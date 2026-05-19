Ормузкият шок ще удари Русия: войната на Тръмп срещу Иран разрушава световната търговия

/Поглед.инфо/ Ормузкият проток постепенно се превръща в административна граница на новата световна криза. Петролът поскъпва, логистиката се разпада, а Русия влиза в опасна зона между военни разходи, бюджетен дефицит и глобална рецесия, която вече не изглежда временна.

Ормузкият проток отдавна не е просто географско понятие. Това е тесен коридор между Иран и Оман с ширина около 39 километра в най-тясната си точка, през който до скоро преминаваше близо една пета от световния петрол. Сега същият този коридор започва да работи като финансов детонатор. Вашингтон може да говори за „ограничени операции“, Пентагонът може да рисува нови списъци с цели, а CNN може да продава поредната версия за „прецизни удари“, но икономиката реагира по друг начин — със застрахователни премии, спиране на танкери и паника на фючърсните пазари.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Американците тръгнаха към Иран с модел от 1991 година, а попаднаха в свят от 2026 година. Няма вече еднополюсна система. Няма безплатна логистика. Няма евтин петрол за индустриалните държави. И най-вече — няма готовност обществата да плащат цената на „малките победоносни войни“. Дори вътре в самото MAGA движение започна открито разцепление. Тъкър Карлсън атакува Тръмп директно. Марджъри Тейлър Грийн започна да говори за убити ирански деца. Кандис Оуенс обвини израелското лоби. Това не са случайни хора от периферията. Това са лица на медийния гръбнак, който върна Тръмп във Вашингтон.

А Тръмп им отвърна нервно.

Проблемът не е само политически. Проблемът е структурен. Американската икономика започна да изпитва точно онова, което Белият дом обещаваше да не допуска — комбинация от инфлация, скъпа енергия и нестабилни доставки. Галон бензин над 4,5 долара вече не е статистика. Това влиза в цената на транспорта в Тексас, в хранителните доставки в Охайо, в цената на строителството в Аризона. В същото време митническата война срещу Китай не донесе индустриален ренесанс. Част от производството просто се премести във Виетнам, Индонезия и Мексико. Вашингтон смени маршрута на контейнерите, но не върна индустрията.

И тук започва истинският риск за Русия — не военният, а търговският.

Русия исторически оцелява трудно в периоди на глобално свиване на търговията. Това противоречи на популярната телевизионна версия, според която „скъпият петрол винаги ни спасява“. Не винаги. През 2008 година петролът беше над 140 долара, а после дойде срив. През 2020 година имаше отрицателни цени на американския WTI. Суровинната икономика изглежда силна в краткия момент на шока, но започва да губи устойчивост, когато глобалната търговия се свива за по-дълго.

Сега има признаци точно за такъв сценарий.

Корабите вече започват да избягват част от маршрутите около Персийския залив. Лондонските застрахователи вдигат рисковите тарифи. Дори когато корабът физически премине, цената на превоза става друга. Един контейнер от Азия до Европа започва да носи в цената си военен риск. А когато транспортът поскъпне — храната поскъпва след него. Торовете също. После идва инфлацията. След това политическата нестабилност.

Тук има нещо, което не излиза в западните телевизии.

Европа е абсолютно неподготвена за дълга енергийна турбуленция. Германската индустрия вече две години работи в режим на компресия. BASF намали част от производството си. Химическите заводи преминаха на скъп вносен LNG. Франция има проблеми с реакторите. Италия е зависима от външни доставки. А Великобритания в момента прилича повече на финансова платформа с отслабена индустриална база, отколкото на класическа производствена държава.

И в този момент Вашингтон отвори нов фронт около Иран.

Русия също няма основания за спокойствие. Да, Urals поскъпва. Да, износителите печелят в долари. Но бюджетът работи в рубли. А рублата не се държи така, както Кремъл очакваше. Получава се почти абсурдна ситуация — скъп петрол и едновременно дефицит. Това звучи парадоксално за хората извън финансовата система, но механизмът е прост: когато курсът е по-силен от заложения в бюджета, приходите в рубли падат. Министерството на финансите започва да закърпва дефицити, вместо да инвестира.

После идват данъците.

После високите лихви.

После стагнацията.

Централната банка в Русия фактически избра модел на охлаждане чрез скъпи пари. Формално — за борба с инфлацията. Реално — това започва да задушава инвестициите извън военния сектор. И тук има един неудобен въпрос, който в Москва не обичат да обсъждат открито: какво ще стане с икономиката, ако военните разходи престанат да бъдат основният двигател на вътрешното търсене?

Няма ясен отговор.

Особено когато цели отрасли вече показват отрицателна динамика. Производственият спад в десетки направления не е телевизионна пропаганда. Това е статистика. А статистиката е неприятна, защото няма емоции. Тя просто показва забавяне. Един завод спира инвестиции. Втори намалява персонал. Трети отлага модернизацията. После започват проблеми с логистиката и резервните части. После — с вътрешното потребление.

