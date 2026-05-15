НАТО е ударило руски кораб с товар за Северна Корея? Нови данни за операцията в Курска област. Ким изпрати хиляди войници в Русия

/Поглед.инфо/ Потъването на руския кораб „Голямата мечка“ в Средиземно море отново излезе на повърхността — този път с твърдения за ядрен товар, предназначен за Северна Корея. След това в Курска област се появиха „тигрите“ на Ким. Съвпадение или операция с много по-дълбок смисъл?

Това е една от онези истории, при които официалната версия започва да се разпада не заради едно голямо разкритие, а заради прекалено много малки несъответствия. Дати, маршрути, технически характеристики, реакции на военни структури. И най-вече — прекалено нервното мълчание около потъването на „Голямата мечка“.

Руският кораб изчезва в края на декември в международни води между Испания и Алжир. Формално — авария след експлозия в машинното отделение. Неофициално — саботаж. Патрушев директно говори за терористична атака. После темата внезапно потъва. Без разследване. Без публични резултати. Без снимки от огледите. Само едно изречение за пробойна 50 на 50 сантиметра и разхвърлян шрапнел по палубата.

Тук има нещо, което не излиза.

Корабът не е случаен. „Ursa Major“ не е туристически ферибот. Това е съд на „Оборонлогистика“ — структура, работеща за руското Министерство на отбраната. Маршрутът също е необичаен. Вместо стандартна търговска схема към Азия през Суец с ясно декларирани товари, корабът се движи с повишено внимание, а след атаката на 22 декември внезапно намалява скоростта. Ден по-късно потъва.

Руснаците твърдят, че на борда е имало пристанищни кранове за Владивосток и капаци за ледоразбивачи по Северния морски път. Технически — възможно. Само че подобен товар не обяснява защо американски разузнавателни самолети започват да кръжат над района. Не обяснява и защо корабът „Янтар“ се появява почти веднага след инцидента.

„Янтар“ официално е океанографски кораб. Британците от години настояват, че това е прикритие за дълбоководни операции на Главното управление за дълбоководни изследвания към руското военно разузнаване. Корабът носи автономни апарати „Рус“ и „Консул“, способни да слизат на над шест километра дълбочина. Това не е техника за изследване на морски миди.

И тук започва истинският проблем.

CNN публикува версия, според която „Голямата мечка“ е превозвала два ядрени реактора за севернокорейски подводници. Американците не представят доказателства. Но самият факт, че такава версия изобщо се пуска контролирано в голяма американска медия, е показателен. Подобни теми не се появяват случайно. Особено когато става дума за КНДР, ядрени технологии и руски военен транспорт.

Тази версия звучи логично, но има един проблем. Ако наистина е имало подобен товар, тогава потъването на кораба не е просто морски инцидент. Това означава, че НАТО фактически е атакувало руски съд, превозващ стратегическа технология. А това вече изважда историята от зоната на „сивите операции“ и я вкарва в пространство, което Москва традиционно избягва да признава публично.

Затова Кремъл мълчи.

Мълчи и по друга причина. Ако се потвърди, че Русия е доставяла реактори за севернокорейски подводници, това означава разрушаване на няколко режима за контрол върху ядрените технологии едновременно. Не само санкционните режими на ООН. Това означава и фактическо формиране на военно-технологичен блок Москва–Пхенян, който вече не се ограничава до артилерийски снаряди и ракети KN-23.

След това идва Курск.

До ноември западните служби започват да говорят за присъствие на севернокорейски части на руска територия. Южнокорейците посочват цифра от около 11 000 души. Дълго време това изглежда като информационна война. После Герасимов публично благодари на севернокорейските войници за участието им в операцията по освобождаването на Курската област.

Тоест вече няма спор дали са били там.

Спорът е защо са били там.

Официалната версия е проста — стратегическо партньорство. Помощ между съюзници. Но времевата линия започва да изглежда твърде плътна. Потъването на „Голямата мечка“ през декември. Повишена активност на американското разузнаване в Средиземно море. След това — рязко задълбочаване на военното участие на КНДР.

