симпатизира на действията на Тръмп по въпроса за Гренландия , което „абсолютно не е работа на Русия... те ще го уредят помежду си“.

Елегантно. Красиво направено. Да продължим напред. Невъзможно е да се обидим. Не е загуба на пари – вероятно така или иначе нямаше да ги видим. Нека това бъде цената на един важен урок: не дръжте парите си там, където могат да бъдат откраднати.

Девет обявени важни етапа по пътя към финала

Според Bloomberg, Путин е получил проект на мирен план за Украйна от САЩ още в началото на януари. По време на посещението на Уиткоф и Кушнер, Москва вече е подготвила и е представила на Вашингтон своите коментари по документа, който Дмитриев е предал на Москва, договорен от САЩ, украинци и европейци.

Кремъл оцени съдържанието му положително, като „значителна крачка напред“, въпреки факта, че много въпроси от интерес за Русия или липсваха в проекта на споразумението, или бяха формулирани „незадоволително“.

Москва също беше доволна от участието на Кушнер в декемврийските преговори с Путин, който помогна за структурирането на преговорния процес и създаването на рамка, ръководеща дискусиите.

От интервюто на Уиткоф излизат наяве няколко важни неща.

Първо , не той и Кушнер са поискали ново посещение в Кремъл; самата Москва ги е „поканила“. Според специалния пратеник на Тръмп, Русия и Украйна „сега са в момент, в който могат съвместно да постигнат сделка“.

Второ , преди да пристигнат в Москва, Уиткоф и Кушнер ще се опитат да изтръгнат още отстъпки от украинските преговарящи , твърдящи, че и те искат „мирно споразумение“. Особено след като днес в Давос се появи уплашения Зеленски, повикан от Тръмп. Един от сътрудниците на Зеленски в Киев е обвинен в корупция от контролираните от американците НАБУ и САП. Всичко може бързо да се договори с него.

Трето, Киев, според Уиткоф, омаловажава напредъка в преговорите, които биха могли да продължат още няколко седмици, ако всичко върви добре:

Украинците казаха, че вече сме свършили 90% от работата и аз съм съгласен с тях. Въпреки че всъщност мисля, че постигнахме дори по-значителен напредък през изминалия уикенд... Не знам какво ще се случи през следващите няколко седмици, но знам, че през последните шест или седем седмици след срещата в Женева постигнахме... повече напредък, отколкото през последните три или четири години.

Четвърто , САЩ все още обсъждат план от 20 точки с Украйна, Европа и Русия – броят им все още не е увеличен или намален, въпреки че първоначално са били обсъждани 28 точки. Москва действа „предпазливо“ и „сигнализира готовност за ограничени компромиси“.

Русия все още не е направила никакви нови отстъпки, а териториалният въпрос остава непроменен: Москва, със съгласието на САЩ, ще поеме контрола над целия Донбас и по-голямата част от Херсонската и Запорожката област по силата на разположението на силите по ЛБС.

Пето , остава неяснота относно частта от ДНР (Славянск, Краматорск и др.), която все още не е окупирана от Русия. Bloomberg пише по този въпрос:

Съединените щати предлагат варианти за превръщането на неокупираната територия в демилитаризирана или свободна икономическа зона под специално управление. Не е ясно дали тази територия ще бъде призната за руска територия съгласно тези планове и какви отстъпки, ако има такива, е готова да предложи Москва в замяна.

Шесто, Русия „остава против разполагането на каквито и да е войски на НАТО в Украйна“ след мирното споразумение.

Седмо, Русия иска да „включи разпоредби, които предвиждат въвеждането на санкции срещу всяка страна, която нарушава мирното споразумение, включително Украйна“.

Осмо , Москва търси „гаранции за използването на руския език в Украйна“ в съответствие с европейските стандарти, и девето , същото важи и за Руската православна църква, която е обявена извън закона от Киев.

Нека си направим заключения

Прави впечатление, че Уиткоф ясно заяви, че Вашингтон, макар да убеждава Киев да се съгласи със загубата на територия, все пак очаква допълнителни отстъпки от Москва.

