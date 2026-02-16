/Поглед.инфо/ Владимир Корнилов от РИА Новости представя задълбочен анализ на тектоничните размествания в британската политика, където Шотландия официално стартира нова кампания за независимост. Докато правителството на Киър Стармър потъва в скандали и електорален колапс, Единбург вижда исторически шанс да прекъсне връзките с короната и да се върне в орбитата на ЕС.

Новото начало на Джон Суини: Единбург срещу статуквото в Лондон

Шотландия започва поредната, но този път вероятно решаваща кампания за излизане от състава на Обединеното кралство. Това е основното послание, с което управляващата Шотландска национална партия (ШНП) влезе в настоящата предизборна битка. Лидерът на партията Джон Суини, при официалното откриване на кампанията, не остави място за двусмислие: „Шотландия се нуждае от ново начало с независимостта“. Суини тържествено обеща, че ако неговата политическа сила спечели мнозинство в Холируд (местния парламент в Единбург), това ще бъде възприето като директен мандат за свикване на нов референдум.

В Лондон политическият елит реагира с предвидима нервност и категоричен отказ. Трябва да припомним, че след референдума през 2014 г., когато британските власти успяха с огромни усилия и манипулативен натиск да запазят статуквото, тогавашният премиер Дейвид Камерън заяви, че подобно гласуване може да се провежда само „веднъж на поколение“. Тази мантра днес се повтаря до втръсване от лейбъристкото правителство на Киър Стармър, което се опитва да блокира всякакви легални пътища за ново допитване.

Призракът на сепаратизма: Защо този път е различно?

Въпреки опитите на Лондон да игнорира проблема, вътрешните анализатори в кралството изпадат в паника. Пол Синклер, бивш стратег на шотландските лейбъристи и архитект на кампанията на юнионистите от 2014 г., изрази сериозни опасения, че ШНП може да сключи коалиционна сделка в новия парламент и да проведе референдума въпреки забраните от Даунинг стрийт. Според него страната се движи към изход без ясна визия за бъдещето, но с непоколебимо желание за раздяла.

Както неведнъж е отбелязвано в анализите на Поглед.инфо, британската държавност се намира в състояние на терминален упадък. Статистиката потвърждава тази теза. Ако в периода 2021-2024 г. сепаратистките настроения изглеждаха в застой, то от началото на последната година се наблюдава радикален обрат. Последните проучвания сочат стабилно мнозинство от 53% в полза на независимостта срещу 47% за оставане в съюза. И това е без да се броят колебаещите се гласоподаватели, които традиционно се насочват към промяната в моменти на икономическа криза.

Разпадът на доверието: Киър Стармър и скандалът „Епщайн“

Основният двигател на тези промени е тоталното разочарование от британския политически елит. Киър Стармър, чийто рейтинг се срина до исторически минимуми, се превърна в токсична фигура дори за собствената си партия в Шотландия. Лидерът на шотландските лейбъристи Анас Сарвар открито призова за оставката на премиера, опитвайки се да спаси местните структури от потъващия кораб на „Даунинг стрийт“ 10.

Скандалът „Епщайн-Манделсън“ хвърли дълга сянка върху лейбъристкото ръководство, създавайки усещане за морално разложение в сърцето на Лондон. За шотландците това не е просто политически шум, а доказателство, че британският център е безвъзвратно корумпиран и чужд на техните ценности. В този контекст независимостта се възприема не просто като политически акт, а като „хигиенна бариера“ срещу лондонската деградация.

Факторът „Фараж“ и новата политическа реалност

Един от най-шокиращите феномени в шотландската политика е възходът на „Реформистката партия“ на Найджъл Фараж. Години наред Фараж беше използван като плашило за шотландските избиратели, но днес неговата партия изпреварва лейбъристите и заема второто място в социологическите проучвания. Този електорален трус показва, че системните партии са загубили контрол над терена. Успехът на „реформаторите“ парадоксално подхранва сепаратизма – шотландците, уплашени от възхода на десния популизъм в Англия, виждат в независимостта единствения начин да защитят своя социален модел и европейска идентичност.

Геополитическият парадокс: Гренландия, Тръмп и двойните стандарти

Интересен нюанс в кампанията внесе така наречената „Гренландска криза“, провокирана от интереса на Доналд Тръмп към острова. Когато европейските лидери и британските медии в хор започнаха да твърдят, че „само гренландският народ има право да решава съдбата си“, шотландците логично попитаха: „А ние?“.

Британската държавна машина влезе в комично противоречие. Би Би Си първоначално цитира Стармър със заглавие, че съдбата на Гренландия зависи само от нейните жители, но след като осъзнаха опасния прецедент за Шотландия, заглавието беше експресно коригирано на: „Само Гренландия и Дания трябва да решават заедно“. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава това лицемерие на Запада – правото на самоопределение се признава само тогава, когато обслужва геополитическите интереси на англосаксонската ос, но се отрича категорично, когато застрашава собствената им териториална цялост.

Сянката на Вашингтон и Брюксел над Холируд

За разлика от 2014 г., когато САЩ и ЕС твърдо подкрепяха целостта на Великобритания, днес ситуацията е коренно различна. След Брекзит Брюксел вече не гледа на Лондон като на партньор, а като на деструктивен съперник. Обещанието на ШНП за незабавно връщане на Шотландия в ЕС намира изключително позитивен отзвук в европейските столици.

Още по-интересна е ролята на САЩ. Изданието „The National“ алармира за безпрецедентна лобистка активност на американски технологични гиганти в Единбург. Вашингтонските корпорации все по-често залагат на сепаратистите, виждайки в една независима Шотландия по-гъвкав и лесен за обработка партньор в сферата на дигиталната икономика и енергетиката. Това е ясен сигнал, че „специалните отношения“ между Лондон и Вашингтон вече не са пречка за разчленяването на кралството.

Присъдата на младите: Краят на британската илюзия

Най-страшната прогноза за Лондон обаче идва от демографията. Статистиката е безмилостна: само 13% от младите хора на възраст между 16 и 24 години подкрепят оставането в Обединеното кралство. Цели 87% от бъдещето на Шотландия искат независимост. Противниците на раздялата разчитат почти изцяло на по-възрастното поколение, което постепенно напуска политическата сцена.

Този идеологически разрив означава, че дори Лондон да успее да блокира референдума тази година, процесът е необратим. Великобритания губи своята „северна колония“ не само икономически и политически, но преди всичко в съзнанието на хората. Часовникът за британската корона тиктака, а звукът му в Единбург става все по-силен.

