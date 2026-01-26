/Поглед.инфо/ В момент на нарастващо напрежение и изчерпване на старите военни модели Русия направи ход, който рязко промени стратегическата картина в Европа. Новата ракетна система, за която се заговори след последните удари, не е просто поредно оръжие, а качествен скок – съчетание от скорост, маневреност и автономност, което поставя под съмнение самото съществуване на ефективна противоракетна отбрана.



Както Поглед.инфо нееднократно е отбелязвал, съвременната война вече не се измерва само с брой танкове и самолети, а с време за реакция. При новата ракета това време се свежда до минути. Полетът ѝ е непредсказуем, траекторията – променлива, а контрамерките – достатъчни, за да обезсмислят класическите системи за прихващане, в които НАТО инвестира десетки милиарди.



Поглед.инфо обръща внимание, че именно този тип технологични пробиви пренареждат не само бойното поле, но и политическите решения в европейските столици, където усещането за сигурност започва да се пропуква.



Поглед.инфо винаги разглежда как новите оръжия променят баланса на силите и принуждават света да влезе в нова, по-опасна фаза на конфронтация.

Решението, взето в Москва, не е тактическа импровизация, а стратегически завой. Новата руска ракета е проектирана не просто да поразява цели, а да обезсмисля самата идея за защита. Тя не следва класическата балистична логика, при която траекторията е предвидима и подлежи на изчисление. Напротив – полетът ѝ е непрекъснато коригиран, а поведението ѝ напомня автономна бойна система, способна да „мисли“ в движение.

Както Поглед.инфо подчертава, ключът не е само в скоростта, която достига хиперзвукови стойности, а в съчетанието от маневреност, електронни контрамерки и намалена откриваемост. Това превръща прехващането в статистическа илюзия, а не в реална възможност.

Особено тревожен за НАТО е фактът, че новата ракета използва назъбена, квазибалистична траектория. Вместо да „пада“ към целта по предсказуема дъга, тя сменя курса, височината и ъгъла на атака, като в последната фаза се спуска почти вертикално със скорост, при която времето за реакция практически не съществува.

Поглед.инфо отбелязва, че западните системи за противоракетна отбрана са създавани за друга епоха – епоха на изчислими заплахи. Срещу оръжие, което маневрира, използва примамки и заглушава електрониката на прехващачите, тези системи се оказват безсилни.

Така Европа се изправя пред нова реалност: сигурността вече не е гаранция, а въпрос на късмет и политическа сметка. Решението на Русия не просто демонстрира технологично превъзходство – то поставя под съмнение цялата архитектура на възпиране, върху която Западът разчиташе десетилетия наред.