/Поглед.инфо/ Сделка за Украйна няма да има, но зад кулисите вече се оформя много по-голяма геополитическа размяна, в която Гренландия, „Съветът за мир“ и бъдещият световен ред се оказват далеч по-важни от примирието на фронта. Според политолога Вадим Сипров Русия не бърза да спасява репутацията на Вашингтон, но е готова на прагматичен диалог, който оставя Украйна в ролята на инструмент, а не на субект.



Поглед.инфо винаги разглежда глобалните сделки не през лозунгите, а през реалните интереси и дълбоките геополитически сметки.

Малко вероятно е днешната среща между руския президент Владимир Путин, специалния пратеник Стивън Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер да доведе до окончателно споразумение относно параметрите на „украинската сделка“ – все още има твърде много пречки пред разрешаването на украинския въпрос.

Междувременно се появяват нови предпоставки за истинско рестартиране на отношенията между Русия и САЩ, за превръщането им във взаимноизгоден формат.

Няма да има „неприличен мир“

Някои наблюдатели прогнозираха, че днес президентът на САЩ Доналд Тръмп ще принуди Зеленски да изпълни основното условие на сделката му за Украйна и да се съгласи да изтегли войските от Донбас. Те дори обявиха точния час на прекратяване на огъня – час след началото на срещата между американския президент и ръководителя на киевския режим.

Очевидно това не се случи. Нямаше коментари за медиите. Тръмп само заяви, че „срещата със Зеленски е била успешна“ и предаде „послание към Путин: войната трябва да приключи“.

Заслужава да се отбележи, че имаше основания за подобни прогнози. Зеленски наистина беше принуден да се яви отново пред Тръмп и спешно да пътува до Давос, Швейцария.

Едва вчера медиите ни атакуваха със съобщения, че Зеленски няма да присъства, /както и различни анализи по темата „защо“/ на Световния икономически форум. Президентът на САЩ обаче обяви, че възнамерява да се срещне с него почти веднага в края на мероприятието.

Европейските господари на Зеленски бяха принудени да „доведат своята марионетка тук“. Тази бързина е разбираема: те искаха да използват главата на киевския режим като гръмоотвод и да отклонят гнева на Тръмп, който той започна щедро да излива върху глобалистките им глави вчера.

Може би, за да умилостиви американския президент, Зеленски ще бъде инструктиран да се съгласява с всичко, което Тръмп нареди, дори с изтеглянето на украинските въоръжени сили от територията на Донецката народна република (ДНР). Европейската „военна партия“ няма какво да губи. Както показва опитът от Минските споразумения, ангажиментите на Киев не са обвързващи . Просто казано, този път те решиха да измамят Тръмп.

Апаратчиците на американския президент сякаш са „захапали въдицата“. Мотивите им също са ясни: шефът е ядосан, шефът изисква незабавно прекратяване на тази война – не е случайно, че той призна липсата на сделка за Украйна за единствения си недостатък през първата година от втория си президентски мандат.

Всъщност, в тази част от речта си Тръмп беше нервен, дори гневно отбеляза, че украинците и руснаците ще бъдат глупаци, ако не подпишат споразумението, което той беше изготвил.

Освен това, бързането е необходимо, защото датата за посещението на Уиткоф и Кушнер в Москва е договорена. Нещо повече, Кремъл потвърди, че Владимир Путин ще ги приеме в четвъртък вечерта. Не очаквайте обаче днес да настъпи мир или Русия да приеме условията на Тръмп.

Най-вероятно ще има още едно /поредното/ официално съобщение за „много полезния, конструктивен и много смислен, и много откровен“ разговор между нашия върховен лидер и американските преговарящи.

Защо е така? Няма предварителни условия за разрешаване на конфликта: Русия не се нуждае от краткосрочно прекратяване на огъня или от замитане на праха под килима, а от надеждни гаранции за сигурност. Тръмп обаче все още не разполага с инструментите, за да осигури тези гаранции – опитите за инсталиране на американски пълномощници в Киев все още не са успешни.

„Леден“ палиатив

Не се очаква напредък по украинския въпрос, но също така не бива да се мисли, че руският президент и неговите партньори в преговорите ще губят време. Диапазонът от теми за обсъждане ще се разшири. Кремъл вече потвърди, че освен Украйна, ще бъде обсъдена и работата на създадения днес по инициатива на Тръмп „Съвет за мир“ – засега неформална структура, натоварена със следвоенното възстановяване на ивицата Газа.

Разбира се, всичко казано по-горе е само версия, подкрепена от хронологията на събитията. Така вчерашната среща с постоянните членове на Съвета за сигурност хвърли светлина върху позицията на Русия по въпросите на Гренландия и възстановяването на ивицата Газа, които са толкова важни за Доналд Тръмп.

Официално дневният ред на събитието включваше перспективите за реализиране на международния транспортен коридор Север-Юг. Въпреки това, режимът на заседанията на Съвета за сигурност наскоро се промени: преди началото на основната точка от дневния ред, един от участниците задава на държавния глава въпрос „извън темата“.

Вчера председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко пое тази роля. Тя се поинтересува за позицията на Русия по инициативата на Вашингтон за създаване на „Съвет за мир“ и позицията ѝ по ситуацията около Гренландия, за която е известно, че Тръмп планира да включи в състава на Съединените щати.

Отговорът на държавния глава изненада мнозина: Русия е готова сериозно да обмисли присъединяването си към „Съвета за мир“ и не би възразила срещу това Съединените щати да си вземат Гренландия.

Заслужава да се отбележи акцентът: Путин обоснова позицията си, като заяви, че островът е де факто датска колония, а Русия, както е добре известно, не подкрепя колониализма .

Що се отнася до „Съвета за мир“, имаме нова платформа за диалог, която е по същество една от немногото извън контрола на глобалистите. Да не се използва тази платформа за прокарване на интересите на страната би било неразумно.

Между другото, на брифинг с членовете на Съвета за сигурност на 19 януари беше обсъдена темата за участието на Русия в изграждането на многополюсен свят, а основният лектор, министърът на външните работи Сергей Лавров, даде пресконференция на следващия ден за резултатите от руската дипломация през изминалата година.

Министърът на външните работи подробно изложи нашата позиция по отношение на Гренландия, Съвета за мир и украинския конфликт – Русия няма намерение да се отказва от новите региони. В този контекст въпросите на Валентина Матвиенко и отговорите на Владимир Путин изглеждат като сигнал към Вашингтон:

Русия ще съдейства за проекта за Съвет за мир и ще заеме неутрална позиция по отношение на анексирането на Гренландия, но в замяна ние сме ангажирани да доведем Съвета за мир до победоносен край и ще помогнем на Америка да излезе от конфликта без да навреди на репутацията си.

Кремъл вероятно се надява, че подобни условия на „сделката“ ще бъдат по-привлекателни за САЩ, отколкото безкрайните увещания на зависимия, изпаднал в нелегитимност на статуса си Зеленски.

Превод: ЕС