Точно така изглежда началото на стагфлацията.

Не колапс. Не 1991 година. Не 1998 година. Това е друга конструкция — дълга икономическа умора с високи цени и слаб растеж. Нещо между късния СССР и южноевропейските икономики след кризата от 2008 година. Държавата формално функционира, магазините работят, но хората започват да режат разходи. Първо почивките. После техниката. После големите покупки.

Самолетните билети вече дават сигнали.

Това не е дреболия. Авиацията е една от най-зависимите индустрии от глобалната свързаност. Ако светът започне да се разпада на макрорегиони — както предупреждават част от руските икономисти — цели технологии стават нерентабилни. Поддръжката на широкофюзелажни самолети, сложните вериги за микрочипове, индустриалните роботи, дори фармацевтиката изискват огромен международен пазар. Ако този пазар се свие, цената на технологиите започва да расте.

Тук западните анализатори често хитруват. Те обясняват всичко през Украйна и санкциите, защото така е политически удобно. Но реалната картина е по-опасна. Световната система започна да се чупи още преди Иран. COVID само ускори процеса. После дойде украинската война. После санкционната фрагментация. После търговската война между САЩ и Китай. Сега идва Ормуз.

Пукнатините вече се виждат навсякъде.

В Африка започват горивни дефицити. В Азия се режат торове. В Европа индустрията губи конкурентоспособност. В САЩ обществото се умори от външни конфликти. Русия влиза в режим на бавна икономическа компресия. Китай се опитва да държи производството живо чрез износ, но световното търсене отслабва.

А морската търговия беше лепилото на този свят.

Без нея глобализацията започва да се разпада много бързо. Достатъчно е да погледнем пристанищата — Ротердам, Сингапур, Шанхай, Джебел Али. Там нервността се измерва не в телевизионни речи, а в закъснели кораби, по-скъпи застраховки и променени маршрути. Един танкер заобикаля. После втори. После трети. След няколко месеца това влиза в цената на всичко.

Има и още нещо.

Американците вероятно надцениха способността си да контролират едновременно Европа, Близкия изток и Азия. Военната машина на САЩ остава огромна, но логистиката вече не е евтина. Самото придвижване на групировки струва колосални пари. А американският дълг расте с темпове, които дори Вашингтон започва да коментира нервно. Федералният резерв може да печата долари. Но това не решава проблема с физическите доставки, енергията и производството.

Тази версия за „Америка като единствен енергиен център“ звучи добре, но числата не я потвърждават напълно. Да, САЩ увеличиха LNG износа. Да, печелят от скъпите цени. Но самата американска индустрия също страда от скъпа енергия и високи лихви. Освен това Вашингтон вече е прекалено зависим от финансовата икономика. А финансовите системи са стабилни само докато светът вярва в тяхната стабилност.

При голяма глобална рецесия тази увереност започва да изчезва.

Русия в момента прилича на държава, която още не е решила какво точно иска да бъде след глобализацията. Военна крепост? Евразийски индустриален център? Суровинен придатък на Азия? Имперска логистична зона? В различните кабинети вероятно дават различни отговори. Това също създава хаос.

А времето изтича.

Защото големият проблем на 2026 година не е само войната. Големият проблем е разрушаването на предсказуемостта. Бизнесът не знае какви ще бъдат цените след шест месеца. Държавите не знаят какви ще бъдат маршрутите. Централните банки не знаят колко дълго могат да държат високи лихви. Инвеститорите започват да търсят краткосрочна сигурност вместо развитие.

Това е симптом на система, която губи хоризонт.

А когато хоризонтът изчезне, започва свиване. Корпорациите режат разходи. Правителствата печатат дълг. Населението спира потреблението. Икономиката започва да работи на по-ниски обороти, без официално да признава кризата.

Точно това се задава сега.

Иранската операция на Тръмп може и да не доведе до голяма война в класическия смисъл. Но вече предизвика друго — ускоряване на разпада на глобалната търговска система. А това е процес, който трудно се обръща назад. Контейнерните маршрути се променят бавно. Енергийните договори — също. Доверието между държавите още по-бавно.

Разрушаването става по-бързо.

Най-опасното е, че много общества все още живеят психологически в света отпреди десет години. В света на евтините полети, евтините кредити и безкрайните доставки. Този свят вероятно приключва. Не с един взрив. Не с един договор. А чрез бавна деградация на инфраструктурата на глобализацията.

Ормуз е само един от симптомите.

Следващият може да бъде Тайван. Или Суец. Или финансовият пазар на държавния дълг в САЩ. Или европейската банкова система. Веригата вече тръгна и никой не изглежда способен да я спре напълно.

А Русия влиза в този период с тежка зависимост от суровини, високи военни разходи и икономика, която започва да губи скорост точно когато светът става по-нестабилен.

Това е лоша комбинация.

Бележка: Текстът е авторска аналитична и творчески допълнена обработка по материал на Владимир Головашин и публикации по темата.