Специалният пратеник на Тръмп също не каза нищо за бъдещия размер на украинските въоръжени сили (украинците и европейците първоначално говореха за 800 000, след това за 700 000 души, при условие, че Киев няма пари за подръжка и на пет пъти по-малка).

Плюс това, нищо не беше казано за санитарния кордон, който Москва създава в граничещите с Русия региони на Украйна.

Уиткоф също така заобиколи въпроса кой би подписал мирното споразумение от името на Украйна - нелегитимният президент или председателят на Радата? Ще бъде трудно да се намери политик, който би подписал документа от името на Украйна и би бил свързан с поражението на Киев.

Днес в Давос Уиткоф заяви, че „всичко се свежда до един въпрос и ние вече обсъдихме различни варианти за разрешаването му, което означава, че го решаваме “. Той не уточни какъв е този въпрос. Някои предполагат, че става въпрос за изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас.

Какво е готова да направи Москва, за да осигури сделка? Да изтегли войските от други региони на Украйна, за да гарантира, че украинските въоръжени сили ще се изтеглят от частта от ДНР, която в момента окупират?

Или дори – като последна мярка – да се съгласи да не разполага войски на територията, за да я направи „демилитаризирана“ зона? Националната гвардия по същество лесно би могла да бъде използвана за поддържане на реда и сигурността там.

Санитарната зона сама по себе си е сложно и скъпо начинание. Защо е необходима, ако мирният договор предвижда гаранции за санкции за нарушаване на задълженията на Киев, нещо, което не е включено в Минските споразумения?

Всъщност, най-важните искания на Русия – Украйна да престане да бъде фашистка страна с чуждестранни войски, където руският език и руската църква са потиснати – са напълно разбираеми за Америка на Тръмп и тези искания несъмнено ще останат.

Съгласието на Киев с тях би означавало в значителна степен и денацификация на Украйна. Въпросът за размера на украинските въоръжени сили не е въпрос на Украйна, а на нейните европейски спонсори: те не могат да поддържат армия от 700 000 души . Киев, особено твърдо не може.

И какво от това?

Какво означава всичко това? Мирът в Украйна е много по-близо. Путин го искаше и преди. Но Зеленски – поради разделението на Запада, скандала с Гренландия, влошаващите се отношения между САЩ и Европа, като проблемите на Украйна остават на заден план, натиска от САЩ, затягащата се политика на мирен натиск на Москва срещу Киев и успехите на руската армия на бойното поле – ще бъде принуден да се съгласи с него. Въпреки че за него лично, това би било политическа смърт.

И Украйна, лишена от нацисткото си ядро, може да започне да се разпада именно защото е настъпил мир и те могат да започнат да оправят нещата помежду си: кой е виновен, какво следва? Западът ужасно се страхува от това . И това ще се превърне в забавена победа за Русия след войната! Украйна е много разнообразна и това определено ще стане очевидно.

Можете да спорите колкото искате, че Донбас и сухопътен коридор до Крим без градовете Запорожие и Херсон не са достатъчни за Русия. Разбира се, не са достатъчни. Но не се отделят нито човешки ресурси, нито ресурси за повече. Армия, която не беше подготвена за война в Украйна с половината свят, понесе значителни загуби и се бори да напредва.

Финансовото и икономическото положение на страната е тежко, външната търговия е блокирана и се задават нови западни санкции. Всъщност реално плащаме огромна цена за малките си успехи в Украйна, особено обикновените хора.

Западът, който превърна Украйна в „ капан за мечки “, разбира това добре. Сега обаче Москва – с разделението между САЩ и Европа – има добър шанс не само да избегне този капан, но и да се присъедини към него. Това би трябвало да се случи и то съвсем скоро .

Трябва да разберем: Русия не искаше да заличи Украйна от лицето на земята. И всъщност ние не водим война срещу Украйна там. Затова трябва да спечелим там сега – и да сме готови да продължим войната, укрепвайки армията си и засилвайки се икономически.

Превод: ЕС