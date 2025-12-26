/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ подписа Закона за национално отбранително разрешение за фискалната 2026 г. (NDAA), който включва и разпределяне на около 1 милиард долара за „Инициатива за сигурността и сътрудничеството с Тайван“ за засилване на продажбите на оръжие към острова.

В коментар на това говорителят на Министерството на отбраната старши полковник Джан Сяоган, заяви, че негативният американски закон, свързан с Тайван, грубо се намесва във вътрешните работи на Китай, изпраща сериозно погрешни сигнали на сепаратистките сили за „независимост на Тайван“ и сериозно нарушава мира и стабилността в Тайванския проток.

САЩ ескалират продажбите на оръжие за Тайван, което подхранва самоувереността на силите за „тайванска независимост“ и увеличава риска Тайванският проток да бъде тласнат към военен конфликт. Според изявлението властите на Демократическата прогресивна партия пренебрегват сигурността и живота на обикновените жители на острова, като позволяват на САЩ да използват Тайван за свои цели и да го „изстискват до край“.

В тази връзка говорителят призова Съединените щати напълно да осъзнаят високата чувствителност на тайванския въпрос, стриктно да се придържат към принципа за „един Китай“ и трите съвместни китайско-американски комюникета, както и да подхождат с изключителна предпазливост към всички действия, свързани с Тайван. Джан Сяоган подчерта необходимостта Вашингтон да прекрати всякаква форма на въоръжаване на острова и чрез конкретни действия да допринася за защитата на общите интереси в двустранните отношения и между въоръжените сили на двете страни.