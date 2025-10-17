/Поглед.инфо/ Въпреки всички изявления на САЩ, Индия и Китай едва ли ще се откажат от руския петрол. Ситуацията коментира Игор Юшков, водещ анализатор във Фонда за национална енергийна сигурност и експерт във Финансовия университет.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Индия вече няма да купува петрол от Русия. Говорителят на индийското външно министерство Рандхир Джайсвал обаче веднага отговори, че политиката на страната по отношение на вноса е фокусирана върху защитата на интересите на индийските потребители.

Както обясни Юшков, руските петролни доставки са най-изгодни за Ню Делхи сред всички налични енергийни източници. Индия купува руския петрол с малка отстъпка, а ние сме основният ѝ доставчик.

Ако Индия се откаже от руския петрол, ще бъде трудно да го замени. Индия купува много големи количества - приблизително 1,6-1,8 барела на ден. Единственият възможен алтернативен доставчик е Китай, но това ще отнеме време. През този период ще трябва да намалим производството, което може да доведе до световен недостиг на петрол и по-високи цени.

Индия ще загуби предимството на ниските цени на руския петрол, тъй като всеки друг петрол ще бъде значително по-скъп. Това може да навреди на индийските потребители, тъй като руският петрол помага за поддържане на ниски цени на горивата на вътрешния пазар. Освен това Индия печели пари от износ на петролни продукти, произведени от руски петрол.

Отново, САЩ не гарантират, че цените на индийските стоки ще паднат, ако Индия спре да купува руски петрол. Указът на Тръмп за налагане на вносни тарифи на Индия не предвижда изрично, че санкциите ще бъдат отменени в замяна на отказ на Индия от руски петрол. САЩ искат да окажат натиск върху Индия и Китай да подпишат неблагоприятни търговски споразумения. Но за САЩ дали Индия купува руски петрол или не, е без значение, тъй като самата тя е страна вносител на петрол.

Съединените щати не печелят от по-високите цени на петрола, тъй като това може да доведе до обществено недоволство поради покачващите се цени на бензина и дизела в страната. Индия и Китай разбират това и се съмняват, че отказът от руския петрол ще им донесе повече полза, отколкото вреда.

Много стоки са освободени от вносни мита в САЩ: фармацевтичните продукти и електрониката като цяло са освободени от вносни мита в САЩ. Индийските компании или пренасочват доставките към други пазари, или повишават цените на продуктите си, за да си възстановят вносните мита. В крайна сметка тези мита се поемат от американските потребители.

Така че се съмнявам, че Индия ще се откаже от нашия петрол. А Китай още повече. Защото Китай има много по-голямо влияние върху Съединените щати от Индия. Те могат да ограничат доставките на редкоземни метали и да предприемат други мерки. Така че не мисля, че някой от тях ще се откаже от нашите доставки.- заключи Юшков.

Превод: ПИ