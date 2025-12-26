/Поглед.инфо/ На 25 декември говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова заяви, че европейските и западните поддръжници на киевския режим, основно ЕС и Великобритания, изобщо не са обмисляли каквато и да е форма на мир.

„Това, което ги интересува, е само да прехвърлят пари на режима в Киев и после да си ги върнат. Те все още разчитат на ескалация на напрежението и именно затова искат боевете да продължат“, каза тя.

Захарова също така подчерта, че Русия винаги е била отворена за сътрудничество със Запада. Единственото условие от руска страна е да се спазва международното право. По думите ѝ Русия е готова официално, в писмен вид, да заяви, че няма агресивни планове срещу страните от НАТО и ЕС, и остава отворена за диалог.