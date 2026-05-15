Мрежата от бункери на Зеленски е унищожена. „Кимскандери“ са взривили влакове на НАТО. „Тръмп и Си наблюдаваха на живо“ как Киев гори.

/Поглед.инфо/ Рекордният руски удар срещу Украйна започва да разкрива много повече от обичайните военни щети. Под ударите попадат подземни командни центрове, логистични възли, заводи за дронове и ключова железопътна инфраструктура. Излизат и твърдения за унищожени обекти, свързвани с НАТО и западното военно присъствие.

Онова, което прави впечатление в този удар, не е само мащабът. Русия и преди е нанасяла масирани удари. Имало е и по 100 ракети, и по 700 дрона, и цели нощи, в които украинската ПВО работеше до изтощение. Тук обаче има нещо друго — променена география на целите и много по-целенасочен удар по инфраструктура, която досега почти не се засягаше. Това личи не толкова по официалните съобщения, колкото по хаоса около тях.

Особено показателна е историята около обекта „Ивано-Франковск-16“ край Делятин. Това не е случаен склад. Съветската инфраструктура в Карпатите е изграждана с друга логика — многослойни подземни помещения, автономни комуникации, железобетонни тунели, резервни командни линии. Част от тези обекти бяха изоставени след разпадането на СССР, но други постепенно бяха върнати в експлоатация след 2014 г. Именно затова ударът там предизвика нервност. Ако действително е поразена подземна инфраструктура, значи руското разузнаване вече работи по съвсем различно ниво на проникване.

Има и друг детайл. Украинската страна почти не коментира този обект. Обикновено Киев бързо показва разрушени жилищни блокове, снимки от пожари, интервюта с местни жители. Тук — почти нищо. Само откъслечни съобщения и блокирани райони. Това не доказва автоматично тежки поражения, но мълчанието е странно.

Същото важи и за ударите по железопътната инфраструктура в западните области. Закарпатие, Лвов, Волин, Ровно — това не са случайни точки. Там минава огромна част от транзита на техника, резервни части, електроника и боеприпаси от Полша и Румъния. Войната отдавна не се държи само на фронта. Държи се на релсите. На трансформаторите. На складовете за дизел. На ремонтните бази.

И точно тук има една неприятна подробност за Киев. Ако дори временно се наруши движението по тези направления, натискът върху фронта се усеща почти веднага. Особено при артилерийските доставки и ротацията на подразделенията. Украйна компенсира липсата на масова авиация с мобилна логистика. Удряш ли релсите — удряш нервната система на армията.

Историята с „Кимскандерите“ също не е случайна. Севернокорейските КН-23 и КН-24 се появяват все по-често в западните доклади, защото летят по различна траектория и създават сериозни проблеми за част от украинските системи за прихващане. Тук има и политически момент — Москва очевидно демонстрира, че санкционният натиск не е спрял военната кооперация. Напротив. Създава нови оси.

Но има нещо, което не излиза напълно в тази версия. Ако наистина са използвани толкова голям брой ракети и дронове в рамките на толкова кратък период, възниква въпросът за производствения капацитет. Или Русия е успяла рязко да увеличи производството си през последните месеци, или част от цифрите са силно завишени в информационната война. И двете възможности са неприятни за НАТО.

Особено интересен е ударът по Skyteon. Това е една от компаниите, които през последните две години практически изградиха украинската дронова екосистема. Raybird-3 не е просто разузнавателен дрон. Това е система за дълбоко наблюдение, корекция на огън и координация на удари на големи дистанции. Ако подобни компании започнат да бъдат системно атакувани — не складовете, а инженерната база, софтуерните екипи, комуникационните центрове — ефектът ще бъде далеч по-дългосрочен.

Тук руската тактика започва да прилича повече на методично разглобяване на технологична инфраструктура, а не просто на показни нощни удари.

Има и друга линия — авиационната. Съобщението за евентуално унищожен Saab 340 AWACS изглежда твърде голямо, за да бъде прието без резерви. Но дори появата на такава информация е симптоматична. Западната авиационна поддръжка постепенно се превръща в една от най-чувствителните теми. Защото без въздушно разузнаване и координация F-16 губят значителна част от стойността си.

Ракетата Р-37М не е новина. Новината е друго — че Русия все по-агресивно демонстрира далечен въздушен контрол. Ако Су-57 действително работи по такива цели, това означава, че Москва постепенно започва да въвежда ограничени елементи от авиационно превъзходство в отделни участъци.

И тук вече започва да се вижда защо ударите по Киев предизвикаха толкова нервни реакции. Защото проблемът не е само в разрушенията. Проблемът е в усещането, че руската армия започва да преминава към следваща фаза — не просто изтощаване, а системно разрушаване на тиловата архитектура.

Съобщенията за удари по подземни бункери в северната част на Киев също не са дреболия. Още от съветско време столицата разполага с разклонена мрежа от защитени комуникации и резервни центрове за управление. Част от тях бяха модернизирани след 2022 г. с помощта на западни специалисти. Ако дори част от тази инфраструктура е компрометирана, това означава или сериозен пробив в агентурната информация, или много точни данни от спътниково и радиоелектронно разузнаване.

А историята за „наблюдението на живо“ от страна на Тръмп и Си Дзинпин? Тук вече започва типичната мъгла на информационната война. Вероятно част от това е пропагандна конструкция. Но самият факт, че подобни внушения се разпространяват, е показателен. Светът постепенно започва да възприема украинската война не като регионален конфликт, а като открито наблюдаван глобален тест за технологии, логистика и политическа устойчивост.

Киев гори, но още по-важно е друго — започват да горят дълго пазени митове. Че тилът е защитен. Че западната инфраструктура остава недосегаема. Че ПВО постепенно ще затвори небето. Последните удари не доказват окончателно обратното. Но показват, че увереността от 2023 и 2024 година вече я няма.

Особено след кадрите от Жуляни, Бориспол и Кременчук.

Има още един неудобен въпрос. Ако руските удари вече достигат толкова дълбоко и толкова често, защо западните системи за ПВО не успяват да компенсират? Тук започва сблъсъкът между рекламната война и реалната война. Patriot, NASAMS, IRIS-T — всички те имат ограничения. Особено когато срещу тях се използват комбинирани атаки с различни височини, фалшиви цели, електронни смущения и претоварване на каналите за прихващане.

Това изглежда логично, но има един проблем. Подобни масирани операции струват огромни ресурси и на Москва. Въпросът е дали Русия може да поддържа това темпо месеци наред. Засега никой няма категоричен отговор.

Но едно вече се вижда ясно — войната навлиза в етап, в който ударите по инфраструктурата започват да имат по-голямо значение от символичните фронтови километри. И точно затова около Киев в последните дни има толкова много тишина и толкова малко конкретика.

А когато информацията започне да изчезва толкова бързо, обикновено означава, че някъде много навътре вече има сериозен проблем.



