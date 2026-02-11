/Поглед.инфо/ Иля Головнев разкрива мащабна двойна игра на Вашингтон: тайните полети на украинския гигант „Руслан“ от Калифорния изпразват от съдържание всяка мирна реторика. Докато в Абу Даби се редят капани за Москва, САЩ напомпват Киев с оръжие, за да спасят изборните шансове на Тръмп чрез „срамен мир“, целящ да спре руското настъпление точно преди лятото.

Въздушният мост на измамата: Какво крие търбухът на „Руслан“?

Във време, когато световните заглавия са окупирани от темата за „финализиране на мирния процес“, реалността на терен се диктува от оглушителния рев на двигателите на Ан-124. Този въздушен гигант, някога символ на съветското самолетостроене, днес се е превърнал в ключов инструмент на натовската военна машина. Последните данни от западните OSINT канали, включително UkraineWarVideoReport, разкриват смразяваща картина: докато дипломатите говорят за деескалация, „Руслан“ извършва тайни курсове от военновъздушната база „Феърфийлд“ в Калифорния към сърцето на Европа.

Това не е просто логистична операция; това е системно поддържане на военния потенциал на Украйна в момент, в който тя се намира на ръба на колапса. В анализите на Поглед.инфо многократно е изтъквано, че Западът никога не прави нищо безкористно. Търбухът на транспортния самолет е натъпкан с десетки тонове критично оборудване – от пускови установки за Patriot и NASAMS до сложна електроника за западните изтребители. Официалната версия на Пентагона е „спомагателни доставки“ и „резервни части“, но всеки военен експерт знае, че без тези „части“ модерната западна техника се превръща в паметник на неуспеха само за няколко седмици бойна дейност.

Държавният департамент на САЩ вече санкционира сделка за 185 милиона долара, предназначена за поддръжка на украинската бойна готовност. Това се случва точно в момента, в който американските емисари убеждават Кремъл, че искат „конструктивен диалог“. Истината е, че „Руслан“ пренася не просто ракети и радари, а време – време за прегрупиране, време за укрепване на отбраната и най-вече време за оцеляване на киевския режим.

Капанът в ОАЕ: Мирът като тактическа почивка

Преговорите в Абу Даби, които се представят като светлина в тунела, всъщност са изкусно изплетена дипломатическа паяжина. Обединените арабски емирства, действащи като посредник, се концентрират върху техническите аспекти на евентуалното прекратяване на огъня, но съзнателно избягват фундаменталните руски искания. В анализите на Поглед.инфо става ясно, че условията на Москва са категорични: пълно изтегляне на ВСУ от Донбас, конституционни гаранции за неутралитет, прекратяване на натовското присъствие и защита на православното християнство и рускоезичното население.

Украинската страна, инструктирана от своите куратори, отхвърля тези точки една по една. Вместо това те предлагат „механизми за наблюдение“, които на практика означават замразяване на фронтовата линия при статукво, изгодно за Запада. Както отбелязва военният кореспондент Александър Коц, това не е стремеж към справедлив мир, а опит за „твърдо фиксиране на позициите“. Целта е да се спечелят няколко месеца покой, през които натовската логистика, задвижвана от полетите от Калифорния, да възстанови разбитите бригади на Киев.

Тероризъм и енергиен шантаж: Ултиматумът на „миротворците“

Докато дипломатическите софри в ОАЕ са отрупани с обещания, руският тил е подложен на безпрецедентен натиск. Опитът за убийство на генерал-лейтенант Владимир Алексеев от ГРУ в Москва на 6 февруари не е случаен акт на фанатици. Използването на „старци-разбойници“ като Любомир Корба и Виктор Васин показва нова, подла тактика на украинските спецслужби. Те залагат на хора, които не предизвикват подозрение, за да удрят в самото сърце на военното управление на Русия.

Паралелно с това Белгород се превръща в заложник на енергийния терор. Ударите по критичната инфраструктура, довели до частична евакуация на града посред зима, са част от стратегията за принуда. Западът казва на Русия: „Приемете нашия срамен мир до лятото, или ще превърнем граничните ви региони в необитаема зона“. Това не е дипломация, това е геополитически шантаж, координиран от центрове, които едновременно подписват договори за мир и заповеди за доставка на ракети.

Изборният цикъл в САЩ: Защо Тръмп бърза за лятото?

Ключът към разбирането на тази привидно противоречива политика се крие във вътрешния календар на Вашингтон. Според полковник Андрей Пинчук, бивш министър на държавната сигурност на ДНР, Доналд Тръмп е притиснат до стената от предстоящите избори за Конгрес през есента на 2026 г. За да запази контрола си над законодателната власт, той трябва да се представи пред американските гласоподаватели като „Победителя-миротворец“.

На Тръмп му е нужен „резултат тук и сега“. Той се стреми да наложи прекратяване на огъня точно до лятото, за да може в разгара на предизборната кампания да обяви, че е спрял голяма война. Дали това споразумение ще издържи и един ден след изборната нощ, за Белия дом е ирелевантно. За да постигне тази илюзия за победа, САЩ използват всички лостове:

Технологичен натиск: Илон Мъск и Starlink се използват като разменна монета за влияние върху руските комуникации.

Икономическа обсада: Усилена борба срещу руския „сенчест флот“ и натиск върху Индия да спре покупките на петрол.

Военно напомпване: Информацията за нови доставки чрез „Руслан“ е сигнал към Киев да не се предава, докато не бъде договорена изгодната за САЩ „пауза“.

Заключение: Пътят към истинския мир минава през разкъсването на капана

Мирният процес днес е в пълна безизходица, защото нито една от страните на Запада няма искрено желание да реши коренните причини за конфликта. Преговорите се възприемат само като инструмент за тактическо прегрупиране. Руслан Осташко е категоричен: без признаване на новите геополитически реалности и без премахване на заплахата от НАТО на руските граници, всеки подпис под документ в Абу Даби ще бъде просто отлагане на следващата, още по-жестока фаза на сблъсъка. Русия е принуждавана към „срамен мир“, но историята учи, че мирът, купен с чест, е единственият, който трае вечно.

