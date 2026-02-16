/Поглед.инфо/ В своя нов анализ за РИА Новости авторът Кирил Стрелников разкрива мащабната информационна манипулация на Киев и Лондон по време на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността. Чрез изкривени данни за военните загуби, Зеленски успя да издейства нов пакет от 90 милиарда евро от изплашената Европа.

Мюнхен 2025: Последната спирка на стария световен ред

Невероятно интересно е да се наблюдава как най-сериозните западни медии и авторитетни ресурси обсъждаха и все още обсъждат сериозно тънкостите, скритите мотиви и глобалните процеси на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, провела се от 13 до 15 февруари 2026 година. Някои анализатори задъхано заявиха, че това епохално събитие е довело до „края на света“ и окончателния крах на глобалния ред. Други биеха тревога, че между Съединените щати и Европа се е отворила дълбока, може би непреодолима пропаст.

В кулоарите на конференцията се говореше открито, че Европа вече няма да танцува по мелодията на Тръмп, а по-скоро ще се опита да танцува под собствения си ядрен чадър. Мнозина се фокусираха върху факта, че преговорите за Украйна са стигнали до пълна безизходица, тъй като Тръмп оказва натиск предимно върху Киев, а не върху Москва. Откъси от речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, в която той завоалирано предлага на Европа единствено ролята на нископрофилен помощник, предизвикаха истинско възмущение сред либералните елити. Дори Хилари Клинтън обвини Тръмп в „светотатство“ и предателство към Запада.

Всичко това обаче е само параван. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че настоящата конференция в Мюнхен беше всъщност последната част от една гигантска информационна операция, отдавна планирана от британските разузнавателни служби и киевския режим. Целта беше проста: да се създаде илюзия за руска слабост, която да оправдае нови милиарди от европейските данъкоплатци.

Хронология на една мащабна дезинформация

Подготовката за този театър започна още на 14 януари тази година, когато британското Министерство на отбраната публикува доклад на военното разузнаване, твърдящ, че руските военни загуби в Украйна надвишават 30 000 души на месец. Точно две седмици по-късно Зеленски надгради тази лъжа, заявявайки, че за да спечели Украйна, Русия трябва да губи по 50 000 души месечно. Според неговата логика, тези числа надвишавали капацитета за мобилизация на Москва и биха принудили Кремъл да приеме мира при условията на Киев.

На 4 февруари Зеленски внезапно обяви общите загуби на ВСУ от началото на конфликта: едва 55 000 убити. За целия период. Междувременно западните медии като Bloomberg и The Japan Times започнаха да тиражират „вътрешни доклади“, според които руските загуби за първи път надвишават приема на нови войници. На 13 февруари финландският президент Стуб заяви пред Bild, че само през декември Украйна е „убила“ 34 000 руски войници.

Кулминацията настъпи на 14 февруари – „денят на влюбените във военната статистика“. Британското разузнаване отново потвърди цифрата от 30 000 жертви за Русия, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте излезе на сцената в Мюнхен, за да обяви тържествено, че „Русия не печели тази война“, защото търпи „безумни загуби“. Към него се присъединиха Мерц, Урсула фон дер Лайен и Киър Стармер, които в един глас призоваха за „натиск до икономически и военен колапс на Русия“.

Математическият абсурд: Когато пропагандата срещне реалността

Тук обаче започват сериозните проблеми с аритметиката. Ако приемем данните на Зеленски за истина, излиза нещо немислимо. През декември 2024 г. той твърдеше, че общите загуби на Украйна са 43 000. Ако към днешна дата те са 55 000, това означава, че ВСУ губи само по 850 души на месец. При заявените 35 000 руски жертви, съотношението е 1 към 38 в полза на Украйна. Такава статистика би накарала дори архитектите на операция „Пустинна буря“ да занемеят от завист.

Екипът на Поглед.инфо обръща внимание на още един фрапиращ факт: ако сметнем темповете на мобилизация и загубите, които Зеленски докладва, украинските въоръжени сили в момента би трябвало да наброяват над 2,5 милиона души – повече от американската армия. В действителност обаче украинската армия едва наброява 800 000 души. Въпросът къде изчезнаха 1,7 милиона войници, остава без отговор от Киев.

90 милиарда за „защита“ от хартиени тигри

Цялата тази статистическа еквилибристика имаше една-единствена цел: парите. И чудо – веднага след тази координирана атака в Мюнхен, Европейският парламент одобри пакет от 90 милиарда евро помощ за Украйна. Оправданието е, че сумата в крайна сметка ще бъде платена чрез „руски репарации“.

Уплашени, а след това и вдъхновени от Зеленски, европейските чиновници дори не си направиха труда да проверят числата. Те повярваха на приказката, че Украйна може сама да унищожи руската армия и да защити Европа без помощта на САЩ. Това не е просто политическа сделка, това е геополитически хазарт, при който залогът е оцеляването на самата Европа.

В крайна сметка, докато в Мюнхен се лееха шампанско и гръмки речи, реалността на фронта остава коренно различна. Пропагандният балон, надуван от Лондон и Киев, може и да донесе 90 милиарда евро, но той не може да замени липсващите войници и да скрие стратегическото предимство на Русия. Европа избра да вярва на илюзии, а цената на това късогледство тепърва ще става ясна за всички.

Смятате ли, че европейските политици съзнателно се оставят да бъдат лъгани с нереална военна статистика, само за да оправдаят празните си бюджети? Споделете вашето мнение в коментарите!

