/Поглед.инфо/ Според данни от Министерството на културата и туризма на Китай общият брой на вътрешните пътувания през деветте почивни дни на Пролетния фестивал достигна 596 милиона, което е с 95 милиона повече от миналата година. Общите разходи за вътрешни пътувания надхвърлиха 803,4 милиарда юана.

Потреблението на култура и туризъм в началото на тази година се развива стабилно, благодарение на мерките за стимулиране. По повод Китайската нова година местните власти пуснаха субсидии и ваучери за потребление, с които насърчиха пазара на културния туризъм.