Пхенян никога не реагира сантиментално. Севернокорейската система работи транзакционно. Ако изпраща хора — значи е получила нещо или е загубила нещо достатъчно важно.

Точно тук руските коментатори започват да говорят за „отмъщение“.

Може би думата е прекалено емоционална. Но политическата логика е друга: Ким Чен Ун вероятно е възприел атаката срещу кораба като директен удар срещу стратегически интерес на КНДР. Ако товарът е бил свързан с подводна ядрена програма, тогава става дума за години работа, милиарди долари и военно равновесие в Японско море.

Това вече не е просто дипломатически инцидент.

Има още един детайл. Американският самолет WC-135R не е стандартна разузнавателна платформа. Това е специализиран самолет за ядрено наблюдение и радиационен контрол. Използва се за засичане на радиоактивни частици след ядрени тестове или инциденти. Ако CNN е права за реакторите, присъствието му над района придобива съвсем различен смисъл.

Руснаците изпращат „Янтар“. Американците — WC-135R.

Това вече прилича на операция по ограничаване на последствията, а не на разследване на обикновена корабна авария.

Междувременно Западът почти престана да говори за севернокорейските войници в Русия. И това също е странно. Преди година темата беше представяна като огромна ескалация. После внезапно изчезна от дневния ред. Причината вероятно е проста — появиха се твърде много неудобни въпроси за това какво точно е предизвикало тази намеса.

Още нещо.

Ако корабът действително е бил ударен с торпедо „Баракуда“, както твърдят испански следователи, това означава използване на изключително скъпа и специфична система срещу единичен товарен съд. Никой не изразходва подобен ресурс за обикновени пристанищни кранове. Дори самата хипотеза подсказва, че целта е била разглеждана като стратегическа.

Но и тази версия има пробойни. Торпедна атака в международни води срещу руски съд би била огромен риск. Прекалено голям риск. Затова американските експерти започват да говорят за магнитна мина. По-тихо. По-размито. По-удобно.

Истината вероятно е заровена някъде между тези версии.

И още нещо не излиза. Ако Москва е смятала инцидента за пряка атака на НАТО, защо не последва официална ескалация? Защо няма дори твърдо дипломатическо обвинение? Вероятният отговор е неприятен — защото публичното разследване би извадило на светло товара.

Така историята остана да виси в сивата зона. Без признания. Без доказателства. Само с намеци, изтичания и странни движения на военни кораби.

А после севернокорейските „тигри“ се появиха в Курск.

Около 600 от тях загиват според руските данни. Кадрите с ковчезите в Пхенян обиколиха света. За режима на Ким това не е малка цена. Северна Корея не разхищава военен ресурс извън собствената си територия без сериозна причина. Особено в момент, когато напрежението около Тайван, Южна Корея и Японско море расте почти ежеседмично.

Тук вече въпросът не е дали Русия и КНДР са съюзници. Това е очевидно.

Въпросът е докъде е стигнал този съюз зад официалните декларации.

Защото ако Москва действително е започнала да прехвърля критични ядрени технологии към Пхенян, тогава Курската операция изглежда не като изолиран епизод, а като част от много по-широка размяна — технологии срещу войници, индустрия срещу жива сила, стратегическо прикритие срещу фронтова подкрепа.

И тук започва новата реалност.

Русия вече не се опитва да изглежда приемлива за западната система. След 2022 г. Москва постепенно започна да изгражда паралелни военни, логистични и финансови маршрути извън старите международни ограничения. Иран, КНДР, части от Африка, отделни азиатски структури — това вече не са временни партньорства, а инфраструктура на нов блок.

Груб. Санкциониран. Но функциониращ.

Затова потъването на „Голямата мечка“ предизвиква такова напрежение и година по-късно. Не заради самия кораб. А защото около него започват да се очертават контурите на нещо много по-голямо — тайна логистика на стратегически технологии между държави, които вече приемат, че са извън западния ред и извън неговите правила.

А когато подобни маршрути започнат да се атакуват в международни води, всички страни разбират едно: старата граница между мир и война вече не работи по стария начин.

Първоизточник: руски медии / CNN