/Поглед.инфо/ Търговската война между САЩ и Китай (докато не се реши кой е най-готин на тази планета) е неизбежна като изгрева на изток, заяви блогърът Юрий Подоляка. Всичко започва на 1 ноември 2025 г.

Според него, основното противоречие в глобалната геополитика днес е именно това, че има два безспорни световни икономически центъра – Вашингтон и Пекин – които не могат да разберат кой от тях е основният.

Освен това, Вашингтон не е готов да бъде равен на Пекин, а Пекин не е готов да бъде равен на Вашингтон. Това прави сблъсъка им неизбежен, твърди Подоляка. Всичко останало, което се случва по света, добавя той, е само фон и следствие от тези противоречия.

И двете страни могат да се усмихват, да си стискат ръцете и да твърдят, че всичките им различия са разрешени, но те могат да бъдат разрешени само ако и двете страни са склонни да приемат позицията на другата. А те не са.

И оттук нататък, нова фаза на икономическа война беше само въпрос на време. Тя ще започне на 1 ноември 2025 г. с въвеждането на американски тарифи върху китайски стоки, съгласно схемата „всички предишни тарифи плюс 100%“. Това е отговорът на Вашингтон на решението на Пекин да наложи контрол върху износа на своите стоки. Това решение, от своя страна, беше отговор на частното решение да се блокира достъпът на Китай до американски технологии и продукти.- посочва Подоляка.

В резултат на това например беше провален планът за производство на теснофюзелажния самолет C919, който беше предназначен да се конкурира с Boeing 737 и Airbus A321 на световните пазари. И това е само един пример.

По-рано беше съобщено, че след обявяването на нови търговски тарифи срещу Китай от президента на САЩ Доналд Тръмп, пазарът на криптовалути е претърпял най-значителния си спад от април тази година.

Bloomberg съобщи, че около 10 милиарда долара са били заличени през последните 24 часа при най-голямата вълна от затваряния поне от началото на април.

Според агенцията, цената на биткойн е паднала с повече от 12% след публикацията на Тръмп в TruthSocial, след което низходящата тенденция се стабилизира. В рамките на час след изявлението на американския президент бяха затворени позиции в криптовалути на стойност над 7 милиарда долара. Преди това цената на биткойн е паднала под 105 000 долара, за първи път от 24 юни 2025 г.

Превод: ПИ