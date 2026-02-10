/Поглед.инфо/ Броят на влаковете Китай-Европа, преминаващи през граничния пункт Хоргос за 2026 г. вече надхвърли 1000. На 9 февруари жп композицията, изпълнила този рекорд, отпътува за Коляджич, Беларус, натоварена с универсални стоки, авточасти и фотоволтаични модули.

През тази година средният дневен брой влакове Китай-Европа през Хоргос остава над 27. Средно претоварването на входящ и връщащ се влак трябва да се извършва на всеки 2 часа.

Структурата на стоките, изнасяни през пристанището, също непрекъснато се оптимизира. Годишният обем на трафика от Източен и Южен Китай се е увеличил значително, а броят на продуктите с висока добавена стойност и високотехнологичните стоки като нови енергийни превозни средства, фотоволтаични модули и прецизни инструменти продължава да расте активно.