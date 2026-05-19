Нова атака срещу Иран може да взриви Персийския залив и да въвлече Русия директно

/Поглед.инфо/ Преговорите между Вашингтон и Техеран са блокирани, а зад дипломатическите изявления вече се подготвя нов военен сценарий. САЩ и Израел попълват арсеналите си, Иран отказва капитулация, а Москва постепенно се превръща в ключов фактор около иранския уран и бъдещето на Персийския залив.

Вашингтон и Техеран вече говорят така, сякаш преговорите съществуват само за протокола. Формално каналите не са прекъснати. Реално условията, които си разменят двете страни, приличат повече на документи за капитулация, отколкото на основа за сделка. Американците искат изнасяне на 400 килограма обогатен уран, едно действащо ядрено съоръжение и ограничено размразяване на ирански средства. Иранците искат санкциите да бъдат премахнати, американските сили да напуснат региона, а Ормузкият проток да остане под техен фактически контрол. Между тези две позиции няма „пространство за компромис“. Има Персийски залив, пълен с флотилии, самолети за радиоелектронна борба, танкери и нервни арабски монархии.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Тръмп действително вярваше, че Иран е „напълно унищожен“, нямаше да бърза да организира нова операция. Когато една държава е победена, не се налага спешно да попълваш запасите от крилати ракети, авиационни боеприпаси и системи за ПРО. А точно това направиха американците и израелците по време на прекратяването на огъня. Американските бази в Катар, Бахрейн и Кувейт работят на ускорен режим. Израелците възстановяват изразходвани запаси от противоракети Arrow и David’s Sling. Дори британците тихо увеличиха военното присъствие около Диего Гарсия — уж логистично, разбира се.

Войната не приключи. Тя просто смени темпото.

Особено показателно е поведението на Китай. Тръмп отиде в Пекин с надеждата Си Дзинпин да натисне Техеран. Това беше централната идея зад цялото посещение, колкото и американската преса да се опитва да я представя като „широк стратегически диалог“. Китай отказа. Без шум. Без декларации. Просто отказа. Това означава две неща. Първо — Пекин смята, че Иран няма да падне. Второ — китайците вече гледат на САЩ като на сила с ограничен хоризонт в региона. И това личи по детайлите. Китайските компании не изтеглят персонал. Не спират корабните линии. Не замразяват инфраструктурните проекти около Чабахар и Бандар Абас.

Това не е поведение на държава, която очаква разгром на Иран.

Междувременно американските медии започнаха да подготвят общественото мнение за нов удар. CNN, NBC, The New York Times — изведнъж всички започнаха да говорят за „ограничена операция“, „последен натиск“, „възстановяване на възпирането“. Това е старият вашингтонски речник. Когато Белият дом започне да използва думи като „ограничен“ и „точков“, обикновено следват удари по електроцентрали, пристанища, комуникационни възли и рафинерии.

Има и друго.

Израел вече не крие, че целта не е ядрена програма, а дългосрочно отслабване на иранската държава. Нетаняху не говори за „сделка“. Не говори дори за възпиране. Говори за историческа възможност. А когато израелски премиер използва този израз, обикновено става дума за опит да бъде променен целият регионален баланс — със сила.

Проблемът е, че Иран не е Ирак от 2003 година.

Американците много добре разбират това. Именно затова все повече се говори за удари по инфраструктурата, а не за сухопътна инвазия. Петролните терминали на остров Харг, електропреносните възли около Исфахан, военните депа край Керманшах, комуникационните центрове по оста Бандар Ленге — Шираз. Дори мостовете около Ахваз вече се споменават в аналитичните течове. Това е класическа схема за операция по икономическо задушаване.

Но Иран междувременно промени собствената си военна доктрина.

След първите удари стана ясно, че Техеран вече не разчита само на прокси структури. Иранците демонстрираха способност за пряко нанасяне на удари по американски и израелски цели. Не идеално. Не без пропуски. Част от ракетите бяха прихванати. Част паднаха извън целите. Но няколко попадения бяха достатъчни, за да се промени психологията в региона. Особено в държавите от Залива.

ОАЕ започнаха да нервничат първи.

Дубай може да изглежда като безкраен стъклен декор за финансови реклами, но зад фасадата стои много уязвима инфраструктура. Десетки километри подводни комуникационни кабели, нефтени терминали, системи за обезсоляване, контейнерни пристанища. Един удар по Джебел Али би създал хаос далеч извън Близкия изток. Иранците отлично знаят това. Те не могат да победят САЩ глобално. Но могат да направят цената непоносима.

Ормуз е ключът.

Около една пета от световния морски петролен трафик минава през този тесен коридор. Някои анализатори говорят за „затваряне на протока“, но реалността е по-сложна. Не е нужно Иран физически да го блокира. Достатъчно е да направи преминаването скъпо, несигурно и застрахователно токсично. Няколко атаки с дронове. Един потопен танкер. Повреден подводен кабел. Ракетен удар близо до терминал. Пазарът сам ще свърши останалото.

И точно тук започва руската тема — макар че Москва засега говори тихо.

