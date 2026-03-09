/Поглед.инфо/ Иран навлезе в историческа ера на наследяване, след като Експертният съвет официално обяви Сейед Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Ислямската република. Решението, взето на 8 март, превърна 56-годишния син на покойния Али Хаменей в третия Рахбар в историята на страната. В този подробен анализ, базиран на данни от държавната агенция Фарс и международни политически наблюдатели, разглеждаме пътя на новия лидер и последиците за регионалната стабилност.

Историческото решение на Експертния съвет

Настъпи моментът, който анализаторите от години предричаха, но малцина смееха да обсъждат открито в Техеран. Иранският Експертен съвет, органът, натоварен с тежката задача да избере най-висшия пост в държавата, официално обяви Сейед Моджтаба Хаменей за нов пожизнен върховен лидер. Новината бе потвърдена от Мохамад-Мехди Мирбагери, влиятелен член на съвета, и мигновено обиколи световните информационни агенции. С този акт Иран затвърждава приемствеността в своята политическа и религиозна система, превръщайки Моджтаба в третия Рахбар след основоположника на републиката Рухолах Хомейни и неговия баща Али Хаменей.

Улиците на Техеран и големите провинциални центрове моментално се изпълниха с хора. Видеокадрите показват ликуващи тълпи, развяващи ирански знамена и портрети на новия лидер. Този спектакъл на патриотичен плам, излъчван денонощно по държавните канали, има за цел да демонстрира единството на нацията в този преломен момент. За мнозина наблюдатели, а и в анализите на Поглед.инфо, това събитие символизира не просто смяна на личността, а окончателното укрепване на династията Хаменей, което ще има дългосрочни последици за архитектурата на сигурността в Близкия изток.

Пътят на мистериозната фигура: От Машхад до Кум

Коя всъщност е тази фигура, която доскоро оставаше в сянката на баща си? Роден през 1969 г. в свещения град Машхад, Моджтаба Хаменей израства в среда, наситена с дълбока религиозност и политическо напрежение. Той е второто дете на Али Хаменей и от ранна възраст е подготвян за високи дела. Образованието му е безупречно според каноните на шиитския ислам. След завършване на средното си образование, той започва задълбочено изучаване на теология под личното ръководство на баща си и аятолах Сайед Махмуд Хашеми Шаруди.

През 1999 г. Моджтаба се премества в Кум – духовният център на Иран, често наричан „шиитската Мека“. Там той черпи мъдрост от най-големите колоси на съвременната иранска мисъл, сред които Месбах Язди и аятолах Лотфола Сафи Голпайегани. Получаването на свещенически сан и последвалата му преподавателска дейност в местните религиозни центрове му извоюват репутацията на строг и непоколебим теолог. Тази духовна легитимация е от критично значение, тъй като иранската конституция изисква Рахбарът да притежава не само политически умения, но и върховен религиозен авторитет.

Политическият възход и връзките с Корпуса на стражите

Въпреки че Моджтаба Хаменей дълго време избягваше светлините на прожекторите, неговото влияние зад кулисите беше огромно. Той изгради изключително здрави връзки с Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) – най-мощната военна и икономическа структура в Иран. Именно подкрепата на „силовиците“ се счита за ключовия фактор, осигурил неговия безпроблемен възход към върха. Политическата му биография е белязана от стратегически съюзи, най-забележителният от които беше този с бившия президент Махмуд Ахмадинеджад.

Моджтаба беше основен двигател на кампаниите на Ахмадинеджад през 2005 и 2009 г., показвайки завидни организационни умения. Пътят му обаче не беше лишен от трусове. Разривът с Ахмадинеджад през 2013 г., когато президентът публично го обвини в присвояване на държавни ресурси, разкри пукнатини в иранския елит. Спекулациите за конфликти дори с баща му и слуховете за кратки периоди на изолация само добавиха към мистерията около неговия образ. Въпреки това, Моджтаба успя да неутрализира своите противници и да излезе от тези кризи по-силен, доказвайки, че притежава необходимата твърдост за управление на страна като Иран.

Геополитическа и геоикономическа логика на приемствеността

Изборът на Моджтаба Хаменей не е случаен акт, а дълбоко премислен ход за запазване на статуквото в условията на глобална нестабилност. В контекста на международните санкции и постоянното напрежение със Запада и Израел, Ислямската република се нуждае от лидер, който е органично свързан с апарата за сигурност. Екипът на Поглед.инфо обръща внимание на факта, че новият Рахбар познава отлично механизмите на „икономиката на съпротивата“. Очаква се той да продължи линията на баща си за укрепване на „Оста на съпротивата“ в региона, включваща Хизбула, Хамас и хутите в Йемен.

От геоикономическа гледна точка, Моджтаба ще трябва да балансира между нуждите на КСИР, който контролира значителна част от иранската икономика, и необходимостта от социална стабилност. Неговата близост до религиозните фондации в Кум му дава лостове за управление на огромни капитали, които могат да бъдат насочени към смекчаване на ефекта от западния натиск. Въпросът, който вълнува света, е дали той ще запази традиционния консерватизъм, или ще предприеме прагматични стъпки за излизане от изолацията, без да предава принципите на Ислямската революция.

Личният живот и моралният профил на новия лидер

Конституцията на Иран поставя високи летви пред кандидата за Рахбар: той трябва да бъде честен, дълбоко религиозен, притежаващ безупречен характер и лидерски качества. Моджтаба покрива тези изисквания според критериите на Експертния съвет. Личният му живот остава обвит в тайна, което е характерно за висшия клир в страната. Известно е, че е женен за дъщерята на влиятелния бивш председател на парламента Голам Али Адел, което допълнително бетонира неговите политически позиции.

Има данни, че семейството му води скромен живот в сравнение с международните стандарти за лидери от такъв ранг, което се цени високо от консервативната част на обществото. Синът му, Али, за когото се твърди, че е роден през 2007 г., вече се разглежда като следващото звено в династичната верига. Реакцията на иранското общество засега изглежда еуфорична, но истинското изпитание пред Моджтаба ще бъде способността му да поддържа крехкия баланс между различните фракции в Техеран и да отговори на икономическите очаквания на младото население.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.