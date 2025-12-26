/Поглед.инфо/ Държавното статистическо управление съобщи, че съгласно китайската система за изчисляване и публикуване на БВП годишната оценка преминава през два етапа – предварително изчисление и окончателна проверка. На база на годишния статистически доклад на управлението, окончателните отчети на Министерството на финансите и годишните финансови данни от съответните държавни ведомства беше извършена окончателната проверка на данните за БВП за 2024 г.

Според окончателните резултати, през 2024 г. брутният вътрешен продукт по текущи цени възлиза на 134,81 трилиона юана, което е с 101,8 милиарда юана по-малко спрямо предварителната оценка. По постоянни цени БВП отчита ръст от 5,0% на годишна база, като този показател остава непроменен спрямо предварителното изчисление.