/Поглед.инфо/ На 29 септември Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание, на което се разгледа изработването на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие на Китай. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин ръководи заседанието.

На заседанието бе взето решението, че от 20 до 23 октомври в Пекин ще се проведе четвъртият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия (ЦК на ККП).

На заседанието беше подчертано, че Китай трябва да се придържа към принципа за висококачествено развитие, ръководен от новата концепция за развитие. Необходимо е да се работи за формирането на нови производителни сили, съобразени с реалните условия, и да се насърчава стабилният и устойчив напредък на икономиката и цялостното развитие на обществото. Беше изтъкнато също, че е важно да продължи всестранното задълбочаване на реформите, да се разшири високото равнище на отваряне към света и да се стимулират двигателите на растеж и обществената жизненост. Всестранното ръководство на партията представлява основната гаранция за успешното осъществяване на модернизацията в китайски стил.