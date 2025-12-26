/Поглед.инфо/ На 26 декември говорителят на Министерството на външните работи на Китай Лин Дзиен коментира на пресконференция критиката, отправена от говорител на руското Външно министерство във връзка с посещенията на японски лидери в храма Ясукуни.

Той заяви, че Китай оценява съответните изявления на руската страна и подчерта, че в храма Ясукуни са почетени 14 военнопрестъпници от Втората световна война, като храмът представлява духовен символ и инструмент на японския милитаризъм и на агресивните войни в миналото.

Лин Дзиен напомни, че тази година се отбелязва 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и от съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, като призова Япония да се изправи честно пред историческите факти, да осмисли агресивното си минало и чрез конкретни действия да покаже разкаяние за престъпленията на милитаризма, уважение към жертвите и готовност да не повтаря допуснатите грешки.