Русия от месеци предлага да съхранява част от иранския обогатен уран. На пръв поглед това изглежда като техническо решение. Само че ядреното гориво не е кашон с резервни части. Това е политически актив. Контролът върху него означава влияние върху цялата преговорна архитектура. Ако Москва стане гарант по схемата с урана, Русия автоматично влиза в центъра на бъдещото споразумение.

Вашингтон не харесва това.

Но няма много варианти. Китай отказа да натисне Иран. Европа практически отсъства. МААЕ вече няма предишната тежест. Остава Русия — държава, която едновременно има ядрена инфраструктура, отношения с Техеран и достатъчно влияние, за да предложи механизъм за контрол.

Тук обаче има риск, който в западните медии почти не се обсъжда.

Ако САЩ и Израел ударят отново и операцията се провали политически — не военно, а политически — Русия ще влезе много по-дълбоко в региона. Не с дивизии. Не с десант. А чрез системи за ПВО, спътниково разузнаване, ядрена логистика, финансови схеми и транспортни коридори през Каспийско море. Коридорът „Север–Юг“ вече не е просто търговски проект. Той постепенно се превръща във военностратегическа артерия.

Американците закъсняха да разберат това.

Сега Тръмп е в странна позиция. Той трябва да демонстрира сила пред американската публика, но без да влезе в нова голяма война. Трябва да удари Иран, но без масови американски жертви. Трябва да помогне на Израел, но без взрив на петролните цени преди изборите. Трябва да покаже лидерство, след като Китай публично отказа да му съдейства. Всичко това едновременно.

Логистиката не прощава.

Американските военни вече усещат натоварването. След Украйна, Червено море и Тайванския периметър ресурсите не са безкрайни. Дори Пентагонът започна по-внимателно да говори за запасите от високоточни боеприпаси. А войната срещу Иран не е операция срещу слаба държава без ракетен потенциал. Това е конфликт срещу страна с развита подземна инфраструктура, огромна територия и готовност за дълга война.

Има и политически проблем.

Американците не успяха да създадат единен антиирански фронт. Саудитска Арабия се държи предпазливо. Катар играе двойна игра. Турция говори едно пред НАТО и друго пред региона. Дори Египет стои на дистанция. Това не прилича на атмосферата преди Ирак.

Нетаняху вероятно разбира това по-добре от всички.

Затова Израел бърза. Времето не работи за него. Иранците се адаптират. Ракетните им технологии стават по-точни. Подземните им комплекси се разширяват. Част от производството вече е разпръснато. Колкото повече минава време, толкова по-скъпа става всяка бъдеща операция.

Тази версия звучи логично, но има един проблем.

Иран също има ограничения. Икономиката е изтощена. Санкциите тежат. Вътрешното напрежение не е изчезнало. Част от елита иска сделка. Част иска продължаване на конфронтацията. Революционната гвардия има едни интереси, търговските среди — други. Именно затова Техеран говори толкова твърдо публично. Колкото по-сериозни са вътрешните колебания, толкова по-остра става външната реторика.

Но едно е сигурно.

Иран няма да предаде урана си без гаранции.

Причината е проста. В Техеран отлично помнят какво се случи с Кадафи. Помнят и американското излизане от ядреното споразумение през 2018 година. За иранците това не е просто технически спор за центрофуги и нива на обогатяване. Това е въпрос дали държавата ще запази стратегически инструмент за възпиране.

Руснаците разбират тази психология много добре.

Затова Москва не натиска Иран публично. Кремъл предлага механизми, а не ултиматуми. Това е огромната разлика между руската и американската тактика в региона. Американците влизат с пакет условия. Руснаците влизат с предложение за схема. Понякога работи. Понякога не. Но в Близкия изток вторият подход обикновено оцелява по-дълго.

Между другото, самият факт, че Иран вече допуска „трета страна“ да държи част от урана, е огромна промяна. Преди две години подобна идея щеше да бъде отхвърлена веднага. Сега вече се обсъжда. Това показва, че Техеран търси начин да запази програмата си, без да влиза в безкрайна война.

Въпросът е дали Вашингтон още иска сделка.

Защото поведението на САЩ прилича повече на подготовка за финален удар преди стратегическо отстъпление от региона. И тук вече започват да се появяват странни сигнали — разговори за закриване на част от базите, намаляване на постоянното присъствие, прехвърляне на отговорности към местни съюзници.

Това изглежда като подготовка за нов модел.

Американците може и да останат в Близкия изток, но вече не искат да плащат цената за стария контрол. След две десетилетия войни, трилиони долари разходи и провалени режими във Вашингтон все повече гледат към Азия. Иранците усещат това. Руснаците — също.

Затова следващият удар може да бъде особено опасен.

Не защото ще унищожи Иран. Това едва ли е възможно. А защото може окончателно да пренареди ролите в региона. Ако американците ударят и после започнат постепенно да се изтеглят, вакуумът няма да остане празен. Иран ще се опита да го запълни. Турция също. Китай икономически. Русия военно-технически.

А Персийският залив не обича вакуум.

Там празните пространства винаги се запълват с ракети, пари и чужди флотилии.

Бележка: Текстът е публицистична и допълнена редакционна обработка по материали на Сергей Латишев и руски медийни публикации. Използвани са авторски интерпретации, аналитични разширения и редакционни допълнения на Поглед.инфо.